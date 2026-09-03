"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской - 03.09.2026 Украина.ру
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"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской
"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской - 03.09.2026 Украина.ру
"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской
Не все в ВСУ являются озверевшими нацистами, некоторые украинские военнослужащие пытаются, как могут, сохранить человеческий облик, заявил ветеран российских штурмовых подразделений Антон Гусев. О невзорвавшемся снаряде с запиской 3 сентября пишет РИА Новости
2026-09-03T09:28
2026-09-03T09:28
украина.ру
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днр
марьинка
вс рф
артиллерия
снаряды
наступление вс рф
всу
вооруженные силы украины
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Разговаривая с корреспондентом агентства Гусев отметил, что украинское общество неоднородно и, несмотря на массовые военные преступления озверевших радикалов, нельзя забывать, что киевский режим загнал в окопы и обычных людей."Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди", — рассказал ветеран СВО.Марьинка является западным городом-спутником Донецка, который в первый раз освободили части "Оплота" и "Пятнашки" весной 2015 года, но из-за Минских соглашений его пришлось оставить.Второе раз Марьинка была освобождена в декабре 2023 года, хотя бои за город начались ещё в марте 2022-го. Из-за того, что город был сильно укреплен – залит бетоном, был весь в траншеях и блиндажах, а также входил в единый укрепрайон с Красногоровкой и Авдеевкой, его и брали так долго. В результате военных действий Марьинка оказалась фактически полностью разрушена.Подробнее о том, как зачищались от формирований киевского режима города Донбасса - в материалах Александра Чаленко СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия и СВО - 3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, днр, марьинка, вс рф, артиллерия, снаряды, наступление вс рф, всу, вооруженные силы украины, киевский режим, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, ДНР, Марьинка, ВС РФ, артиллерия, снаряды, наступление ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, киевский режим, СВО, Спецоперация

"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской

09:28 03.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУУкраинская артиллерия
Украинская артиллерия - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 110 ОМБр, Генеральний штаб ЗСУ
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Не все в ВСУ являются озверевшими нацистами, некоторые украинские военнослужащие пытаются, как могут, сохранить человеческий облик, заявил ветеран российских штурмовых подразделений Антон Гусев. О невзорвавшемся снаряде с запиской 3 сентября пишет РИА Новости
Разговаривая с корреспондентом агентства Гусев отметил, что украинское общество неоднородно и, несмотря на массовые военные преступления озверевших радикалов, нельзя забывать, что киевский режим загнал в окопы и обычных людей.
"Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди", — рассказал ветеран СВО.
Марьинка является западным городом-спутником Донецка, который в первый раз освободили части "Оплота" и "Пятнашки" весной 2015 года, но из-за Минских соглашений его пришлось оставить.
Второе раз Марьинка была освобождена в декабре 2023 года, хотя бои за город начались ещё в марте 2022-го. Из-за того, что город был сильно укреплен – залит бетоном, был весь в траншеях и блиндажах, а также входил в единый укрепрайон с Красногоровкой и Авдеевкой, его и брали так долго. В результате военных действий Марьинка оказалась фактически полностью разрушена.
Подробнее о том, как зачищались от формирований киевского режима города Донбасса - в материалах Александра Чаленко СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия и СВО - 3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия.
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