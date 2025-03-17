https://ukraina.ru/20250317/1061845815.html
Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру
Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
Министрам обороны Евросоюза следует проработать реализацию решения политического руководства союза о военной помощи Киеву в 2025 году. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
2025-03-17T11:34
2025-03-17T11:34
2025-03-17T11:34
новости
киев
сша
украина
ес
всу
военная помощь
сво
каллас кая
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058938424_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5bd7c009767891f651400ed4f128a5ce.jpg
Политическое решение о продолжении военной помощи нынешнему руководству Украины принято, заверила журналистов глава дипломатии ЕС перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза."Существует широкая политическая поддержка этой инициативы, что хорошо. Есть масса деталей, над которыми надо работать. Министры обороны должны также высказаться", - сказала Каллас.По её словам, Евросоюзу непросто выйти на утверждение плана о выделении Киеву военной помощи на сумму 40 миллиардов евро."Но Евросовет дал рекомендации по быстрому продвижению вперед, и мы этим и занимаемся", - сказала Каллас.Решение о новом плане военной помощи Киеву в условиях СВО было принято лидерами Евросоюза на экстренном саммите 6 марта. Каллас значилась среди инициаторов этого решения. Сторонники плана указывали на необходимость поддержки украинской армии в свете успехов российской армии в зоне вооружённого конфликта и дипломатии России в переговорах с США о решении украинской проблемы с США.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела сложности дипломатических баталий в публикации Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины
киев
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058938424_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd710fe89256ed6526010d1bf7eae640.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, сша, украина, ес, всу, военная помощь, сво, каллас кая, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
Новости, Киев, США, Украина, ЕС, ВСУ, военная помощь, СВО, Каллас Кая, Еврокомиссия, Евросоюз, евросовет
Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ
Министрам обороны Евросоюза следует проработать реализацию решения политического руководства союза о военной помощи Киеву в 2025 году. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Политическое решение о продолжении военной помощи нынешнему руководству Украины принято, заверила журналистов глава дипломатии ЕС перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.
"Существует широкая политическая поддержка этой инициативы, что хорошо. Есть масса деталей, над которыми надо работать. Министры обороны должны также высказаться", - сказала Каллас.
По её словам, Евросоюзу непросто выйти на утверждение плана о выделении Киеву военной помощи на сумму 40 миллиардов евро.
"Но Евросовет
дал рекомендации по быстрому продвижению вперед, и мы этим и занимаемся", - сказала Каллас.
Решение о новом плане военной помощи Киеву в условиях СВО было принято лидерами Евросоюза на экстренном саммите 6 марта. Каллас значилась среди инициаторов этого решения. Сторонники плана указывали на необходимость поддержки украинской армии в свете успехов российской армии в зоне вооружённого конфликта и дипломатии России
в переговорах с США
о решении украинской проблемы с США.