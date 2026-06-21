Иранцы отказались от фото и рукопожатий с американцами: первый раунд переговоров завершён
© Фото
© Фото
Представители Ирана на переговорах в Швейцарии отказались от совместного фото с американской делегацией и церемонии рукопожатий. Об этом 21 июня сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник
По данным агентства, иранцы вошли в зал только после того, как журналисты его покинули. Агентство Fars сообщило, что переговоры были приостановлены после 80 минут консультаций. Позже агентство Рейтер со ссылкой на источник подтвердило: первый раунд завершён.
Напомним, иранская делегация прибыла в Цюрих на самолёте с надписью Minab 168 — в память о жертвах атаки на начальную школу для девочек, где около 170 детей и учителей погибли в результате удара "Томагавка".
Вице-президент США Вэнс ранее заявлял о "большом прогрессе", однако поведение иранской делегации говорит о том, что напряжение между сторонами остаётся колоссальным. Об этом – в материале Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Швейцарии
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июня
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