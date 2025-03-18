Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - Reuters - 18.03.2025 Украина.ру
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Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - Reuters
Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - Reuters - 18.03.2025 Украина.ру
Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - Reuters
Белый дом сообщил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже около часа. Об этом сообщает издание Reuters
2025-03-18T18:06
2025-03-18T18:15
новости
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reuters
телефонный разговор
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В преддверии телефонного разговора Путина и Трампа немецкая газета Bild написала, что руководство стран ЕС "дрожит" в его ожидании , так как в Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует.В ночь на 18 марта глава США отметил, что разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил."Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться также на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Трамп также обсудят нормализацию отношений России и США, что также подтверждается российско-американской инициативой совместного освоения Марса.Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.Интересно, что в преддверии разговора двух лидеров глава МИД Украины заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году, а параллельно с его высказыванием стало известно, что ВСУ активизировались в Белгородском приграничье.
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новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, reuters, телефонный разговор
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Reuters, телефонный разговор

Путин и Трамп говорят по телефону уже около часа - Reuters

18:06 18.03.2025 (обновлено: 18:15 18.03.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
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Белый дом сообщил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут телефонный разговор уже около часа. Об этом сообщает издание Reuters

"Идет хорошо", - так в Белом доме охарактеризовали телефонную беседу президентов. Также там отметили, что Трамп рассчитывает добиться урегулирования конфликта на Украине "за очень короткое время".

В преддверии телефонного разговора Путина и Трампа немецкая газета Bild написала, что руководство стран ЕС "дрожит" в его ожидании , так как в Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
12:40
Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild
В ночь на 18 марта глава США отметил, что разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.
Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
"Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.
Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться также на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Трамп также обсудят нормализацию отношений России и США, что также подтверждается российско-американской инициативой совместного освоения Марса.
Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
Интересно, что в преддверии разговора двух лидеров глава МИД Украины заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году, а параллельно с его высказыванием стало известно, что ВСУ активизировались в Белгородском приграничье.
 
НовостиРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампReutersтелефонный разговор
 
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