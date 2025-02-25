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В ответ на требование взять с собой: Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением

В ответ на требование взять с собой: Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением - 25.02.2025 Украина.ру

В ответ на требование взять с собой: Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением

Европа не может ничего требовать от РФ. Таким образом отреагировал президент России Владимир Путин на вопрос о том, что в ЕС возмущены тем, что оказались за бортом в обсуждении украинского вопроса

2025-02-25T10:29

2025-02-25T10:29

2025-02-25T10:29

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Комментировал тему неучастия ЕС в переговорном процессе и замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что Евросоюз много лет мог вести переговоры по урегулированию украинской проблемы, но не делал этого, поэтому сейчас его требование об участии не выглядит логично.Грушко также напомнил, что ранее государства ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России, что автоматически исключило возможность их участия в переговорном процессе. Дипломат резюмировал, что главное и единственное, что теперь может сделать Европа - это перестать поставлять оружие Киеву.Стоит отметить, что представления ЕС о мире на Украине довольно специфическое. Так, например, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus.Премьер Польши Дональд Туск также возмущался, что переговоры России и США прошли без участия Европы. Он призвал ЕС действовать в конфликте на Украине, усилив поддержку киевского режима.Президент США Дональд Трамп не обещал выкинуть ЕС за борт украинской темы, однако многие его поступки, уверены эксперты, вполне очевидно демонстрируют европейскую позицию нового лидера США. Вот один из таких примеров: Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона.

https://ukraina.ru/20250219/1061214031.html

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новости, россия, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, фридрих мерц, ес