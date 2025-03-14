https://ukraina.ru/20250314/1061786902.html

Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52

Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 - 14.03.2025 Украина.ру

Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52

Ребята в армии замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что все закончится. Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах, считает Евгений Линин – военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области

2025-03-14T07:00

2025-03-14T07:00

2025-03-14T07:00

интервью

суджа

курская область

украина

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

переговоры

дроны

вертолеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, понятное дело, что решающий вклад в разгром ВСУ под Суджей внесла не "операция Труба", а работа наших дронов, которые вынесли врагу всю логистику. За счет чего мы добились такого успеха? У нас на этом направлении было больше всего изделий и опытных операторов? Или объективный закон войны, когда твой плацдарм, вдавленный в территорию противника, простреливается со всех сторон?- Все вместе.В предыдущих наших интервью я неоднократно говорил, что для российских военных ситуация, в которой оказалась украинская группировка вторжения (для мирных жителей это было трагедией), была просто идеальной. Там мы все простреливали ствольной и реактивной артиллерией, а также дронами. Причем чем больше противник насыщал живой силой и техникой этот участок фронта, тем слабее была его оборона в других местах.Что касается наших операторов БПЛА, то их великолепная работа под Суджей стала возможной благодаря опыту, который приходит не сразу. Чтобы научиться элементарным навыкам, тебе надо полетать не один час. Можете просто взять любой модулятор и поуправлять на нем этими стиками так, чтобы машинка, которая летит на скорости 50-100 километров в час, никуда не врезалась и попала в цель. Это очень сложно.То есть результаты в Курской области – это плод работы, которую наши операторы вели долгие месяцы.А поражение под Суджей для киевского режима стало даже не военным, а политическим. Когда украинцы потеряли плацдарм, о котором им говорили как о главной победе 2024 года, их картина мира рухнула прямо на глазах. Они же там положили кучу людей. А именно живая сила позволяла противнику удерживать курский выступ, а не бронетехника, дроны и РЭБ.Все всегда решает пехота. Но пехота может решать только тогда, когда она одета, обута, накормлена, а главное – мотивирована. А пленные, которых я там наблюдал, явно не такие. Они даже не были одеты и обуты. В том смысле, что амуниции, которую на Украину поставляли страны НАТО, уже нет. Она изношена. И пахли они как бомжи, потому что месяц не мылись. Не говоря уже о проблемах едой и водой.Они были просто как андроиды: сиди тут и никуда не уходи. А мы их утилизировали.- На каких еще участках мы можем создать примерно такую же идеальную ситуацию, которая была под Курском?- Для этого условия созданы везде, потому что мы давим по всему фронту. И Курская область показала, что маленькие кризисы, которые поначалу кажутся незначительными (там подразделение отступило, там попало под обстрел), приводят к одному большому обрушению. Это и есть то самое "фронт посыпался".А "операция Труба", на мой взгляд, была больше элементом пиара: "Мы смогли это сделать. А вы на что способны, кроме как разграбить Пятерочку"? Со стороны ВСУ мы таких ходов не видели. А у нас это уже минимум вторая "труба".- Украинские и западные СМИ теперь испугано рисуют карты всех трубопроводов на своей территории.- Пусть рисуют. Вопрос в том, что они на своих ошибках не учатся.Проблема ВСУ даже не в том, что их рядовые уже не готовы воевать. Основная их проблема – кризис в управлении.В 2022 году мы повыбивали их сержантский состав (по-нашему это старлеи). С тех пор сержанты на передовой у них больше не работают, поэтому не могут грамотно управлять бойцами. Причем даже если они замечают какой-то кризис, они рассуждают так: "Ну ничего. Давайте с этим переспим, утром кофе выпьем, а завтра посмотрим". Но это так не работает, потому что кризисы нужно купировать здесь и сейчас.Если ты не решаешь проблему, у тебя сыплется фронт.- Если группировка "Север" сейчас пойдет на Сумы, что она должна сделать, чтобы не оказаться в положении ВСУ, когда наши дороги будут простреливаться?- Если мы пойдем на Сумы, это будет уже другая ситуация.Во-первых, как я уже сказал, проблемы ВСУ с личным составом переросли в кризис. Из-за этого у противника не получается купировать наши наступления, которые происходят везде.Во-вторых, все вражеские войска, которые убегают из Курской области, попадают под огонь наших дронов, учитывая, что мы положили их РЭБ. Мы также побивали их ПВО и смогли полноценно применять авиацию.- Что меня особенно порадовало, что активно заработали наши вертолеты.- Именно. Ну попытаются ВСУ где-то там окопаться. И что? Никакие дроны не сравнятся по огневой мощи со штурмовиком Су-25 и вертолетом Ка-52. Они разносят все. Это совершенно иной уровень.Так вот когда мы лишили их возможности подавлять нашу авиацию, а США на короткое время отключили их от свои разведданных, мы увидели, что наша армия наголову выше противника.Вообще Украина уже не в том положении, чтобы затягивать конфликт. Трамп им правильно сказал: "У вас нет козырей". Да, Киеву снова стали давать оружие и разведданные, но людей ему не дадут. Мы повыбивали у них операторов БПЛА, обучать их долго, нудно и дорого. Мы повыбивали у них самые "тяжелые" части, они остались под Суджей.Да, им сейчас завезли около 2 тысяч бронемашин "Хамви", чтобы хоть как-то поддержать мобильность. Но это же легкие системы вооружения – это не танки. Да, им прислали ракеты для ПВО". "Пэтриот" - это действительно мощная система, которая эффективно проявила себя, когда они закрыли небо над Курском на момент вторжения. Но прикрыть всю территорию Украины они не могут. Тем более, наши гиперзвуковые ракеты вроде "Кинжала" сбить невозможно. И "Орешник" даже без боевой части за счет кинетической энергии прорвется через любую ПВО."Пэтриот" в основном работает против авиации, крупных беспилотников и крылатых ракет. Да, у них есть номенклатура, которая может работать по боеголовкам на конечной части траектории, но это очень дорого. Там в одном боеприпасе несколько компонентов наведения: инфракрасная, радиолокационная станция, оптический захват. Американцы не готовы давать Украине такое дорогое оружие, чтобы они из него по "Гераням" стреляли.- То есть вы не видите серьезных проблем с тем, чтобы мы стали создавать санитарную зону в Сумской области (будет приказ-выполним)?- Никаких. Для российской армии никаких проблем не существует. Все идет так, как должно идти. Противник изматывается, в его обороне находится слабое место, туда наносится удар и осуществляется прорыв. ВСУ пытаются его купировать. Но купируют они его уже не за счет стратегических резервов, а за счет подразделений с соседних участков, оголяя их. Мы создаем им череду кризисов, которые приводят к обвалу.Причем есть процесс, который не зависит от командования: у всушников изменилась мотивация, потому что все говорят о мире. Для нас "мир" - это синоним слова "победа". Для них "мир" - это единственная возможность физически выжить. Они же видят, что было в Курской области: сколько туда зашли и сколько оттуда вышли.- Неужели на настроения наших бойцов эти разговоры о мире совсем никак не влияют? ("Если завтра будут политические договоренности, зачем мне лезть под пули?").- Я такого нигде не видел.Во-первых, у нас нет бойцов, которые пошли на фронт против своей воли. Подписывать контракт их никто не заставлял. Именно поэтому мы сейчас эффективнее ВСУ, потому что мы более мотивированы.Во-вторых, "операция Труба" прошла уже во время всех этих переговоров. Если бы наши спецназовцы колебались, они бы не согласились пройти по ней несколько километров, таща за собой провизию, боекомплект и кислородный баллон, а потом еще и вступить в бой. Оказаться в замкнутом пространстве, выхода из которого не видно – это уже подвиг. Ребята очень крутые.Конечно, у нас тоже есть потери. Причем где-то они происходят на кураже: "На других участках давят, давайте мы тоже давить будем". Недавно в одном из батальонов погиб мой товарищ. Они взяли опорник, закрепились, а по ним противник нанес артиллерийский удар. То есть ребята не рассуждали в духе: "А может быть, не будем ходить в бой, потому что скоро все закончится?".- Если мы захотим усилить наш потенциал в Донбассе за счет Курской группировки, сможем ли мы ее перевести туда целиком? Или ее придется разбирать на запчасти, растаскивая по другим подразделениям?- Ничего не могу сказать, потому что у нас нет точных данных о составах группировок. Но перемещение подразделений идет постоянно. Где-то мы отходим и восстанавливаемся. Где-то происходит ротация, и свежие части подходят и втягиваются в бой. Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно - на Запорожском направлении. А может, на плечах отступающей группировки ВСУ они действительно займут Сумскую область. Получат плацдарм и оперативный простор.- В прошлый раз мы говорили и о Херсоне.- В Херсонской области ситуация развивается очень интересно. Вроде как там ничего не происходит, но там тоже постоянно создаются кризисы для ВСУ. Где-то перерезали магистраль, где-то уничтожили опорник, где-то спецназ вырезал батарею, где-то разбомбили пункт операторов БПЛА. Мы постоянно оказываем давление. А ВСУ не могут ослабить свое присутствие на этом участке, потому что мы можем форсировать Днепр.- Будет ли разрешен конфликт в результате конкретных договоренностей между США и Россией, продолжится ли он в прежнем режиме или произойдет эскалация боевых действий?- Однозначного решения нет. Мы будем договариваться с США и искать компромиссы. То, что делает Трамп сейчас, выгодно нам. Наша армия будет давить, мы побеждаем. Остановиться мы можем только в силу серьезных уступок. Как говорил президент Путин, договариваться мы будем только с США, так как они стоят за этим конфликтом. Но не будет только военного или только дипломатического решения.- Путин как раз заявил, что сама по себе идея 30-дневного перемирия правильная и мы ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам необходимо обсудить.- Перемирие на 30 дней это вброс, рассчитанный на западную аудиторию. Решения не будут приниматься быстро. Ребята в армии замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что все закончится. Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах.

https://ukraina.ru/20250118/1060341624.html

суджа

курская область

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, суджа, курская область, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры, дроны, вертолеты, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), су-25, пво