Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих - 20.03.2025 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих - 20.03.2025 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих
Украинская армия несёт большие потери в живой силе и технике на Курском направлении. Об этом 20 марта сообщило Минобороны России.
2025-03-20T15:31
2025-03-20T15:31
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курская область
юнаковка
вооруженные силы украины
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Армия России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. При этом были отражены две контратаки противника.Артиллерийскими и авиационными ударами российской армии были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Марьино, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронемашин, 2489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий.Седи потерь противника в российском Минобороны значатся также 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин. Также среди потерь украинской стороны значатся 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас Также стало известно, что Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет Актуальное интервью на эту тему: Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска
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новости, россия, курская область, юнаковка, вооруженные силы украины, украинская армия, минобороны рф, кто, всу, потери всу, тероборона, сумская область
Новости, Россия, Курская область, Юнаковка, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Минобороны РФ, КТО, ВСУ, потери ВСУ, тероборона, Сумская область

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих

15:31 20.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Север" в Курской области
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам группировки Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинская армия несёт большие потери в живой силе и технике на Курском направлении. Об этом 20 марта сообщило Минобороны России.
Армия России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. При этом были отражены две контратаки противника.
Артиллерийскими и авиационными ударами российской армии были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Марьино, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БпЛА", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронемашин, 2489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий.
Седи потерь противника в российском Минобороны значатся также 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин. Также среди потерь украинской стороны значатся 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны России.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
Также стало известно, что Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
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