Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру
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Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру
Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
Франция является инкубатором террористов, подпитывающих радикальные исламистские организации Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-20T16:24
2025-03-20T16:25
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Накануне глава минюста Франции Жеральд Дарманен и официальный представитель французского правительства Софи Прима обвинили Россию в причастности к терроризму на территории Франции. В частности, По словам Дарманен заявлял, что "порой российская угроза и террористическая угроза – это одно и то же".Официальный представитель МИД РФ отвергла эти голословные инсинуации, напомнив о вкладе официального Парижа в международный терроризм. Она также отметила, что в Москве давно привыкли к грубой антироссийской риторике французских официальных лиц.Она отметила обоснованность негативного восприятия политики властей Франции, который недостаточно обеспокоен вовлечением тысяч французских граждан в международный терроризм.По её мнению, властям Франции стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, а также в отношениях со своими протеже."Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация Э.Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе". Задача понятна – закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов", - сказала Захарова.Она отметила, что в Париже понимают нежелание большинства граждан Франции бесконечно участвовать в антироссийской вакханалии и расплачиваться за новую гонку вооружений. В подтверждение Захарова сослалась на опубликованные в минувшие выходные опросы общественного мнения.*в публикации упоминается "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая и запрещённая в России организация.Именно поэтом власти Франции не брезгуют никакими домыслами и фальсификациями, констатировала официальный представитель МИД России.Тем временем Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому
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Новости, Франция, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ИГИЛ, ЕС, терроризм, Исламисты, Восток, Африка, Русофобия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, МИД РФ, Украина

Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ

16:24 20.03.2025 (обновлено: 16:25 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкК посольству Франции в Москве несут цветы и свечи
К посольству Франции в Москве несут цветы и свечи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Франция является инкубатором террористов, подпитывающих радикальные исламистские организации Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Накануне глава минюста Франции Жеральд Дарманен и официальный представитель французского правительства Софи Прима обвинили Россию в причастности к терроризму на территории Франции. В частности, По словам Дарманен заявлял, что "порой российская угроза и террористическая угроза – это одно и то же".
Официальный представитель МИД РФ отвергла эти голословные инсинуации, напомнив о вкладе официального Парижа в международный терроризм. Она также отметила, что в Москве давно привыкли к грубой антироссийской риторике французских официальных лиц.
"Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке. Франция стабильно лидировала среди европейских стран по пополнению рядов запрещенного в России ИГИЛ*", - сказала Захарова.
Она отметила обоснованность негативного восприятия политики властей Франции, который недостаточно обеспокоен вовлечением тысяч французских граждан в международный терроризм.
"Впрочем, что ещё ожидать от руководства страны, которая делит террористов на "своих" и "чужих", не гнушается использовать в своих целях террористические группировки на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельской зоне, поддерживает и оправдывает киевский режим, применяющий террористические методы в отношении мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры России. Нелишне напомнить и о том, что террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства", - добавила Захарова.
По её мнению, властям Франции стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, а также в отношениях со своими протеже.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 20:47
Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризмаСамые популярные среди легальных и нелегальных мигрантов страны – Франция, Испания, Германия: мусульман там до 10 процентов населения
"Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация Э.Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе". Задача понятна – закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов", - сказала Захарова.
Она отметила, что в Париже понимают нежелание большинства граждан Франции бесконечно участвовать в антироссийской вакханалии и расплачиваться за новую гонку вооружений. В подтверждение Захарова сослалась на опубликованные в минувшие выходные опросы общественного мнения.
*в публикации упоминается "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая и запрещённая в России организация.
Именно поэтом власти Франции не брезгуют никакими домыслами и фальсификациями, констатировала официальный представитель МИД России.
Тем временем Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому
 
НовостиФранцияРоссияБлижний ВостокМария ЗахароваЭммануэль МакронДональд ТрампИГИЛЕСтерроризмИсламистыВостокАфрикаРусофобиядипломатические отношенияпубличная дипломатиямеждународные отношенияМИД РФУкраина
 
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