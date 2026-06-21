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Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники

Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники - 21.06.2026 Украина.ру

Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники

Киевский режим пытается компенсировать провалы на фронте террором против мирного населения Крыма. Об этом 21 июня заявил военкор Александр Коц

2026-06-21T18:25

2026-06-21T18:25

2026-06-21T18:25

крым

киев

запад

александр коц

новости

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"Киеву Крым уже 12 лет как кость в горле. Русские люди единодушно и бескровно решили свою судьбу, наперекор военной хунте. И за это их надо наказать. То водную блокаду устроят, то энергетическую. А полуостров продолжает жить, развиваться и хорошеть", — напомнил Коц. По его словам, нынешняя активизация атак объяснима: Запад наращивает производственные мощности Киева, а дроны остаются единственным боевым активом ВСУ. Но это не оружие победы. "В конечном итоге всё решает пехота. На фронте сейчас идёт наше генеральное наступление. Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе", — подчеркнул военкор. Коц уверен: своей тактикой Киев пытается взять людей в заложники и выдвинуть требования. Отсюда и беспрецедентные налёты на Москву, и удушение Крыма через топливо, энергию и водоснабжение. "В Киеве вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан невыносимой, то смогут вести переговоры с позиции силы. Но с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет. Наше наступление идёт поступательно и неотвратимо. И для него у нас топлива всегда хватит", — резюмировал Коц.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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крым, киев, запад, александр коц, новости