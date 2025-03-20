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Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ

Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру

Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ

Франция является инкубатором террористов, подпитывающих радикальные исламистские организации Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-20T16:24

2025-03-20T16:24

2025-03-20T16:25

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Накануне глава минюста Франции Жеральд Дарманен и официальный представитель французского правительства Софи Прима обвинили Россию в причастности к терроризму на территории Франции. В частности, По словам Дарманен заявлял, что "порой российская угроза и террористическая угроза – это одно и то же".Официальный представитель МИД РФ отвергла эти голословные инсинуации, напомнив о вкладе официального Парижа в международный терроризм. Она также отметила, что в Москве давно привыкли к грубой антироссийской риторике французских официальных лиц.Она отметила обоснованность негативного восприятия политики властей Франции, который недостаточно обеспокоен вовлечением тысяч французских граждан в международный терроризм.По её мнению, властям Франции стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, а также в отношениях со своими протеже."Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация Э.Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе". Задача понятна – закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов", - сказала Захарова.Она отметила, что в Париже понимают нежелание большинства граждан Франции бесконечно участвовать в антироссийской вакханалии и расплачиваться за новую гонку вооружений. В подтверждение Захарова сослалась на опубликованные в минувшие выходные опросы общественного мнения.*в публикации упоминается "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая и запрещённая в России организация.Именно поэтом власти Франции не брезгуют никакими домыслами и фальсификациями, констатировала официальный представитель МИД России.Тем временем Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому

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новости, франция, россия, ближний восток, мария захарова, эммануэль макрон, дональд трамп, игил, ес, терроризм, исламисты, восток, африка, русофобия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, мид рф, украина