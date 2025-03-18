"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры - 18.03.2025 Украина.ру
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"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры
"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры - 18.03.2025 Украина.ру
"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры
Перемирие на 30 дней — это вброс, рассчитанный на западную аудиторию. Российские бойцы замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что "все закончится". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-18T19:45
2025-03-18T19:45
новости
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владимир путин
украина.ру
вс рф
переговоры
территориальные уступки
мотивация
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Будет ли разрешен конфликт в результате договоренностей между США и Россией, продолжится ли он в прежнем режиме или произойдет эскалация боевых действий — пока однозначного решения нет, указал военкор.Как говорил президент РФ Владимир Путин, договариваться Россия будет только с США, так как они стоят за этим конфликтом, отметил журналист, уточнив, что не будет только военного или только дипломатического решения украинского вопроса.Перемирие на 30 дней — это вброс, рассчитанный на западную аудиторию, решения не будут приниматься быстро, считает Линин. Российские бойцы замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что "все закончится", указал он."Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, вс рф, переговоры, территориальные уступки, мотивация, сво, спецоперация, военные
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, ВС РФ, переговоры, территориальные уступки, мотивация, СВО, Спецоперация, военные

"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры

19:45 18.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Перемирие на 30 дней — это вброс, рассчитанный на западную аудиторию. Российские бойцы замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что "все закончится". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Будет ли разрешен конфликт в результате договоренностей между США и Россией, продолжится ли он в прежнем режиме или произойдет эскалация боевых действий — пока однозначного решения нет, указал военкор.
"Мы будем договариваться с США и искать компромиссы. То, что делает Трамп сейчас, выгодно нам. Наша армия будет давить, мы побеждаем. Остановиться мы можем только в силу серьезных уступок", — подчеркнул Линин.
Как говорил президент РФ Владимир Путин, договариваться Россия будет только с США, так как они стоят за этим конфликтом, отметил журналист, уточнив, что не будет только военного или только дипломатического решения украинского вопроса.
Перемирие на 30 дней — это вброс, рассчитанный на западную аудиторию, решения не будут приниматься быстро, считает Линин. Российские бойцы замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что "все закончится", указал он.
"Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Позывной Француз интервью
14:56
Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкойО том, как угнал вражеский "Хамви", о работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Француз".
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.руВС РФпереговорытерриториальные уступкимотивацияСВОСпецоперациявоенные
 
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