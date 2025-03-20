https://ukraina.ru/20250320/1061932556.html
Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру
Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
Франция является инкубатором террористов, подпитывающих радикальные исламистские организации Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-20T16:24
2025-03-20T16:24
2025-03-20T16:25
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Накануне глава минюста Франции Жеральд Дарманен и официальный представитель французского правительства Софи Прима обвинили Россию в причастности к терроризму на территории Франции. В частности, По словам Дарманен заявлял, что "порой российская угроза и террористическая угроза – это одно и то же".Официальный представитель МИД РФ отвергла эти голословные инсинуации, напомнив о вкладе официального Парижа в международный терроризм. Она также отметила, что в Москве давно привыкли к грубой антироссийской риторике французских официальных лиц.Она отметила обоснованность негативного восприятия политики властей Франции, который недостаточно обеспокоен вовлечением тысяч французских граждан в международный терроризм.По её мнению, властям Франции стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, а также в отношениях со своими протеже."Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация Э.Макрона в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе". Задача понятна – закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов", - сказала Захарова.Она отметила, что в Париже понимают нежелание большинства граждан Франции бесконечно участвовать в антироссийской вакханалии и расплачиваться за новую гонку вооружений. В подтверждение Захарова сослалась на опубликованные в минувшие выходные опросы общественного мнения.*в публикации упоминается "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая и запрещённая в России организация.Именно поэтом власти Франции не брезгуют никакими домыслами и фальсификациями, констатировала официальный представитель МИД России.Тем временем Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за его стремления помочь Зеленскому
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новости, франция, россия, ближний восток, мария захарова, эммануэль макрон, дональд трамп, игил, ес, терроризм, исламисты, восток, африка, русофобия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, мид рф, украина
Новости, Франция, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ИГИЛ, ЕС, терроризм, Исламисты, Восток, Африка, Русофобия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, МИД РФ, Украина
Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
16:24 20.03.2025 (обновлено: 16:25 20.03.2025)
Франция является инкубатором террористов, подпитывающих радикальные исламистские организации Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Накануне глава минюста Франции Жеральд Дарманен и официальный представитель французского правительства Софи Прима обвинили Россию в причастности к терроризму на территории Франции. В частности, По словам Дарманен заявлял, что "порой российская угроза и террористическая угроза – это одно и то же".
Официальный представитель МИД РФ отвергла эти голословные инсинуации, напомнив о вкладе официального Парижа
в международный терроризм. Она также отметила, что в Москве
давно привыкли к грубой антироссийской риторике французских официальных лиц.
"Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке. Франция стабильно лидировала среди европейских стран по пополнению рядов запрещенного в России ИГИЛ*", - сказала Захарова.
Она отметила обоснованность негативного восприятия политики властей Франции, который недостаточно обеспокоен вовлечением тысяч французских граждан в международный терроризм.
"Впрочем, что ещё ожидать от руководства страны, которая делит террористов на "своих" и "чужих", не гнушается использовать в своих целях террористические группировки на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельской зоне, поддерживает и оправдывает киевский режим, применяющий террористические методы в отношении мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры России. Нелишне напомнить и о том, что террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства", - добавила Захарова.
По её мнению, властям Франции стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, а также в отношениях со своими протеже.
"Болезненно воспринимая усилия Москвы и Вашингтона
по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, администрация Э.Макрона
в последние недели с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе". Задача понятна – закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание страны в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов", - сказала Захарова.
Она отметила, что в Париже понимают нежелание большинства граждан Франции бесконечно участвовать в антироссийской вакханалии и расплачиваться за новую гонку вооружений. В подтверждение Захарова сослалась на опубликованные в минувшие выходные опросы общественного мнения.
*в публикации упоминается "Исламское государство" (ИГИЛ) – террористическая и запрещённая в России организация.
Именно поэтом власти Франции не брезгуют никакими домыслами и фальсификациями, констатировала
официальный представитель МИД России.