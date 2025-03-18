https://ukraina.ru/20250318/1061874961.html

"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо

"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо - 18.03.2025 Украина.ру

"Немыслимое 2.0" опять в Европе. Украинцев планируют использовать против России, как пушечное мясо

Летом этого года исполнится 80 лет отказа англосаксов от операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable) — двух планов войны (наступательного, затем оборонительного) Великобритании и США с СССР уже летом 1945 года.

2025-03-18T15:26

2025-03-18T15:26

2025-03-18T15:32

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То есть сразу после совместной победы над гитлеровской Германией англосаксы по плану тогдашнего британского премьера Уинстона Черчилля должны были выступить войной против недавнего союзника – CCCР, чтобы нанести ему военное поражение и тем самым сдержать продвижение в Европу. Точнее – вытеснить советские войска из Польши и других стран Восточной Европы и Балкан. А потом, если СССР перейдет в контрнаступление в Западной Европе, – организовать оборону Британских островов.Сам Черчилль, готовивший этот план в страшном секрете даже от американцев, говорил, что это – "предварительный набросок того, что, я надеюсь, все еще является чисто гипотетической вероятностью". Но сейчас специалисты расценивают те задумки как потенциальный план начала Третьей мировой войны, которая сорвалась, потому что американцы не влезли в авантюру, понимая, что СССР был настолько силен, что только больная головонька Черчилля не могла совладать с военными соблазнами и не позволяла ему это увидеть.Остальные опасности и угрозы новой войны видели и от столкновения с Советами воздержались. Тем более что Советский Союз, благодаря своим разведчикам из Кембриджской пятерки, о планах Черчилля знал и смог правильным образом перестроить войска и подать Западу сигнал, что к его поганкам готов.План "Немыслимое"В итоге "Немыслимое" так и осталось немыслимым. Но дурь человеческая тем и опасна, что может повторяться, когда через какое-то время складываются сходные или похожие обстоятельства и условия.Как сейчас, когда, во-первых, коллективный Запад, особенно его европейская часть, опять охвачен непреодолимым желанием "сдержать Россию". Как в 1945 году Черчилль писал, что внесший самый большой вклад в победу над гитлеризмом СССР никто не мог остановить и "отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству", так и сейчас Запад боится, что Россия побеждает в СВО, громит неонацистский режим недопрезидента Владимира Зеленского и нет сил, чтобы остановить ее, если она двинет войска в Европу.Во-вторых, опять запахло Третьей мировой войной, потому что в своем стремлении "сдержать Россию" ЕС и НАТО готовы сдерживать ее непосредственно на ее границах. Для этого они готовы и американские войска пригласить и передислоцировать в Польшу, Прибалтику и Скандинавию, и ядерное оружие разместить в той же Польше, и Балтийское море блокировать для российских кораблей. Даже торговых. Во всяком случае, президент Польши Анджей Дуда недавно призвал США разместить ядерное оружие в Польше. Как пишет американское издание Financial Times, Дуда заявил: "Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время сделать это, но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".В-третьих, как и в операции "Немыслимое" 80 лет назад, Запад сейчас хочет до конца использовать в борьбе с Россией ее нынешних главный врагов – украинских неонацистов, бросивших в топку войны весь украинский народ. В 1945-м Черчилль планировал использовать в войне с СССР пленных немцев из воинских частей, сдавшихся союзникам на Западе. Их планировала переформатировать, вооружить и бросить против Красной Армии.Так планируют использовать и ВСУ, от которой либо на фронтах СВО останутся рожки да ножки, либо ее смогут вывести из-под удара, все время подпитывать вливаниями живой силы и спасти боеспособные части, отведя их на Запада.Все это отлично и логично ложится в концепцию поведения Европы – она должна перевооружиться, чтобы всеми силами ограничить и сдержать Россию, а ВСУ должны стать весомым и очень опытным элементом этого сдерживания. Они и понятно: опыт, полученный ВСУ во время СВО, действительно бесценен.К недавно на собранной президентом Франции Эмманюэлем Макроном встрече начальников генштабов стран НАТО и сочувствующих французский министр обороны Себастьен Лекорню провозгласил: "Прочный и длительный мир в Украине требует дальнейшей военной поддержки Киева, чтобы он мог вести переговоры с позиции силы. После потребуются гарантии, чтобы российская агрессия не возобновилась. Прежде всего сильная, модернизированная украинская армия, которая является оперативно совместимой с нашими армиями. …Необходимо также задуматься о том, какой должна быть украинская армия в будущем. И потому исходить из принципа, что первой гарантией безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от какой-либо формы демилитаризации Украины, а главная обязанность европейских вооруженных сил заключается в разработке рамок – доктринальных, мощностных и интеллектуальных, на которых украинская армия сможет базировать свои фундаментальные принципы не только на следующий год, но и на следующие пять, десять, пятнадцать лет".Четко и максимально откровенно: никаких уступок России в ее требовании демилитаризации Украины, а мир в Украине и вообще в Европе возможно добиваться только через силу.По словам Лекорню, все предпринимаемое Европой и "должно сопровождаться интеллектуальным перевооружением, чтобы думать о нашей коллективной безопасности завтра". Не называют свои планы "Немыслимое 2.0", но мыслят так же.И что самое удивительное: как многие гитлеровские генералы хотели реванша в рамках "Немыслимого" или в частях союзников, так и нынешние украинские неонацисты готовы воевать до конца. И тоже несогласны с демилитаризацией Украины.Сегодня уже известны, как минимум, три последних по времени решения режима просроченного Зеленского, свидетельствующие о том, что украинские неонацисты за интересы своих западных хозяев готовы воевать до последнего украинца:– несмотря на широко анонсированное объявление о готовности режима Зеленского к 30-дневному перемирию, достигнутой в Джидде 11 марта сего года, режим этот не собирается прекращать в это время мобилизационные мероприятия по пополнению ВСУ живой силой. То есть могилизированными и бусифицированными несчастными, кому не удалось убежать и скрыться от бойцов ТЦК. Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко по этому поводу все четко объяснил: "Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет". Означает это лишь одно: как бы не выкашивала спецвоенная операция (СВО) ряды ВСУ, они всегда должны иметь с в загашнике свежее пушечное "мяско" – вдруг хозяину, какому-нибудь Макрону из Парижа или Киру Стармеру из Лондона, понадобится;– режим Зеленского уже одобрил снижение призывного возраста до 18 лет, чтобы получить возможность за большие деньги вербовать неопытных и желающих "баблом прибарахлиться" на войне юнцов с неустоявшейся психикой, несбалансированными патриотическими воззрениями и глупыми идеологическими заморочками. Молодым добровольцам как бы обещано повышенное жалование за готовность сгинуть в боях за "нэньку" в лица Зеленского и его "второй любимой жены" – главы офиса (ОПУ) Андрея Ермака. Таких людей в ВСУ идет пока немного, но они есть. И их можно успешно "могилизировать" в боях на фронтах СВО.– несмотря на поражения и огромные потери в живой силе ВСУ в СВО, Зеленский подписал закон №4255-IX о направлении украинских воинских подразделений в другие государства во время действия военного положения. Ясное дело, с благородной целью – для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН.Согласно документу, права президента-главковерха в отправлении пушечного мяса за пределы страны расширяются. Верховная Рада не очень этого хотела и приняла более-менее щадящий закон на эту тему (Запад требовал живой силы в ВСУ, чтобы воевать с Россией). Но Зеленский тот закон ветировал, внес новый со своими правками, а парламент прогнулся. Теперь Зеленский смертоносную бумажку подписал.И что же мы имеем сегодня? Неонацистский режим в подтверждение своей готовности предпринял атаку на Белгородскую область. Чтобы и отвлечь внимание от провала в Курской области, и подтвердить свою боеготовность, и получить помощь и оружие, а затем привычно и успешно его разворовать.Но главное – чтобы попробовать соврать мирный процесс, который продолжается в диалоге между Россией и США – ведь намечен разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.И Германия, видимо, вспомнив упущенный шанс "Немыслимого" в 1945 году, привычно засуетилась. Еще пока действующий канцлер Олаф Шольц выступил за вооружение Украины даже после заключения перемирия. "Суверенитет Украины должен быть сохранен. Украине нужны сильные вооруженные силы как важнейшая гарантия безопасности страны. Все это должно быть предметом переговоров, которые, как мы надеемся, очень скоро начнутся", – сказал Шольц.А его потенциальный сменщик на посту канцлера Фридрих Мерц уже заявил, что готов менять конституцию страны, чтобы давать Украине больше денег. И готов поставить дальнобойные ракеты "Таурус" для ударов вглубь России.Ну, а планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по превращения Евросоюза в военизированную организацию, противостоящую России, – это фактически повторение операции "Немыслимое" в новых условиях. И с бюджетом в 800 млрд евро, рассчитанных до 2030 года.С той только разницей, что США хоть, как в 1945 году, осторожничают, но готовы поддержать Европу в давлении на Россию. Договоренность о перемирии сопровождалась возобновлением военной помощи Украине и обмена разведданными, без которых ВСУ слепы и беспомощны.К тому же, Reuters сообщило, что США готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), модернизированных для противодействия российским системам РЭБ, которые препятствуют ВСУ поражать цели дальнобойными ракетами, используемыми американскими же HIMARS. И появление GLSDB, которые были закуплены для Украины предыдущей администрацией США, на поле боя может произойти в ближайшие дни, поскольку эти боеприпасы хранятся на складах в Европе.Не зря, ой, не зря глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фюрером Урсулой". Он прямо обвинил ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию и на войну. И таких "фюреров" в Европе – хоть пруд пруди, хоть в болоте топи за ненадобностью. Короче, российским солдатам, как всегда, есть чем заняться…О том, что происходит а преддверии разговора президентов России и США в Вашингтоне - в статье Алексея Туманова "В десяти ярдах от мира и fake news. Переговоры вступают в критическую стадию, заявил Трамп"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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ссср, россия, сша, великобритания, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, черчилль, третья мировая война, эксклюзив