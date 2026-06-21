https://ukraina.ru/20260621/tusk-nazval-strategicheskoy-oshibkoy-uglublenie-konflikta-mezhdu-varshavoy-i-kievom-1080459203.html
Туск назвал стратегической ошибкой углубление конфликта между Варшавой и Киевом
Туск назвал стратегической ошибкой углубление конфликта между Варшавой и Киевом - 21.06.2026 Украина.ру
Туск назвал стратегической ошибкой углубление конфликта между Варшавой и Киевом
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал снизить напряжённость в отношениях с Украиной, назвав дальнейшее углубление конфликта стратегической ошибкой. Об этом 21 июня он написал в соцсети X
2026-06-21T17:24
2026-06-21T17:24
2026-06-21T17:24
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"Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в деловом плане, в геополитическом и с точки зрения репутации. В беседах с европейскими партнёрами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряжённость. Это нелёгкая задача", — заявил Туск. При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш констатировал: польско-украинские отношения "идут в очень плохом направлении". Новый виток кризиса спровоцировало решение Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. В ответ президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. Киев ответил демонстративным возвратом польских наград. Об этом – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад" *Запрещённая в России экстремистская организация.
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новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Туск назвал стратегической ошибкой углубление конфликта между Варшавой и Киевом
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал снизить напряжённость в отношениях с Украиной, назвав дальнейшее углубление конфликта стратегической ошибкой. Об этом 21 июня он написал в соцсети X
"Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в деловом плане, в геополитическом и с точки зрения репутации. В беседах с европейскими партнёрами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряжённость. Это нелёгкая задача", — заявил Туск.
При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш констатировал: польско-украинские отношения "идут в очень плохом направлении".
Новый виток кризиса спровоцировало решение Зеленского присвоить подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. В ответ президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. Киев ответил демонстративным возвратом польских наград.
*Запрещённая в России экстремистская организация.