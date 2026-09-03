Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова - 03.09.2026 Украина.ру
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Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова
Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова - 03.09.2026 Украина.ру
Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова
Большинство участников уличных акций в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова даже не знают его фамилии, указал экс-премьер страны Николай Азаров, передает РИА Новости
2026-09-03T07:30
2026-09-03T07:49
новости
украина
михаил федоров
владимир зеленский
николай азаров
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По его словам, митингующие выходят на площади по указанию украинских нацистов, совершенно не понимая, за кого они выступают. Азаров возмутился, что люди с картонными плакатами в руках не удосужились даже прочитать написанное на них имя. На вопросы случайных прохожих о том, ради кого организован пикет, молодые участницы путали Федорова с "Федоренко" и "Федорченко".Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку в июле, после его сторонники начали проводить регулярные митинги с требованием вернуть чиновника на должность. Сам экс-министр в августе публично призвал провести в стране выборы. При этом Зеленский, чей срок полномочий официально истек еще в 2024 году, отменил голосование и отказывается назначать новую дату выборов.Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, михаил федоров, владимир зеленский, николай азаров, украина.ру
Новости, Украина, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Украина.ру

Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова

07:30 03.09.2026 (обновлено: 07:49 03.09.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
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Большинство участников уличных акций в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова даже не знают его фамилии, указал экс-премьер страны Николай Азаров, передает РИА Новости
По его словам, митингующие выходят на площади по указанию украинских нацистов, совершенно не понимая, за кого они выступают.
Азаров возмутился, что люди с картонными плакатами в руках не удосужились даже прочитать написанное на них имя. На вопросы случайных прохожих о том, ради кого организован пикет, молодые участницы путали Федорова с "Федоренко" и "Федорченко".
Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку в июле, после его сторонники начали проводить регулярные митинги с требованием вернуть чиновника на должность. Сам экс-министр в августе публично призвал провести в стране выборы. При этом Зеленский, чей срок полномочий официально истек еще в 2024 году, отменил голосование и отказывается назначать новую дату выборов.
Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийНиколай АзаровУкраина.ру
 
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