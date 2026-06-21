Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники - 21.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260621/voenkor-kots-zelenskiy-khochet-vzyat-krym-v-zalozhniki-1080460008.html
Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники
Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники - 21.06.2026 Украина.ру
Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники
Киевский режим пытается компенсировать провалы на фронте террором против мирного населения Крыма. Об этом 21 июня заявил военкор Александр Коц
2026-06-21T18:25
2026-06-21T18:25
крым
киев
запад
александр коц
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_0:78:1193:749_1920x0_80_0_0_5a1d711907ceec0f287400c5d9419dc7.jpg
"Киеву Крым уже 12 лет как кость в горле. Русские люди единодушно и бескровно решили свою судьбу, наперекор военной хунте. И за это их надо наказать. То водную блокаду устроят, то энергетическую. А полуостров продолжает жить, развиваться и хорошеть", — напомнил Коц. По его словам, нынешняя активизация атак объяснима: Запад наращивает производственные мощности Киева, а дроны остаются единственным боевым активом ВСУ. Но это не оружие победы. "В конечном итоге всё решает пехота. На фронте сейчас идёт наше генеральное наступление. Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе", — подчеркнул военкор. Коц уверен: своей тактикой Киев пытается взять людей в заложники и выдвинуть требования. Отсюда и беспрецедентные налёты на Москву, и удушение Крыма через топливо, энергию и водоснабжение. "В Киеве вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан невыносимой, то смогут вести переговоры с позиции силы. Но с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет. Наше наступление идёт поступательно и неотвратимо. И для него у нас топлива всегда хватит", — резюмировал Коц.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
крым
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080267116_97:0:1096:749_1920x0_80_0_0_cc11c63ec9d19eace53af7b07c3b6719.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крым, киев, запад, александр коц, новости
Крым, Киев, Запад, Александр Коц, Новости

Военкор Коц: Зеленский хочет взять Крым в заложники

18:25 21.06.2026
 
© Фото : Василий СтоякинКрым: "Ласточкино гнездо" и Ай-Петри
Крым: Ласточкино гнездо и Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Василий Стоякин
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим пытается компенсировать провалы на фронте террором против мирного населения Крыма. Об этом 21 июня заявил военкор Александр Коц
"Киеву Крым уже 12 лет как кость в горле. Русские люди единодушно и бескровно решили свою судьбу, наперекор военной хунте. И за это их надо наказать. То водную блокаду устроят, то энергетическую. А полуостров продолжает жить, развиваться и хорошеть", — напомнил Коц.
По его словам, нынешняя активизация атак объяснима: Запад наращивает производственные мощности Киева, а дроны остаются единственным боевым активом ВСУ. Но это не оружие победы.
"В конечном итоге всё решает пехота. На фронте сейчас идёт наше генеральное наступление. Русский солдат взламывает главную линию обороны противника в Донбассе", — подчеркнул военкор.
Коц уверен: своей тактикой Киев пытается взять людей в заложники и выдвинуть требования. Отсюда и беспрецедентные налёты на Москву, и удушение Крыма через топливо, энергию и водоснабжение.
"В Киеве вдруг поверили, что если они сделают жизнь простых крымчан невыносимой, то смогут вести переговоры с позиции силы. Но с террористами-шантажистами разговаривать никто не будет. Наше наступление идёт поступательно и неотвратимо. И для него у нас топлива всегда хватит", — резюмировал Коц.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КрымКиевЗападАлександр КоцНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:20Украина за неделю. Бурное головокружение от сомнительных успехов
06:16Новому генсеку ООН предстоит устранять засилье западников в секретариате — МИД РФ
06:06"Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России
06:02"Стервятники" ждут краха Украины? Эксперты и политики о ситуации
06:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
06:00"В состоянии распада": Рожин рассказал, как ВС РФ добивают остатки ВСУ в Константиновке
05:45Купольный РЭБ, который глушит "Старлинки": Рожин рассказал о работе системы "Волна Купол Гарант"
05:30Федор Лукьянов: США сделали вид, что победили, и ретировались с Ближнего Востока
05:18Пакистан и Катар опубликовали заявление о завершении первого раунда переговоров США и Ирана. Подробности
05:15Борис Рожин: Системы РЭБ против "Старлинка" должны быть мощными, скрытными и мобильными
05:00Попытка теракта против Трампа: "Все крупное руководство США — потенциальная мишень" — эксперт
04:45Лукьянов про сделку США с Ираном: "Потенциальная война на Ближнем Востоке будет висеть в воздухе"
04:34Силы ПВО за полтора часа сбили около 60 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
04:30"Хорнеты" горят на линии фронта: Рожин рассказал, как расчёты ПВО гасят дроновый кулак ВСУ
04:15Лукьянов про укрепление позиций Ирана: "Обезглавливающий удар привел к обратному результату"
03:53США ожидают, что переговоры с Ираном продолжатся в ночь на 22 июня
03:38Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА
03:11Война с Ираном обошлась США примерно в 40 млрд долларов (около 2,92 трлн рублей)
02:49Силы ПВО за день сбили над регионами России 168 украинских БПЛА
02:29Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о народном ополчении
Лента новостейМолния