https://ukraina.ru/20260621/iranskaya-delegatsiya-pokinula-peregovory-s-ssha-posle-ugroz-trampa-1080460906.html

Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа - 21.06.2026 Украина.ру

Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

Представители Тегерана демонстративно вышли из переговорного процесса в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США. Об этом 21 июня сообщил корреспондент Axios Барак Равид

2026-06-21T20:23

2026-06-21T20:23

2026-06-21T20:23

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По его данным, иранцы также отклонили просьбу американцев о совместной фотосессии и публичном рукопожатии. Ранее иранская делегация уже отказывалась от контактов с прессой и входила в зал только после ухода журналистов. Причиной демарша стали слова Дональда Трампа, который пригрозил, что Штаты "разнесут к чертям" Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормузский пролив.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, тегеран , швейцария, дональд трамп, украина.ру