https://ukraina.ru/20260621/chetyre-shuta-apokalipsisa-zapadnye-lidery-sbrosili-maski-i-stroyat-totalitarnyy-ad-1080461572.html
"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад
"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад - 21.06.2026 Украина.ру
"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад
Главы Канады, Великобритании, Франции и Германии сбросили маски демократов и строят мрачную антиутопию, таща свои народы в тоталитарный ад. Об этом 21 июня пишет издание American Thinker
2026-06-21T21:40
2026-06-21T21:40
2026-06-21T21:40
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Обозреватель открыто называет эту четвёрку "шутами апокалипсиса" — тиранами, которые пытаются скрыть тотальный крах глобализма: инфляцию и гибель "зелёной энергетики".Жёсткий контроль над свободой слова, тотальная слежка и промывка мозгов байками про "внешнего врага" в лице России и "неминуемую климатическую катастрофу" — реальность их авторитарного правления."Обещанное процветание оказалось фикцией, хвалёная демократия — ширмой для тирании, а сами "шуты" — обыкновенными диктаторами", — подытоживает автор. Открытым остаётся лишь один вопрос: когда у обобранных до нитки людей лопнет терпение.Ранее в новостях: Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, великобритания, франция, кир стармер, мид
Новости, Канада, Великобритания, Франция, Кир Стармер, МИД
"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад
Главы Канады, Великобритании, Франции и Германии сбросили маски демократов и строят мрачную антиутопию, таща свои народы в тоталитарный ад. Об этом 21 июня пишет издание American Thinker
Обозреватель открыто называет эту четвёрку "шутами апокалипсиса" — тиранами, которые пытаются скрыть тотальный крах глобализма: инфляцию и гибель "зелёной энергетики".
Жёсткий контроль над свободой слова, тотальная слежка и промывка мозгов байками про "внешнего врага" в лице России и "неминуемую климатическую катастрофу" — реальность их авторитарного правления.
"Обещанное процветание оказалось фикцией, хвалёная демократия — ширмой для тирании, а сами "шуты" — обыкновенными диктаторами", — подытоживает автор.
Открытым остаётся лишь один вопрос: когда у обобранных до нитки людей лопнет терпение.