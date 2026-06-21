https://ukraina.ru/20260621/silovoe-vozdeystvie-na-evropu-kak-rossii-pobedit-ukrainu-i-predotvratit-buduschuyu-voynu-1080455840.html

Силовое воздействие на Европу: как России победить Украину и предотвратить будущую войну

Силовое воздействие на Европу: как России победить Украину и предотвратить будущую войну - 21.06.2026 Украина.ру

Силовое воздействие на Европу: как России победить Украину и предотвратить будущую войну

Недавно завершившиеся обсуждения украинской тематики на заседаниях G7 и на встрече ЕС в верхах обнаружили новые моменты в восприятии на Западе путей развития украинского кризиса

2026-06-21T14:09

2026-06-21T14:09

2026-06-21T14:09

эксклюзив

россия

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

нато

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Ввиду приближающегося освобождения оставшейся части ДНР, в чём, скорее всего, никто в ЕС не сомневается, и выполнения Россией минимальных целей СВО в Европе нарастают острые споры насчёт способа наиболее эффективной поддержки киевского режима в послевоенный период.В пользу этого вывода свидетельствует возвращение в повестку темы с вводом войск европейских членов НАТО на Украину после окончания СВО.Ситуация эта чревата для России новыми рисками, которые следовало бы предотвращать уже сейчас, в процессе освобождения ДНР.Итоги двух крупных дипломатических мероприятий в Европе характеризуются дальнейшим оживлением одновременно двух тем – возможным усилением давления США на РФ новыми санкциями и дипломатическими накатами и обсуждением возможных в будущем переговоров Европы с Россией, причём настолько конкретным, что это вызвало некоторый раскол в ЕС.Пытаясь наладить канал прямой связи с Администрацией президента России, глава Евросовета Антониу Кошта нарвался на жёсткую выволочку со стороны части ЕС, в том числе Германии и Франции. Ему поставили в вину, что, во-первых, он это делал без согласования со всеми членами Евросоюза, а во-вторых, делал это преждевременно. Повреждение украинскими БПЛА НПЗ в Москве и предыдущие пролёты украинских беспилотников возле Петербурга, похоже, свою роль сыграли: Дональд Трамп, видимо, готов, если не отказаться, то, по крайней мере, несколько отдалиться от анкориджских "пониманий", поскольку эти спецэффекты над Россией убедили его (или Трамп только сделал вид), что у Украины есть шансы хотя бы не проиграть, а значит, имеет смысл Киеву помочь.Вопрос в том, в каком направлении будет развиваться участие Запада в противостоянии с Россией на Украине на фоне новых колебаний Трампа (или их имитации) по анкориджским договорённостям?Дальнейшие намерения Запада прямо зависят от того, верят ли в Европе и США в возможности России освободить полностью ДНР, те самые 15%, после чего наступит ситуация, зафиксированная РФ и США в Анкоридже: Россия взяла под контроль весь Донбасс - ДНР и ЛНР и готова к переговорам о мире, остановив боевые действия по фактической линии фронта на остальных территориях. Есть веские основания считать, что ни у США, ни у Европы нет сомнений в относительно скором переходе всего Донбасса под контроль России, что бы они там ни заявляли на публику.В апреле этого года при командующем ВСУ Александре Сырском создан совещательный орган — военный экспертный совет во главе с британским генералом Ричардом Ширреффом. Ранее он был замверховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Помимо него, в новую структуру вошли и другие западные военные: бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, бывший замкомандующего НАТО по вопросам развития Манфред Нильсон и другие высокопоставленные военные из Канады, Норвегии и Словакии.Поэтому, кроме киевских спецэффектов над Москвой и Петербургом, военное руководство США и евротройки во главе с Британией непосредственно получает достаточную развединформацию с поля боя, имея к тому же возможность проверять её по разным независимым каналам. Сейчас понятно, что пять пунктов "мирного плана", согласованные на встрече Владимира Зеленского в Лондоне с т.н. евротройкой – Британией, Францией, Германией, положили начало новым попыткам комбинированного военно-политического давления Запада на Россию с целью получения уступок от Москвы именно по послевоенному устройству украинской территории.Его цель - остановка войны по линии фронта, т.е., по сути, передышка без признания российской принадлежности новых территорий и Крыма, без отказа Украины от членства в НАТО, продолжение её милитаризации и подготовка к вводу войск европейских членов НАТО на её территорию. Таким образом, эти "пять пунктов" являются заделом на послевоенный захват Европой и её освоение.Вряд ли предотвращение перехода под контроль России 15% территории ДНР имеет для Европы принципиальное значение. Но принципиальное значение для правящей европейской верхушки имеет сохранение контроля над киевским режимом как непременным условием контроля над основной украинской территорией и Киевом как центром управления ею.Представляется, что лихорадочные попытки ЕС наладить диалог с Москвой и, одновременно, затягивание войны с сопряжёнными с этим рисками для России должны, по расчётам Запада, убедить Москву ограничиться только Донбассом и согласиться на условия Запада по послевоенному устройству Украины под контролем ЕС.Под требования пяти пунктов евротройка и Зеленский договорились задействовать ВПК европейских членов НАТО для производства дальнобойного оружия и систем ПВО ввиду критической нехватки этих вооружений у украинских формирований сейчас.Производства каких вооружений будут развёрнуты в ближайшей перспективе Украиной совместно с Европой, видно по образцам и подписанным соглашениям на недавно прошедшей выставке вооружений в Париже "Евросатори-26".Там представлены новые версии беспилотников среднего и дальнего (2700 км от точки запуска) радиуса действия со встроенным ИИ от украинской компании "Файр пойнт". Компания договорилась об интеграции немецких радаров "Хенсольдт" для системы ПВО "Фрея".Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины и испанская компания EM&E подписали соглашение о разработке высокотехнологичных систем вооружения, боевых модулей и оптико-электронных приборов; компания "Украинские беспилотные технологии" и французская "Хаулот" заключили соглашение о производстве украинского наземного роботизированного комплекса "Улитка" в Европе; компания "Украинская бронетехника" и чешская CSG договорились о совместном производстве двигателей для беспилотников и ракет.Для будущих перспективных разработок, для совместных с Украиной НИОКР создаются фонды для капиталовложений, как, например, в Норвегии. Там фонд "Гардар" будет вкладываться в компании, занимающиеся разработкой на ранних стадиях для Украины военных технологий для беспилотников, автономных систем и пр.Более того, по данным СМИ, по итогам заседания G7 Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой начать изготавливать оружие по лицензии в Европе и на Украине, в том числе ракеты к системам ПВО.Полноценное развёртывание этих и иных производств предпринимается не только для поддержания способности украинских боевиков продолжать войну с Россией, удерживая от прорывов линию фронта, но и под будущую войну с ней.В случае, если киевский режим удержится при власти, она, скорее всего, будет инициирована Западом в таком же формате, как и нынешняя, руками Киева, когда Россия будет спровоцирована на вооружённый ответ для устранения критической угрозы с территории Украины.Симптоматично, что программы вооружения Украины, принятые за время СВО, во-первых, рассчитаны до 2030 года и позднее и, во-вторых, сопряжены с производственной интеграцией украинского ВПК в военную промышленность европейских членов НАТО.В последнем случае речь идёт не столько о готовых поставках вооружений на Украину из Европы, сколько об унификации украинских технических регламентов и производственных стандартов с евронатовскими. Это, как видно, уже позволяет организовать в Европе производство вооружений по единым стандартам одновременно для стран НАТО и для Украины по модульному принципу, что облегчает совместимость и взаимозаменяемость вооружений. А после окончания СВО (если правящий ныне режим удержится на плаву) эти же производства будут развёрнуты на Украине.В принципе, анкориджские понимания, при условии их точного выполнения, снимали наиболее критические угрозы России. Но сейчас их выполнение маловероятно. Донбасс Россия освободит сама в ходе идущей СВО, а ликвидация остальных угроз сопряжена с ликвидацией киевского режима и непосредственным силовым воздействием на Европу.О событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, нато