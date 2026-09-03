https://ukraina.ru/20260903/pervyy-prolom-v-berlinskoy-stene-55-let-chetyrkhstoronnemu-soglasheniyu-po-zapadnomu-berlinu-1082961947.html

Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину

Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину - 03.09.2026 Украина.ру

Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину

3 сентября 1971 года СССР, США, Великобритания и Франция заключили Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину, которое сняло напряжённость, возникшую после возведения Берлинской стены. Берлинское соглашение открыло путь к ратификации новой восточной политики ФРГ и к организации Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году

2026-09-03T08:00

2026-09-03T08:00

2026-09-03T08:00

история

история

германия

ссср

берлин

джон кеннеди

нато

бундестаг

оон

фрг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/02/1082961097_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_3d214bbde4db3b4e4a410710278bff4b.jpg

Первоначально статус Берлина был определён в лондонских соглашениях союзников от сентября и ноября 1944 года. В соответствии ними войска США покинули относящиеся к советской зоне оккупации Тюрингию и Саксонию, а три западные державы ввели свои войска в Берлин, завершив процесс разделения города на четыре сектора. С тех пор принцип четырёхсторонней ответственности за историческую столицу Германии, несмотря на начало Холодной войны и образование двух независимых германских государств в 1949 году (ФРГ и ГДР), не ставился под сомнение.Между тем, ФРГ добилась расширения своего влияния на Западный Берлин, особенно в торговой и экономической сферах, а также возможности для берлинских парламентариев в качестве делегатов принимать участие в работе Бундестага.В мае 1952 года в Бонне был подписан т.н. "Германский договор", приведший к отмене оккупационного статуса ФРГ и к признанию со стороны западных союзников права ФРГ на единоличное представительство всех немцев за рубежом. Подписанные же в октябре 1954 года Парижские соглашения открыли ФРГ путь в НАТО. Вышеупомянутые документы шли вразрез с Потсдамскими соглашениями и меняли юридическую базу присутствия войск союзников в прежней столице Германии.В 1958 году советское правительство предложило превратить Западный Берлин в "демилитаризованный вольный город" со своими органами управления и полноценной государственной границей. Подобный подход был отвергнут западными державами.Летом 1961 года из-за увеличения производственных норм и коллективизации в ГДР увеличился отток граждан ГДР на Запад. В результате в августе 1961 года правительство ГДР в одностороннем порядке ввело режим государственной границы и приступило к строительству Берлинской стены.Президент США Джон Кеннеди приказал направить в Западный Берлин войсковой контингент численностью в 1,5 тысячи человек. В свою очередь, к разделительной линии между Восточным и Западным Берлином выдвинулись войска ГДР. Высшей точкой кризиса стал инцидент у КПП "Чарли" на Фридрихштрассе 27-28 октября 1961 года, где друг против друга на расстоянии не более сотни метров заняли боевые позиции американские и восточногерманские танки. К счастью, "Берлинский кризис" удалось разрешить дипломатическим путём.В 1962 году в Нью-Йорке, Вашингтоне и Женеве состоялся ряд встреч американских и советских представителей по Берлину. Несмотря на сближение позиций сторон по ряду пунктов, вопрос об изменении международно-правового статуса Западного Берлина и замене на его территории войск НАТО контингентами ООН, а также о подписании мирного договора с Германией решён не был.Одной из самых острых тем было желание ФРГ автоматически распространить действие международных договоров с её участием на Западный Берлин, против чего возражал Советский Союз. Переговоры Бонна с западными союзниками по этому вопросу с разной интенсивностью шли с 1963 года. Они были прерваны лишь в 1968-м, после организации ГДР паспортно-визового режима на транзитный проезд для населения ФРГ и Западного Берлина и введения войск стран Варшавского договора в Чехословакию.Переговоры относительно статуса Западного Берлина были возобновлены летом-осенью 1969 года, когда президентом Франции стал Жорж Помпиду, придерживавшийся принципа "двух Германий", а канцлером ФРГ – Вилли Брандт, провозгласивший "новую восточную политику".Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко10 июля 1969 года признал готовность СССР к обмену мнениями относительно берлинского вопроса. Подобный поворот стал сюрпризом для Запада, и 6 августа 1969-го в Москву был отправлен ответ в примирительных тонах.Представители США, Великобритании и Франции и признали справедливым недовольство советской стороны активной деятельностью Бонна на территории Западного Берлина, что противоречило юридическому статусу города. Они уверяли советское руководство, что ФРГ пойдёт на уступки в этом вопросе, если СССР и ГДР займут конструктивную позицию по поводу "нормализации условий жизни населения западных частей Берлина".16 декабря 1969 года советская сторона в лице заместителя министра иностранных дел Семёна Козырева получила текст от западных союзников с предложением о начале четырёхсторонних переговоров о статусе Западного Берлина на его территории. Москва официально приняла эти предложения и 26 марта 1970 года состоялась первая встреча.Главным камнем преткновения между западными державами стал вопрос о так называемой "дискриминации" Западного Берлина. Во всех предыдущих совместных текстах Франция придерживалась умеренной трактовки вопроса "дискриминации", не выходившей за рамки обычных, практических изменений жизни западных секторов прежней столицы Германии. ФРГ же настаивала на расширительной трактовке, предполагавшей изменение юридического статуса города. Вашингтон и Лондон склонялись к поддержке западногерманской позиции. Западным державам так и не удалось согласовать общую позицию по переговорам.Для Франции ситуация сильно изменилась в октябре 1970 года. Визит президента Помпиду в СССР стал неожиданным успехом и для советской, и для французской дипломатий. Главным результатом поездки стало подписание совместного Протокола, предполагавшего регулярные двусторонние политические консультации по важным вопросам международных отношений. При этом вопросе Берлина стороны констатировали совпадение позиций по ключевым вопросам.Для Москвы четырёхсторонние переговоры по Западному Берлину были важны только лишь в той мере, в какой они способствовали делу разрядки, утверждению послевоенных границ и созыву общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству. СССР отказывался от изменения политического и юридического статуса, но был готов к легитимации экономических связей между ФРГ и Западным Берлином. Это совпадало с позицией Парижа.Визит Помпиду в Москву и подписание ранее договора между СССР и ФРГ от 12 августа 1970 года, содержавшего двусторонний отказ от применения или угрозы применения силы, привели к прорыву на переговорах по Берлину. Во время встречи послов 4 ноября 1970 года представитель СССР Пётр Абрасимов согласился с четырёхсторонней ответственностью по обеспечению доступа в Западный Берлин, что было главным требованием Запада.До самого последнего момента обсуждалось требование Москвы о создании Генерального консульства СССР в Западном Берлине. В итоге в августе 1971-го США дали свое согласие на это. Также очень долго вырабатывалась окончательная формулировка тезиса о непринадлежности Западного Берлина к ФРГ. Всего за несколько недель до подписания итогового соглашения западные союзники предлагали опасную, с точки зрения СССР, фразу – "западные сектора не являются землёй ФРГ". Москва же настаивала на более конкретной формулировке – "западные сектора не включены в территориальную или государственную структуру ФРГ". Окончательный вариант оказался ближе к советскому.Четырёхстороннее соглашение по Берлину, подписанное 3 сентября 1971 года, носило компромиссный характер. Бывшие союзники во Второй мировой войне, исходя из политических и территориальных реалий, подтвердили статус западной части Берлина как самостоятельной территории, не входящей ни в ФРГ, ни в ГДР. В преамбуле документа было отмечено, что четырёхсторонняя ответственность за Берлин сохраняется. Но Западу удалось расширить предмет переговоров и добиться того, что первая часть соглашения касалась не только западных секторов, но и всего Берлина, что стало серьезным дипломатическим успехом Вашингтона, Парижа и Лондона.Во второй части документа было прописано: "правительство СССР заявляет, что транзитное сообщение по территории ГДР гражданских лиц и грузов между ФРГ и западными секторами Берлина будет происходить без помех". Таким образом, главная цель западных союзников по вовлечению Москвы в гарантии свободного перемещения людей и товаров между ФРГ и Западным Берлином была выполнена.Москве же удалось добиться создания в Западном Берлине Генерального консульства СССР, бюро советских внешнеторговых объединений, а также некоторых других советских учреждений, но главное – признания со стороны союзников, что "западные сектора Берлина не являются составной частью ФРГ и не будут управляться ею и впредь".Бонн также отчасти добился своих целей: отныне ФРГ могла осуществлять консульское обслуживание жителей западных секторов прежней столицы Германии, а международные соглашения с участием ФРГ распространялись на Западный Берлин, при условии, что это будет оговариваться в каждом случае. Что касается простых жителей Западного Берлина, то они получили практические улучшения качества своей жизни, что и было заявленной целью переговоров.В целом, подписанное 3 сентября 1971 года Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину стало важной частью политики разрядки и ярким примером кооперационной модели взаимоотношений между Западом и Востоком в период Холодной войны.

https://ukraina.ru/20260617/marmeladnyy-bunt-v-berline-tsvetnaya-revolyutsiya-nomer-nol-1079818300.html

https://ukraina.ru/20250814/berlinskaya-stena-simvol-dvupolyarnogo-mira--1066944531.html

https://ukraina.ru/20260801/khelsinskaya-lovushka-1082020440.html

германия

ссср

берлин

фрг

франция

великобритания

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, германия, ссср, берлин, джон кеннеди, нато, бундестаг, оон, фрг, гдр, 1970-е, внешняя политика, дипломатия, переговоры, франция, великобритания, история ссср, восточная европа