https://ukraina.ru/20260903/protesty-po-metodichke-azarov-vysmeyal-putanitsu-na-mitingakh-v-podderzhku-fedorova-1082980747.html

Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова

Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова - 03.09.2026 Украина.ру

Протесты по методичке: Азаров высмеял путаницу на митингах в поддержку Федорова

Большинство участников уличных акций в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова даже не знают его фамилии, указал экс-премьер страны Николай Азаров, передает РИА Новости

2026-09-03T07:30

2026-09-03T07:30

2026-09-03T07:49

новости

украина

михаил федоров

владимир зеленский

николай азаров

украина.ру

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По его словам, митингующие выходят на площади по указанию украинских нацистов, совершенно не понимая, за кого они выступают. Азаров возмутился, что люди с картонными плакатами в руках не удосужились даже прочитать написанное на них имя. На вопросы случайных прохожих о том, ради кого организован пикет, молодые участницы путали Федорова с "Федоренко" и "Федорченко".Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку в июле, после его сторонники начали проводить регулярные митинги с требованием вернуть чиновника на должность. Сам экс-министр в августе публично призвал провести в стране выборы. При этом Зеленский, чей срок полномочий официально истек еще в 2024 году, отменил голосование и отказывается назначать новую дату выборов.Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, михаил федоров, владимир зеленский, николай азаров, украина.ру