"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь Маску разгадать тайну красной планеты - Дмитриев
"Роскосмос" и "Росатом" готовы помочь американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска с полетами на Марс. Соответствующая встреча, где будет обсуждаться совместная работа в освоении космоса должна пройти в ближайшее время
Такое заявление во время пресс-подхода на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сделал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Наша идея по поводу совместной работы с Маском - это не просто идея по поводу Марса, а это действительно очень мощные компетенции и в "Роскосмосе", и в "Росатоме", - отметил он, добавив, что компетенции российских корпораций могли бы помочь сделать полет на Марс "более эффективным и безопасным".
Дмитриев также назвал Маска "уникальным лидером, который нацелен на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед", и отметил, что в России видят и ценят его стремление к созидательному движению вперед.
Все началось с того, что в субботу, 15 марта, Маск анонсировал в соцсетях полет космического корабля Starship своей компании с человекоподобным роботом Optimus на борту на конец 2026 года. Миллиардер добавил, что в случае успеха этой миссии первые люди смогут оказаться на красной планете уже в 2029-м. Комментируя этот пост Маска, Дмитриев предложил предпринимателю направить на четвертую от Солнца планету совместную миссию.
"Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению", - написал Дмитриев.
Во вторник, 18 марта, он добавил, что идея о совместной работе с США в космосе уже обсуждалась с новым главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Поскольку Маск с недавних пор является также официальным лицом США, а именно главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны, украинские СМИ предположили, что диалог Москвы и Вашингтона - это не только о потенциальном сотрудничестве на Марсе. В частности, "Страна.ua" написала, что "Илон Маск также подключится к переговорам с РФ".
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