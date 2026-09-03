https://ukraina.ru/20260903/pomog-chem-smog-na-rossiyskie-pozitsii-priletel-snaryad-vsu-bez-vzryvatelya-s-zapiskoy-1082982579.html

"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской

"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской - 03.09.2026 Украина.ру

"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской

Не все в ВСУ являются озверевшими нацистами, некоторые украинские военнослужащие пытаются, как могут, сохранить человеческий облик, заявил ветеран российских штурмовых подразделений Антон Гусев. О невзорвавшемся снаряде с запиской 3 сентября пишет РИА Новости

2026-09-03T09:28

2026-09-03T09:28

2026-09-03T09:28

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вооруженные силы украины

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Разговаривая с корреспондентом агентства Гусев отметил, что украинское общество неоднородно и, несмотря на массовые военные преступления озверевших радикалов, нельзя забывать, что киевский режим загнал в окопы и обычных людей."Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди", — рассказал ветеран СВО.Марьинка является западным городом-спутником Донецка, который в первый раз освободили части "Оплота" и "Пятнашки" весной 2015 года, но из-за Минских соглашений его пришлось оставить.Второе раз Марьинка была освобождена в декабре 2023 года, хотя бои за город начались ещё в марте 2022-го. Из-за того, что город был сильно укреплен – залит бетоном, был весь в траншеях и блиндажах, а также входил в единый укрепрайон с Красногоровкой и Авдеевкой, его и брали так долго. В результате военных действий Марьинка оказалась фактически полностью разрушена.Подробнее о том, как зачищались от формирований киевского режима города Донбасса - в материалах Александра Чаленко СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия и СВО - 3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, днр, марьинка, вс рф, артиллерия, снаряды, наступление вс рф, всу, вооруженные силы украины, киевский режим, сво, спецоперация