Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 3 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-03T03:34
2026-09-03T03:34
украина.ру
россия
лнр
днр
курская область
запорожская область
белгородская область
крым
севастополь
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября объявлялась в Курской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Воронежской, Ростовской, Брянской, Запорожской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Московской, Тверской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Курской, Орловской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.В Причерноморье Краснодарского края — в Новороссийске, Геленджике и прилегающих районах побережья (возможно далее на Туапсе и Сочи) объявлена тревога по безэкипажным катерам (БЭК), в том числе, носителям РСЗО.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 3 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Жуковский (0:40 мск), Геленджика, Сочи (1:22 мск).Внуково и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В 22:43 мск возобновил полёты аэропорт Ярославля, который был закрыт для приёма и отправки самолётов восемь часов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, днр, курская область, запорожская область, белгородская область, крым, севастополь, краснодарский край, воронежская область, ростовская область, брянская область, калужская область, нижегородская область, смоленск, херсонская область, московская область, тверь, липецк, новороссийск, геленджик, сочи, туапсе, внуково, домодедово, ярославль, аэропорты, аэропорт, росавиация, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Курская область, Запорожская область, Белгородская область, Крым, Севастополь, краснодарский край, Воронежская область, Ростовская область, Брянская область, Калужская область, Нижегородская область, Смоленск, Херсонская область, Московская область, Тверь, Липецк, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Туапсе, Внуково, Домодедово, Ярославль, аэропорты, аэропорт, Росавиация, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Ракетная опасность, угроза БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:34 03.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 3 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября объявлялась в Курской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Воронежской, Ростовской, Брянской, Запорожской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Московской, Тверской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Курской, Орловской областях.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
В Причерноморье Краснодарского края — в Новороссийске, Геленджике и прилегающих районах побережья (возможно далее на Туапсе и Сочи) объявлена тревога по безэкипажным катерам (БЭК), в том числе, носителям РСЗО.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 3 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Жуковский (0:40 мск), Геленджика, Сочи (1:22 мск).
Внуково и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
В 22:43 мск возобновил полёты аэропорт Ярославля, который был закрыт для приёма и отправки самолётов восемь часов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты.
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