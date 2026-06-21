https://ukraina.ru/20260621/udary-po-aerodromam-i-tek-1450-poter-vsu-za-sutki-prodvizhenie-v-konstantinovke-obstanovka-k-21-1080462424.html

Удары по аэродромам и ТЭК, 1450 потерь ВСУ за сутки, продвижение в Константиновке: обстановка к 21 июня

Удары по аэродромам и ТЭК, 1450 потерь ВСУ за сутки, продвижение в Константиновке: обстановка к 21 июня - 21.06.2026 Украина.ру

Удары по аэродромам и ТЭК, 1450 потерь ВСУ за сутки, продвижение в Константиновке: обстановка к 21 июня

Российские войска нанесли массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины, ВСУ потеряли почти полторы тысячи человек, а в Константиновке и Красном Лимане продолжается зачистка. Об этом 21 июня сообщается в сводке Минобороны РФ

2026-06-21T21:55

2026-06-21T21:55

2026-06-21T21:55

спецоперация

россия

константиновка

украина

сергей аксенов

владимир путин

вооруженные силы украины

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🟥 ВС России ударили по военному аэродрому, объектам нефтепереработки, ТЭК, транспортной инфраструктуре и складам горючего. 🟥 Потери ВСУ за сутки составили 1450 военнослужащих. 🟥 В Константиновке российские подразделения освободили 104 здания, в Красном Лимане — 53. 🟥 Дроны группировки "Север" уничтожили более 50 складов ВСУ под Харьковом — офицер с позывным Карта. 🟥 В результате атаки ВСУ на Крым четыре человека погибли, 28 ранены — Сергей Аксёнов. 🟥 Владимир Путин выразил особую благодарность медикам, несущим службу в зоне СВО.Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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спецоперация, россия, константиновка, украина, сергей аксенов, владимир путин, вооруженные силы украины