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"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь Маску разгадать тайну красной планеты - Дмитриев

"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь Маску разгадать тайну красной планеты - Дмитриев - 18.03.2025 Украина.ру

"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь Маску разгадать тайну красной планеты - Дмитриев

"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска с полетами на Марс. Соответствующая встреча, где будет обсуждаться совместная работа в освоении космоса должна пройти в ближайшее время

2025-03-18T16:11

2025-03-18T16:11

2025-03-18T16:11

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Такое заявление во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сделал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Дмитриев также назвал Маска "уникальным лидером, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед", и отметил, что в России видят и ценят его стремление к созидательному движению вперед.Все началось с того, что в субботу, 15 марта, Маск анонсировал в соцсетях полет космического корабля Starship своей компании с человекоподобным роботом Optimus на борту на конец 2026 года. Миллиардер добавил, что в случае успеха этой миссии первые люди смогут оказаться на красной планете уже в 2029-м. Комментируя этот пост Маска, Дмитриев предложил предпринимателю направить на четвертую от Солнца планету совместную миссию."Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению", - написал Дмитриев.Во вторник, 18 марта, он добавил, что идея о совместной работе с США в космосе уже обсуждалась с новым главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.Поскольку Маск с недавних пор является также официальным лицом США, а именно главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны, украинские СМИ предположили, что диалог Москвы и Вашингтона - это не только о потенциальном сотрудничестве на Марсе. В частности, "Страна.ua" написала, что "Илон Маск также подключится к переговорам с РФ".В Кремле не раз подчеркивали, что основном темой встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля стало налаживание отношений двух стран, в том числе в сфере экономики. Первым шагом к оттепели стало возобновление работы посольств: Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США.На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Беседа еще не состоялась, а в Европе и Киеве, пишет немецкое издание Bild, уже паникуют. По информации газеты, в ЕС боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве же испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует.Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.

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новости, россия, сша, москва, илон маск, владимир путин, роскосмос, росатом, bild