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Москва потребовала остановить поставки оружия Киеву на время перемирия

Москва потребовала остановить поставки оружия Киеву на время перемирия - 18.03.2025 Украина.ру

Москва потребовала остановить поставки оружия Киеву на время перемирия

Поставки оружия на Украину должны быть прекращены на период 30-дневного прекращения огня в зоне СВО – с таким требованием выступает Россия. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

2025-03-18T15:16

2025-03-18T15:16

2025-03-18T15:16

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По информации источников агентства, 13 марта президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом назвал прекращение военных поставок на Украину условием подписания соглашения о перемирии.С требованием Москвы не согласны в Евросоюзе и покинувшей его Британии. По мнению европейских правительств, военная поддержка Киева должна продолжаться, чтобы российская армия н могла усилиться.Ранее представители Белого дома недвусмысленно заявили о несостоятельности надежд Украины на членство в НАТО. С такими заявлениями выступали глава Пентагона и президент США, а также генсек НАТО Марк Рютте.Вашингтон и Киев по итогам переговоров в Джидде договорились о возможности прекращения огня в зоне СВО на 30 дней. После этого США стали согласовывать с Россией возможность присоединиться к этому соглашению. Владимир Путин заявил о принципиальном согласии и практических сложностях участия в этом соглашении.Как уточнили собеседники агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. План-минимум Москвы заключается в прекращении военной помощи хотя бы со стороны Вашингтона, сказали два источника, "знакомые с мнением Кремля". По словам одного из них, поставки оружия могут быть возобновлены после заключения мирного соглашения, в рамках которого Украина должна будет согласиться на ограничение своего военного потенциала.ЕС сопротивляется этому требованию, так как блокировка военных поставок может привести к перевооружению России, в то время как Украине это будет запрещено, приводит Bloomberg слова высокопоставленного европейского чиновника.США "фактически уже согласились" с Россией по вопросу территорий и отказу Украины от членства в НАТО, что усилило обеспокоенность в ЕС насчет "ослабления и уязвимости" Киева при любой мирной сделке, которую американский лидер Дональд Трамп заключит с Путиным. Подробности в публикации Россия согласна с идеей перемирия в зоне СВО – ПутинРанее на эту тему: "Многообещающее заявление": Трамп отреагировал на слова Путина о прекращения огня

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новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, ес, нато, bloomberg, переговоры, перемирие, военная помощь