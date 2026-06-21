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В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США

В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США - 21.06.2026 Украина.ру

В Швейцарии стартовали переговоры между Ираном и США

В швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между делегациями Ирана и Соединённых Штатов. Об этом 21 июня сообщает катарский МИД, передает Al Jazeera

2026-06-21T16:15

2026-06-21T16:15

2026-06-21T16:15

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С иранской стороны прибыли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. Вместе с ними — высокопоставленные представители служб безопасности, Центробанка и нефтяной отрасли. США представляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Также за столом переговоров — спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Переговоры проходят в закрытом формате при посредничестве Пакистана и Катара. Состав делегаций говорит о том, что на кону — не только ядерная сделка, но и вопросы региональной безопасности. Ранее Тегеран предупредил: без прекращения огня в Ливане дальнейший диалог невозможен. Об этом – в материале Иран назвал условие, без которого диалога с США не будетБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, иран, сша, швейцария, джей ди вэнс, стив уиткофф, джаред кушнер, мид