https://ukraina.ru/20250318/1061876797.html

Станислав Стремидловский: Россия вернется в Польшу, когда Европа распадется

Станислав Стремидловский: Россия вернется в Польшу, когда Европа распадется - 18.03.2025 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Россия вернется в Польшу, когда Европа распадется

В 1939 году в Польше просоветские силы отсутствовали более, чем полностью, зато в 1945 году они появились в таких масштабах, что это позволило создать Польскую Народную Республику.

2025-03-18T15:35

2025-03-18T15:35

2025-03-18T15:35

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.- Станислав, лидеры стран ЕС с тревогой ожидают телефонного разговора глав РФ и США Путина и Трампа, пишет Bild. А что по этому поводу думают в Варшаве?- В Польше правящая партия и оппозиция больше зациклены на избирательной кампании перед выборами президента, которые состоятся в мае. Одно время был популярен такой вид журналисткой деятельности, как вычисление того, что должен делать Трамп, что выгодно Америке, что должна делать Россия. Учитывая, что от Польши сейчас ничего не зависит, сейчас он уже не тот, что прежде.Во внешней политике популярна тема трансформации Европейского Союза в связи с планами, которые были обозначены резолюцией депутатов Европейского парламента. Там была формулировка о принятии решений по вопросам безопасности квалифицированным большинством ЕС.Сейчас для оппозиции это одна из тем, по которой они клюют правительство Туска за то, что те поддерживают ликвидацию права вето для Польши в таком ключевом вопросе, как оборона. Они обвиняют правительство в том, что оно вручает в руки Брюсселя, Парижа, Берлина полномочия, которые могут обернуться тем, что польских солдат без согласия Варшавы отправят на Украину. Поляки категорически не хотят принимать в этом участие.- Инициатива Польши и Прибалтики выйти из Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин – это следствие милитаризации этих стран или фантомной боли перед российской угрозой?- Единственное практическое последствие у выхода из этой конвенции для Польши – это закупка мин и установка их. Вопрос, где? Допустим, минные поля появятся на белорусском направлении. На них начнут подрываться люди. Те же самые беженцы, которые пытаются из Белоруссии проникнуть в Польшу. Но, опять же, не чтобы остаться в Польше, а транзитом отправиться дальше, на запад. Кроме того, начнут подрываться зубры из Беловежской пущи. И что получит для своей безопасности Польша?Потом эти мины надо будет где-то закупать. Кроме американцев и, возможно, Индии никто больше на ум не приходит. Не будет же Польша покупать мины у России или Северной Кореи.- А наладить собственное производство?- Это не киоск с люля-кебабом поставить. Собственную военную промышленность Польша никак не может раскрутить.- Президент Анджей Дуда на днях выступил с еще более резким заявлением. Он вновь просит разместить американское ядерное оружие в Польше. Почему именно сейчас?- Если говорить о нынешнем случае, то это сугубо внутренняя повестка. Именно так его восприняли премьер Дональд Туск, глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Заявление Дуды направлено на внутренний рынок в ходе нынешней избирательной кампании. Нынешние американские политики не будут включать Польшу в свою ядерную программу. Это касается новых членов НАТО, которые вступили в Альянс после 1997 года. И вице-президент Джей Ди Вэнс ясно сказал, что не представляет себе ситуацию, чтобы американская ядерная бомба появилась в Польше.Возможно, это было сказано, чтобы позлить правительство, которое, по мнению Дуды, слишком кренится в сторону Брюсселя, Парижа, Берлина. Ведь эти слова прозвучали именно в тот момент, когда президент Франции Макрон стал намекать, что французское ядерное оружие могло бы заменить американский ядерный зонтик. И в правящей партии Польши раздались голоса, что это интересное предложение, его можно рассмотреть.- Какой же в итоге вектор возобладает в польской политике, проамериканский или проевропейский?- У проамериканского вектора будет больше возможностей, хотя сейчас он не так полно выражен, как это было раньше. Пробрюссельский вектор поддерживается правительством Польши.Но проамериканские настроения возобладают, это будет связано с трансформациями Центральной и Восточной Европы. А уже потом, когда Европа будет распадаться, место проамериканского вектора займет пророссийский. Мы вернемся в нашу зону влияния в Восточной Европе.- Есть политические силы, которые готовы этот процесс возглавить?– Давайте не будем события торопить. Будет время – и силы найдутся. Было бы желание. В 1939 году в Польше просоветские силы отсутствовали более чем полностью, зато в 1945 году они появились в таких масштабах, что это позволило создать Польскую Народную Республику.- Зеленский как политик еще интересен для польских элит? По некоторым данным, он готовит замену главкому ВСУ Сырскому после провала в Курской области. Обсуждается ли это в Польше?- Украина уже не злободневная тема для польских политиков. Зеленский это маркет, по которому поляки пытаются гадать, какие настроения в Вашингтоне в отношении Польши, какие настроения в Париже и Лондоне. Для правящей партии и оппозиции это виртуальная тема, потому что самостоятельной политики на украинском направлении больше нет, а то, что есть не нравится уже самому Киеву.На днях замминистра экономики Украины Тарас Качка стал требовать от Евросоюза вернуть расширенный доступ украинским товарам на европейский рынок. И в качестве претензий он выдвинул то, что Венгрия, Словакия и Польша этому противятся. Венгрия и Словакия западными либералами считаются пророссийскими, но ведь Польша-то антироссийская. А чего же тогда она, получается, выступает против киевского режима сейчас? Это и есть настоящая политика?Когда речь идет о какой-то поддержке Украины, военной, финансовой, Варшава может сколько угодно говорить, что поддерживает военную помощь киевского режима. Выступает, за то, чтобы конфисковать российские средства и передать киевскому режиму. Но это толпой батьку бить. А там, где от Польши должна не мешать украинским товарам попадать на европейский рынок, там, где она самостоятельно принимает решения, мы видим, что они идут не в пользу Украины.- Украинские беженцы, это раздражающий фактор сейчас для поляков?- Украинские беженцы были топливом для избирательной кампании. На ней активно раскручивался Славомир Менцен кандидат в президенты от Конфедерации свободы и независимости.Сейчас это уже не тот антрацит, который можно и дальше продолжать кидать в топку избирательной кампании по выборам президента Польши. А если нет такого политического заказа, т какая разница, что люди думают. Могут злиться, могут не злиться. Если это не отражается в СМИ, если это не отражается в публичных выступлениях, то считайте, что этого и нет.Также на эту тему Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше

https://ukraina.ru/20250318/1061868691.html

https://ukraina.ru/20250318/1061863884.html

https://ukraina.ru/20250317/1061861534.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, польша, украина, восточная европа, дональд трамп, анджей дуда, станислав стремидловский, ес, украина.ру, bild