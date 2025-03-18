https://ukraina.ru/20250318/1061878189.html

"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры

"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры - 18.03.2025 Украина.ру

"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры

Перемирие на 30 дней — это вброс, рассчитанный на западную аудиторию. Российские бойцы замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что "все закончится". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-18T19:45

2025-03-18T19:45

2025-03-18T19:45

новости

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

украина.ру

вс рф

переговоры

территориальные уступки

мотивация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d52770b9d284f9b5e3f3618b8b779547.jpg

Будет ли разрешен конфликт в результате договоренностей между США и Россией, продолжится ли он в прежнем режиме или произойдет эскалация боевых действий — пока однозначного решения нет, указал военкор.Как говорил президент РФ Владимир Путин, договариваться Россия будет только с США, так как они стоят за этим конфликтом, отметил журналист, уточнив, что не будет только военного или только дипломатического решения украинского вопроса.Перемирие на 30 дней — это вброс, рассчитанный на западную аудиторию, решения не будут приниматься быстро, считает Линин. Российские бойцы замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что "все закончится", указал он."Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061836421.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, вс рф, переговоры, территориальные уступки, мотивация, сво, спецоперация, военные