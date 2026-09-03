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Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты

Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты - 03.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты

Силы ПВО ВС России в течение последнего часа сбили ещё 10 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 3 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-03T01:25

2026-09-03T01:25

2026-09-03T01:28

украина.ру

россия

москва

подмосковье

сергей собянин

минобороны

минобороны рф

пво

внуково

домодедово

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В Подмосковье продолжает действовать режим опасности по БПЛА, зенитчики с вечера отразили уже четыре атаки вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 1:22 мск.Предыдущие сообщения мэра, в каждом из которых сообщалось о трёх сбитых беспилотниках, были опубликованы в 19:43, 20:56 и 22:00 мск. Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 19 вражеских дронов.Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт для полётов, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".По данным, которые ранее обнародовал мэр Москвы, в период с 8:30 мск 1 августа по 8:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 украинских БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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