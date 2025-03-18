Москва потребовала остановить поставки оружия Киеву на время перемирия
Поставки оружия на Украину должны быть прекращены на период 30-дневного прекращения огня в зоне СВО – с таким требованием выступает Россия. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.
По информации источников агентства, 13 марта президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом назвал прекращение военных поставок на Украину условием подписания соглашения о перемирии.
"Российский лидер, который встречался с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания перемирия, сообщили высокопоставленный европейский чиновник и три человека в Москве, знакомые с позицией России", - сказано публикации.
"Перемирие станет первым шагом к всеобъемлющему мирному соглашению, - отметило агентство. - Администрация Трампа фактически уже уступила российским требованиям сохранить контроль над оккупированной украинской территорией и отказать Киеву в амбиция по присоединению к Организации Североатлантического договора. Это усилило опасения Европы, что любая сделка, которую президент США заключит с Путиным, ослабит Украину и сделает ее уязвимой для России в будущем".
Вашингтон и Киев по итогам переговоров в Джидде договорились о возможности прекращения огня в зоне СВО на 30 дней. После этого США стали согласовывать с Россией возможность присоединиться к этому соглашению. Владимир Путин заявил о принципиальном согласии и практических сложностях участия в этом соглашении.
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Как уточнили собеседники агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. План-минимум Москвы заключается в прекращении военной помощи хотя бы со стороны Вашингтона, сказали два источника, "знакомые с мнением Кремля". По словам одного из них, поставки оружия могут быть возобновлены после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет согласиться на ограничение своего военного потенциала.
ЕС сопротивляется этому требованию, так как блокировка военных поставок может привести к перевооружению России, в то время как Украине это будет запрещено, приводит Bloomberg слова высокопоставленного европейского чиновника.
США "фактически уже согласились" с Россией по вопросу территорий и отказу Украины от членства в НАТО, что усилило обеспокоенность в ЕС насчет "ослабления и уязвимости" Киева при любой мирной сделке, которую американский лидер Дональд Трамп заключит с Путиным. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – Путин