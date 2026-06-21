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Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку

Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку - 21.06.2026 Украина.ру

Глава МИД Британии призвала Стармера уйти в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в частном разговоре заявила Киру Стармеру, что он должен покинуть пост премьера. Об этом 21 июня сообщает Sky News со ссылкой на источники

2026-06-21T15:55

2026-06-21T15:55

2026-06-21T15:55

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"Иветт Купер заявила Киру Стармеру, что он должен уйти в отставку", — говорится в сообщении. Разговор состоялся в эти выходные. Ранее газета Telegraph сообщила, что союзники Стармера убеждены: он готовится подать в отставку и может объявить об этом уже в понедельник. Об этом – в материале союзники Стармера уверены, что премьер Британии готовится подать в отставку уже завтра.Однако звонок от собственного главы МИД говорит сам за себя. Кабинет Стармера трещит по швам. Вслед за отставкой министра обороны Джона Хили премьера покидают даже ближайшие соратники. Британское правительство погружается в хаос.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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