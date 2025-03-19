"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов - 19.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250319/1061872960.html
"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов
"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов - 19.03.2025 Украина.ру
"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов
Сейчас для солдат ВСУ изменилась мотивация, потому что все вокруг заговорили о мире. Но я нигде не видел, что эти разговоры о мире как-то влияли на настроения российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-19T03:30
2025-03-19T03:30
новости
курская область
вс рф
всу
курск
труба
спецназ
мотивация
мир
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061794784_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_a372b22b0c7a85b68785a7c374da76f2.jpg
Сейчас для солдат ВСУ изменилась мотивация, потому что все вокруг заговорили о мире. Для России "мир" — это синоним слова "победа", а для ВСУ "мир" —это единственная возможность физически выжить, сообщил военкор.При этом я не видел, что эти разговоры о мире как-то влияли на настроения российских бойцов. Во-первых, в российской армии нет бойцов, которые пошли на фронт против своей воли, добавил он.Подписывать контракт их никто не заставлял, именно поэтому ВС РФ эффективнее ВСУ, потому что более мотивированы, указал Линин. Во-вторых, "операция Труба" прошла уже во время всех этих переговоров, отметил военкор."Если бы наши спецназовцы колебались, они бы не согласились пройти по ней несколько километров, таща за собой провизию, боекомплект и кислородный баллон, а потом еще и вступить в бой. Оказаться в замкнутом пространстве, выхода из которого не видно – это уже подвиг. Ребята очень крутые", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061853137.html
курская область
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061794784_743:0:3258:1886_1920x0_80_0_0_fef0ccd5fa035cd9ccc62501d93bea20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, вс рф, всу, курск, труба, спецназ, мотивация, мир, победа, украинская армия, сво, спецоперация, переговоры
Новости, Курская область, ВС РФ, ВСУ, Курск, Труба, спецназ, мотивация, мир, победа, украинская армия, СВО, Спецоперация, переговоры

"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов

03:30 19.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группировки войск "Север" в освобожденной Судже
Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас для солдат ВСУ изменилась мотивация, потому что все вокруг заговорили о мире. Но я нигде не видел, что эти разговоры о мире как-то влияли на настроения российских бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Сейчас для солдат ВСУ изменилась мотивация, потому что все вокруг заговорили о мире. Для России "мир" — это синоним слова "победа", а для ВСУ "мир" —это единственная возможность физически выжить, сообщил военкор.
"Они же видят, что было в Курской области: сколько туда зашли и сколько оттуда вышли", — подчеркнул Линин.
При этом я не видел, что эти разговоры о мире как-то влияли на настроения российских бойцов. Во-первых, в российской армии нет бойцов, которые пошли на фронт против своей воли, добавил он.
Подписывать контракт их никто не заставлял, именно поэтому ВС РФ эффективнее ВСУ, потому что более мотивированы, указал Линин. Во-вторых, "операция Труба" прошла уже во время всех этих переговоров, отметил военкор.
"Если бы наши спецназовцы колебались, они бы не согласились пройти по ней несколько километров, таща за собой провизию, боекомплект и кислородный баллон, а потом еще и вступить в бой. Оказаться в замкнутом пространстве, выхода из которого не видно – это уже подвиг. Ребята очень крутые", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
Осквернение православного храма в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области
17 марта, 15:25
Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУВ "Белой книге" Курской области учтены объекты и памятники археологии, пострадавшие от действий украинской армии. Об этом 17 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
 
НовостиКурская областьВС РФВСУКурскТрубаспецназмотивациямирпобедаукраинская армияСВОСпецоперацияпереговоры
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
05:45Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
05:30"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направление можно перебросить Курскую группировку
05:25Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина
05:15"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
05:05Пресмыкается перед Трампом и распродает богатства страны. Чем занимается украинская элита
05:00Россия не отказывается от ударов по военным объектам на Украине, но энергетику трогать не будет – Акопов
04:47Экономика Украины и война: налоги для предпринимателей, коммунальный фронт против Кличко
04:30Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов
04:00Первый шаг по прекращению огня: Петр Акопов о значительном продвижении в переговорах по Украине
03:30"Ребята очень крутые": военкор о героизме спецназа, операции "Труба" и мотивации российских бойцов
22:18Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
21:48Белый дом рассказал, как прошли переговоры Трампа и Путина
21:22Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
20:55Путин согласился не бить по энергетике Украины после разговора с Трампом. Зеленский поддержал
20:54Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
20:30После Курской операции ВС РФ нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь
20:15"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"
20:07Российский суд вынес приговор наемнику из США
20:00Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ
Лента новостейМолния