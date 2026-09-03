https://ukraina.ru/20260903/zakonchitsya-voyna--zakonchitsya-zelenskiy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1082964800.html

"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине

"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине - 03.09.2026 Украина.ру

"Закончится война – закончится Зеленский". Эксперты и политики о ситуации на Украине

На Украине обсуждают, ждать ли "Анкориджа 2.0", думают над тем, сколько еще может продлиться эта война и чем она закончится.

2026-09-03T05:03

2026-09-03T05:03

2026-09-03T05:03

эксклюзив

нато

владимир зеленский

украина

россия

киев

дональд трамп

шос

цру

джон рэтклифф

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Украинский политолог Руслан Бортник прокомментировал сообщения СМИ о том, будто бы шеф ЦРУ Джон Рэтклифф во время недавней своей поездки в Москву предложил встретиться Путину, Зеленскому и Трампу. По мнению Бортника, эта версия – скорее "попытка оправдать визит".Что это было, никто не знает, но после визита Россия продолжила удары по целям в Киеве, а идея любых предварительных переговоров отброшена – только подписание окончательного соглашения. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москве не интересна сделка, но нужно комплексное решение проблемы.Таким образом, визит Рэтклиффа в Москву не стал умиротворяющим, напротив, после его поездки эскалация усилилась, хотя "после" не всегда означает "вследствие этого", сказал Бортник.Он предположил, что Рэтклифф приезжал с тем, чтобы разведать, протестировать настроения в российском руководстве. А может быть, этот визит можно и нужно воспринимать как подготовку к встрече Путин-Трамп, что можно будет назвать "Анкориджем 2.0".Трампа устраивает любой сценарий прекращения огня, в пользу ли Киева или в пользу Москвы, главное, чтобы картинка была хорошая, сказал Бортник в эфире интернет-канала "Politeka". Но Москва, по его мнению, не готова делать таких подарков Трампу. Тем более, что Китай заинтересован в поражении республиканцев и ослаблении Трампа, и может через Россию не давать ему достичь хотя бы видимости победы на украинском направлении."Россия играет в сделку с США. А Китай играет в хаос и в разрушение США – совсем другая игра. И чем больше внутреннего хаоса, противостояния внутри США, тем меньше у США будет ресурсов, времени и возможностей реагировать на растущий Китай", – считает политолог.Может и так. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает недавний прилет руководителя ЦРУ в Москву тревожным сигналом, поскольку на жесты доброй воли Кремль явно больше не пойдет, а каких-то серьезных карт на руках у Дональда Трампа не видно. Но все версии в СМИ вокруг этого визита – это именно версии.Что касается ситуации в Киеве, то политтехнолог назвал ее "кислой" для киевлян: в результате непрерывных атак "город полупарализован", в гипермаркетах уже можно увидеть полупустые полки… И так не только в Киеве.Прикрыть объекты энергетики не получится, людям нужно запасаться генераторами, посоветовал Золотарев. По его словам, трехмиллионный Киев не получится эвакуировать, но если у кого-то есть возможность выехать, ей лучше воспользоваться.Чего ожидать? Украинский блогер и писатель Юрий Сытник считает, что происходят "глобальные торги по установлению нового мирового порядка, и все должны это четко понять для того, чтобы "не обманывать себя какими-то розовыми иллюзиями".По его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, все разговоры о мирных планах – ни о чем, вся риторика Зеленского сводится к "принуждению" России, а у России – наоборот. А главные переговоры происходят за закрытыми дверями, о том же визите шефа ЦРУ в Москву ничего достоверно не известно, все лишь строят догадки и выдвигают конспирологические версии – "от согласования обмена ядерными ударами до версии раздела Украины…".Киев не готов к конструктивному разговору. По крайней мере, по ключевым вопросам на уступки никто их украинских политиков не пойдет, иначе их разорвут, считает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева."Есть красные линии, которые Зеленский тоже не переступит, он не дурак… Никакого статуса русского языка в Украине не будет. РПЦ будет в Украине, если она захочет дальше оставаться, ее заставят исполнить закон. Не будет разоружения украинской армии, пускай они забудут. И сокращения не будет никоим образом", – заявил Рева в эфире одного из каналов.А вопрос о том, вступать в НАТО или нет, можно временно отложить, поскольку в НАТО все равно не берут. Но совсем снять вопрос нельзя, курс в Альянс закреплен в Конституции Украины, спасибо (пятому президенту Украины – ред.) Петру Порошенко*, отметил экс-министр.Раз так, то мира не будет. Но возможны варианты.Отвечая на вопрос зрителей канала Александра Шелеста**, можно ли ожидать окончания войны этой осенью, политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров сказал, что этой осенью, скорее всего, "мы увидим конец Зеленского".По его прогнозу, это "наиболее вероятное событие". Он пояснил – вот проходят саммит ШОС и G-20 (а это – про деньги), но ни там, ни там Зеленского нет. А Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия стремится к завершению СВО.Вынужденно покинувший страну украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что саммит ШОС – знаковое событие, все указывает на то, что Россия уже не в изоляции. Страны работают над общими проектами, которые, по мнению политика, будут финансироваться Китаем. Вообще лидер Китая Си Цзиньпин лоббирует развитие ШОС.Политик предположил, что после завершения войны и "для Украины это будет одним из перспективных векторов развития", ряд стран организации могут принять участие в восстановлении страны. А пока в итоговой декларации об Украине – ни слова.Мураев еще раз подтвердил свой прогноз: по его мнению, война должна или может завершиться этой осенью, максимальное окно возможностей – середина октября-ноябрь, все будет определяться "в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин".Но в Киеве о мире не думают. Зеленский посетил 1 сентября одну из столичных школ, где заявил, что "русские совсем конченые". Как информирует издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале, такое заявление он сделал в связи с массированными ударами ВС РФ по Киеву.От себя добавим, что среди учеников, собравшихся на праздничную линейку, вполне могли быть (да наверняка и были) и русские дети.В свою очередь Вакаров отметил, что переломный момент, возможно, еще не виден, но он – ощущается. Как это будет? Увидим. А пока украинские СМИ сообщают, что Верховная Рада начала работать в укрытиях, депутаты голосуют за законопроекты через электронную почту при помощи QR-кодов. Удары по объектам в столице и других городах становятся все интенсивнее.* Внесён в список экстремистов и террористов** Признан в РФ СМИ-иноагентом;С ТЦК расправятся, страну уничтожат. Эксперты и политики о будущем Украины

https://ukraina.ru/20260901/s-ttsk-raspravyatsya-stranu-unichtozhat-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082924344.html

https://ukraina.ru/20260830/zelenskiy--put-v-pustotu-ekspert-obyasnil-pochemu-ukraine-ne-pomozhet-smena-vlasti-1082897283.html

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