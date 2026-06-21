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"Макрон свергнут, это революция": 82-летний француз открыл стрельбу по жандармам

"Макрон свергнут, это революция": 82-летний француз открыл стрельбу по жандармам - 21.06.2026 Украина.ру

"Макрон свергнут, это революция": 82-летний француз открыл стрельбу по жандармам

Во французском городе Ножан-ле-Ротру 82-летний пенсионер, вооружившись винтовкой, с криками "Это революция" и "Макрон свергнут" открыл огонь по прибывшим жандармам. Об этом 21 июня сообщает Le Parisien

2026-06-21T21:56

2026-06-21T21:56

2026-06-21T21:56

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Инцидент начался со звонка супруги стрелка в полицию. Прибывшие правоохранители попытались заговорить с мужчиной, но он ранил двоих из них. После ответных выстрелов пенсионер укрылся в подвале, а позже сдался. Его госпитализировали с ранением в руку, затем задержали. Прокуратура расследует дело о покушении на умышленное убийство сотрудников правоохранительных органов. Отдельное расследование проводится по факту применения оружия жандармами. Степень адекватности стрелка оценит психолого-психиатрическая экспертиза.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, эммануэль макрон