Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа - 21.06.2026 Украина.ру
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Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа
Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа - 21.06.2026 Украина.ру
Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа
Представители Тегерана демонстративно вышли из переговорного процесса в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США. Об этом 21 июня сообщил корреспондент Axios Барак Равид
2026-06-21T20:23
2026-06-21T20:23
новости
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По его данным, иранцы также отклонили просьбу американцев о совместной фотосессии и публичном рукопожатии. Ранее иранская делегация уже отказывалась от контактов с прессой и входила в зал только после ухода журналистов. Причиной демарша стали слова Дональда Трампа, который пригрозил, что Штаты "разнесут к чертям" Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормузский пролив.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, тегеран , швейцария, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Тегеран , Швейцария, Дональд Трамп, Украина.ру

Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа

20:23 21.06.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
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Представители Тегерана демонстративно вышли из переговорного процесса в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США. Об этом 21 июня сообщил корреспондент Axios Барак Равид
По его данным, иранцы также отклонили просьбу американцев о совместной фотосессии и публичном рукопожатии. Ранее иранская делегация уже отказывалась от контактов с прессой и входила в зал только после ухода журналистов.
Причиной демарша стали слова Дональда Трампа, который пригрозил, что Штаты "разнесут к чертям" Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормузский пролив.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
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