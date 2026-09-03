Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты - 03.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты
Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты - 03.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты
Силы ПВО ВС России в течение последнего часа сбили ещё 10 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 3 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-03T01:25
2026-09-03T01:28
украина.ру
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
пво
внуково
домодедово
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В Подмосковье продолжает действовать режим опасности по БПЛА, зенитчики с вечера отразили уже четыре атаки вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 1:22 мск.Предыдущие сообщения мэра, в каждом из которых сообщалось о трёх сбитых беспилотниках, были опубликованы в 19:43, 20:56 и 22:00 мск. Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 19 вражеских дронов.Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт для полётов, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".По данным, которые ранее обнародовал мэр Москвы, в период с 8:30 мск 1 августа по 8:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 украинских БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, аэропорты, аэропорт, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, Внуково, Домодедово, аэропорты, аэропорт, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО отражают очередной налёт на Москву, аэропорты вновь ограничили полёты

01:25 03.09.2026 (обновлено: 01:28 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС России в течение последнего часа сбили ещё 10 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 3 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье продолжает действовать режим опасности по БПЛА, зенитчики с вечера отразили уже четыре атаки вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 1:22 мск.
Предыдущие сообщения мэра, в каждом из которых сообщалось о трёх сбитых беспилотниках, были опубликованы в 19:43, 20:56 и 22:00 мск. Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 19 вражеских дронов.
Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт для полётов, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
По данным, которые ранее обнародовал мэр Москвы, в период с 8:30 мск 1 августа по 8:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 украинских БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.
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