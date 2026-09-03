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Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма
Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма - 03.09.2026 Украина.ру
Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма
Европа вновь оказывается источником идей расового превосходства, остервенело проводя политику разделения с целью сохранения возможности жить за счёт других. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября заявил на ВЭФ во Владивостоке
2026-09-03T06:06
2026-09-03T06:06
2026-09-03T06:09
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Выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ Лавров отметил, что Европа не в состоянии отказаться от идей национального и расового превосходства, столетиями определявшими её политику."Неоимперский, колониальный, я бы сказал, и такой неонацистский дух в Европе очень и очень живуч", — сказал Лавров.Именно политика, которую Запад продолжает проводить и сейчас, долгое время сдерживало использование преимуществ крупнейшего и богатейшего континента Земли."Сейчас [Запад] даже проводит её ещё более ожесточенно, если не сказать остервенело, пытаясь наш континент разделить", — подчеркнул глава МИД РФ.При этом, Европа "никогда не жила за счёт собственных средств и собственным умом, она всегда жила за счет других". Это сохранялось и в эпоху колониального господства, и в культивировании "просвещёнными белыми господами" такого варварского института, как рабовладельчество.А для того, чтобы такое положение вещей сохранялось и дальше, "им постоянно нужен враг: и натовцам, и членам Евросоюза"."И если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избиратели", — уверен министр.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Правда о Второй мировой войне, о страшных жертвах ради Победы, о мужестве и стойкости тех, благодаря кому мы сегодня живём, должна быть защищена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мид рф, сергей лавров, европа, запад, ес, нато, расизм, нацизм, украинский неонацизм, русофобия, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Европа, Запад, ЕС, НАТО, расизм, нацизм, украинский неонацизм, Русофобия, международные отношения, Международная политика
Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма
06:06 03.09.2026 (обновлено: 06:09 03.09.2026)
Европа вновь оказывается источником идей расового превосходства, остервенело проводя политику разделения с целью сохранения возможности жить за счёт других. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября заявил на ВЭФ во Владивостоке
Выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ Лавров отметил, что Европа не в состоянии отказаться от идей национального и расового превосходства, столетиями определявшими её политику.
"Неоимперский, колониальный, я бы сказал, и такой неонацистский дух в Европе очень и очень живуч", — сказал Лавров.
Именно политика, которую Запад продолжает проводить и сейчас, долгое время сдерживало использование преимуществ крупнейшего и богатейшего континента Земли.
"Сейчас [Запад] даже проводит её ещё более ожесточенно, если не сказать остервенело, пытаясь наш континент разделить", — подчеркнул глава МИД РФ.
При этом, Европа "никогда не жила за счёт собственных средств и собственным умом, она всегда жила за счет других". Это сохранялось и в эпоху колониального господства, и в культивировании "просвещёнными белыми господами" такого варварского института, как рабовладельчество.
А для того, чтобы такое положение вещей сохранялось и дальше, "им постоянно нужен враг: и натовцам, и членам Евросоюза".
"И если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избиратели", — уверен министр.
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