https://ukraina.ru/20260621/chetyre-shuta-apokalipsisa-zapadnye-lidery-sbrosili-maski-i-stroyat-totalitarnyy-ad-1080461572.html

"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад

"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад - 21.06.2026 Украина.ру

"Четыре шута апокалипсиса": западные лидеры сбросили маски и строят тоталитарный ад

Главы Канады, Великобритании, Франции и Германии сбросили маски демократов и строят мрачную антиутопию, таща свои народы в тоталитарный ад. Об этом 21 июня пишет издание American Thinker

2026-06-21T21:40

2026-06-21T21:40

2026-06-21T21:40

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Обозреватель открыто называет эту четвёрку "шутами апокалипсиса" — тиранами, которые пытаются скрыть тотальный крах глобализма: инфляцию и гибель "зелёной энергетики".Жёсткий контроль над свободой слова, тотальная слежка и промывка мозгов байками про "внешнего врага" в лице России и "неминуемую климатическую катастрофу" — реальность их авторитарного правления."Обещанное процветание оказалось фикцией, хвалёная демократия — ширмой для тирании, а сами "шуты" — обыкновенными диктаторами", — подытоживает автор. Открытым остаётся лишь один вопрос: когда у обобранных до нитки людей лопнет терпение.Ранее в новостях: Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку

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