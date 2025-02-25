В ответ на требование взять с собой: Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением
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Европа не может ничего требовать от РФ. Таким образом отреагировал президент России Владимир Путин на вопрос о том, что в ЕС возмущены тем, что оказались за бортом в обсуждении украинского вопроса
"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы. - Ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Комментировал тему неучастия ЕС в переговорном процессе и замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что Евросоюз много лет мог вести переговоры по урегулированию украинской проблемы, но не делал этого, поэтому сейчас его требование об участии не выглядит логично.
Грушко также напомнил, что ранее государства ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России, что автоматически исключило возможность их участия в переговорном процессе. Дипломат резюмировал, что главное и единственное, что теперь может сделать Европа - это перестать поставлять оружие Киеву.
Стоит отметить, что представления ЕС о мире на Украине довольно специфическое. Так, например, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus.
Президент США Дональд Трамп не обещал выкинуть ЕС за борт украинской темы, однако многие его поступки, уверены эксперты, вполне очевидно демонстрируют европейскую позицию нового лидера США. Вот один из таких примеров: Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона.