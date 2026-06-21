https://ukraina.ru/20260621/udary-po-tets-5-v-kharkove-vs-rf-zakhodyat-v-sumskuyu-oblast--svodka-svo-1080460281.html
Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, ВС РФ заходят в Сумскую область – сводка СВО
Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, ВС РФ заходят в Сумскую область – сводка СВО - 21.06.2026 Украина.ру
Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, ВС РФ заходят в Сумскую область – сводка СВО
Бомбовые удары накрыли ТЭЦ-5 между Песочином и Подворками на западной окраине Харькова. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-21T18:35
2026-06-21T18:35
2026-06-21T18:35
спецоперация
россия
харьков
умань
игорь терехов
украина.ру
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Мэр города Игорь Терехов также подтвердил попадание трёх авиабомб. И о других новостях к этому часу: 🟥 На Сумском направлении ВС РФ вошли в сёла Новая Сечь и Кияница — "Шепот фронта". 🟥 В сети появились кадры применения лёгкой крылатой ракеты "Бандероль". Это дешёвая ракета воздушного базирования с дальностью около 500 километров. Запускается с ударных беспилотников "Иноходец", в перспективе — с вертолётов Ми-28НМ. Высокая скорость, манёвренность и возможность работать, не заходя в зону ПВО противника, делают её серьёзным аргументом. 🟥 Бомбы накрыли ВСУшников в Очакове Николаевской области. 🟥 В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность. 🟥 В Воронежской области объявлялась ракетная опасность, отбой в 18:01.Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
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умань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080442783_195:0:2483:1716_1920x0_80_0_0_633faeeed965d3057618d8b0ebd95733.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, харьков, умань, игорь терехов, украина.ру
Спецоперация, Россия, Харьков, Умань, Игорь Терехов, Украина.ру
Удары по ТЭЦ-5 в Харькове, ВС РФ заходят в Сумскую область – сводка СВО
Бомбовые удары накрыли ТЭЦ-5 между Песочином и Подворками на западной окраине Харькова. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Мэр города Игорь Терехов также подтвердил попадание трёх авиабомб.
И о других новостях к этому часу:
🟥 На Сумском направлении ВС РФ вошли в сёла Новая Сечь и Кияница — "Шепот фронта".
🟥 В сети появились кадры применения лёгкой крылатой ракеты "Бандероль". Это дешёвая ракета воздушного базирования с дальностью около 500 километров. Запускается с ударных беспилотников "Иноходец", в перспективе — с вертолётов Ми-28НМ. Высокая скорость, манёвренность и возможность работать, не заходя в зону ПВО противника, делают её серьёзным аргументом.
🟥 Бомбы накрыли ВСУшников в Очакове Николаевской области.
🟥 В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность.
🟥 В Воронежской области объявлялась ракетная опасность, отбой в 18:01.
Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру