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Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма

Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма - 03.09.2026 Украина.ру

Разделяй, властвуй и грабь: Лавров заявил о ренессансе европейского нацизма

Европа вновь оказывается источником идей расового превосходства, остервенело проводя политику разделения с целью сохранения возможности жить за счёт других. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров 3 сентября заявил на ВЭФ во Владивостоке

2026-09-03T06:06

2026-09-03T06:06

2026-09-03T06:09

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Выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ Лавров отметил, что Европа не в состоянии отказаться от идей национального и расового превосходства, столетиями определявшими её политику."Неоимперский, колониальный, я бы сказал, и такой неонацистский дух в Европе очень и очень живуч", — сказал Лавров.Именно политика, которую Запад продолжает проводить и сейчас, долгое время сдерживало использование преимуществ крупнейшего и богатейшего континента Земли."Сейчас [Запад] даже проводит её ещё более ожесточенно, если не сказать остервенело, пытаясь наш континент разделить", — подчеркнул глава МИД РФ.При этом, Европа "никогда не жила за счёт собственных средств и собственным умом, она всегда жила за счет других". Это сохранялось и в эпоху колониального господства, и в культивировании "просвещёнными белыми господами" такого варварского института, как рабовладельчество.А для того, чтобы такое положение вещей сохранялось и дальше, "им постоянно нужен враг: и натовцам, и членам Евросоюза"."И если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избиратели", — уверен министр.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Правда о Второй мировой войне, о страшных жертвах ради Победы, о мужестве и стойкости тех, благодаря кому мы сегодня живём, должна быть защищена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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