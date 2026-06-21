Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа
© REUTERS / Dado Ruvic
© REUTERS / Dado Ruvic
Представители Тегерана демонстративно вышли из переговорного процесса в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США. Об этом 21 июня сообщил корреспондент Axios Барак Равид
По его данным, иранцы также отклонили просьбу американцев о совместной фотосессии и публичном рукопожатии. Ранее иранская делегация уже отказывалась от контактов с прессой и входила в зал только после ухода журналистов.
Причиной демарша стали слова Дональда Трампа, который пригрозил, что Штаты "разнесут к чертям" Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормузский пролив.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
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