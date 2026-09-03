Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе - 03.09.2026 Украина.ру
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Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе
Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе - 03.09.2026 Украина.ру
Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе
Украинские военнослужащие дезертируют сразу после прибытия на учебные полигоны в Польше (которая является одной из главных баз для подготовки сил ВСУ в Европе), пишет РИА Новости
2026-09-03T08:00
2026-09-03T08:12
новости
польша
европа
германия
вооруженные силы украины
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Информированный источник уточнил, что солдаты начинают сбегать с первых дней запуска тренировочных программ. Сейчас масштаб дезертирства достигает десятков процентов от общего числа приехавших на учебу. Даже самые сдержанные официальные отчеты указывают на потерю каждого десятого бойца, но реальные цифры еще выше.Причиной такого поведения называют нежелание мобилизованных возвращаться в зону боевых действий.В качестве примера приводится случай с одной из тренировочных групп численностью 50 человек, из которой на родину вернулись только 35 бойцов. Как выяснилось в ходе внутреннего разбирательства, оставшиеся солдаты заранее планировали побег и намеревались скрыться на польской территории или нелегально перебраться в Германию, причем остальные сослуживцы знали о планах дезертиров, но не сообщили руководству.Дезертирство и самовольное оставление частей остаются одной из главных проблем украинской армии. На фоне ужесточения мобилизации и тяжелой ситуации на фронте тысячи солдат ищут любые способы избежать боев.Подробнее - в материале Дезертируют везде: украинские военные бегут из армии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, европа, германия, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Польша, Европа, Германия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе

08:00 03.09.2026 (обновлено: 08:12 03.09.2026)
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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Украинские военнослужащие дезертируют сразу после прибытия на учебные полигоны в Польше (которая является одной из главных баз для подготовки сил ВСУ в Европе), пишет РИА Новости
Информированный источник уточнил, что солдаты начинают сбегать с первых дней запуска тренировочных программ.
Сейчас масштаб дезертирства достигает десятков процентов от общего числа приехавших на учебу. Даже самые сдержанные официальные отчеты указывают на потерю каждого десятого бойца, но реальные цифры еще выше.
Причиной такого поведения называют нежелание мобилизованных возвращаться в зону боевых действий.
В качестве примера приводится случай с одной из тренировочных групп численностью 50 человек, из которой на родину вернулись только 35 бойцов. Как выяснилось в ходе внутреннего разбирательства, оставшиеся солдаты заранее планировали побег и намеревались скрыться на польской территории или нелегально перебраться в Германию, причем остальные сослуживцы знали о планах дезертиров, но не сообщили руководству.
Дезертирство и самовольное оставление частей остаются одной из главных проблем украинской армии. На фоне ужесточения мобилизации и тяжелой ситуации на фронте тысячи солдат ищут любые способы избежать боев.
Подробнее - в материале Дезертируют везде: украинские военные бегут из армии на сайте Украина.ру.
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