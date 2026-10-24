Исчезающая нация: минус 500 тысяч за лето на 73 тысячи новорожденных
09:27 24.10.2026 (обновлено: 09:28 24.10.2026)
Заведующий отделом Института демографии НАН Украины Дмитрий Шушпанов бьет тревогу: за первое полугодие 2026 года рождаемость в стране рухнула на 17%. За шесть месяцев на свет появилось всего 73 тысячи детей, а темпы депопуляции существенно выросли
Демограф предупреждает, что привлечение женщин к службе в ВСУ еще сильнее ударит по репродуктивному потенциалу. Только за июль численность населения сократилась на полмиллиона человек.
По оценкам экспертов, к 2027 году население страны может упасть до 25,7 миллиона человек. Как отмечает Шушпанов, после завершения конфликта страну ждет новый демографический удар: вслед за уехавшими за границу женщинами начнут массово эмигрировать их мужья, что окончательно подорвет шансы на восстановление нации.
Директор Института демографии Элла Либанова подтверждает катастрофический масштаб потерь, заявляя, что к середине 2026 года население не превышает 28,5 миллиона человек, а Украина утратила половину своего демографического потенциала за последние 36 лет. На одного родившегося в стране сейчас приходится четверо умерших.
Сколько миллионов людей потребуется Украине для восстановления промышленности до уровня 2021 года — в материале Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населения на сайте Украина.ру.
По оценкам экспертов, к 2027 году население страны может упасть до 25,7 миллиона человек. Как отмечает Шушпанов, после завершения конфликта страну ждет новый демографический удар: вслед за уехавшими за границу женщинами начнут массово эмигрировать их мужья, что окончательно подорвет шансы на восстановление нации.
Директор Института демографии Элла Либанова подтверждает катастрофический масштаб потерь, заявляя, что к середине 2026 года население не превышает 28,5 миллиона человек, а Украина утратила половину своего демографического потенциала за последние 36 лет. На одного родившегося в стране сейчас приходится четверо умерших.
Сколько миллионов людей потребуется Украине для восстановления промышленности до уровня 2021 года — в материале Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населения на сайте Украина.ру.
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