https://ukraina.ru/20260903/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-bek-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082979790.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 3 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-03T03:34

2026-09-03T03:34

2026-09-03T03:34

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября объявлялась в Курской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Воронежской, Ростовской, Брянской, Запорожской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Московской, Тверской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Курской, Орловской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.В Причерноморье Краснодарского края — в Новороссийске, Геленджике и прилегающих районах побережья (возможно далее на Туапсе и Сочи) объявлена тревога по безэкипажным катерам (БЭК), в том числе, носителям РСЗО.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 3 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Жуковский (0:40 мск), Геленджика, Сочи (1:22 мск).Внуково и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В 22:43 мск возобновил полёты аэропорт Ярославля, который был закрыт для приёма и отправки самолётов восемь часов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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