ПВО работает днём и ночью: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА - 03.09.2026 Украина.ру
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ПВО работает днём и ночью: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА
ПВО работает днём и ночью: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА - 03.09.2026 Украина.ру
ПВО работает днём и ночью: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 238 украинских беспилотников, за сутки — 368. Об этом Минобороны РФ вечером 2 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-03T00:48
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов традиционно проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября, над российскими регионами были сбиты 130 украинских БПЛА.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 368 ударных БПЛА дальнего действия.Вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике в результате атак украинских беспилотников погибли четыре человека, ещё пятеро мирных жителей получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Черное море, Крым, краснодарский край, Брянская область, Белгородская область, Курская область, Орловская область, Рязанская область, Калужская область, Воронежская область, Липецк, Смоленск, Ростовская область, Московская область, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ПВО работает днём и ночью: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА

00:48 03.09.2026 (обновлено: 00:50 03.09.2026)
 
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 238 украинских беспилотников, за сутки — 368. Об этом Минобороны РФ вечером 2 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов традиционно проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для атак на гражданские объекты и мирных жителей.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября, над российскими регионами были сбиты 130 украинских БПЛА.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 368 ударных БПЛА дальнего действия.
Вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике в результате атак украинских беспилотников погибли четыре человека, ещё пятеро мирных жителей получили ранения.
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