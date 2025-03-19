https://ukraina.ru/20250319/1061872960.html

"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов

"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов - 19.03.2025 Украина.ру

"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов

Сейчас для солдат ВСУ изменилась мотивация, потому что все вокруг заговорили о мире. Но я нигде не видел, что эти разговоры о мире как-то влияли на настроения российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-19T03:30

2025-03-19T03:30

2025-03-19T03:30

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Сейчас для солдат ВСУ изменилась мотивация, потому что все вокруг заговорили о мире. Для России "мир" — это синоним слова "победа", а для ВСУ "мир" —это единственная возможность физически выжить, сообщил военкор.При этом я не видел, что эти разговоры о мире как-то влияли на настроения российских бойцов. Во-первых, в российской армии нет бойцов, которые пошли на фронт против своей воли, добавил он.Подписывать контракт их никто не заставлял, именно поэтому ВС РФ эффективнее ВСУ, потому что более мотивированы, указал Линин. Во-вторых, "операция Труба" прошла уже во время всех этих переговоров, отметил военкор."Если бы наши спецназовцы колебались, они бы не согласились пройти по ней несколько километров, таща за собой провизию, боекомплект и кислородный баллон, а потом еще и вступить в бой. Оказаться в замкнутом пространстве, выхода из которого не видно – это уже подвиг. Ребята очень крутые", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061853137.html

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