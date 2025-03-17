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Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ

Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ - 17.03.2025 Украина.ру

Политическое руководство ЕС поручило министрам обороны проработать поддержку ВСУ

Министрам обороны Евросоюза следует проработать реализацию решения политического руководства союза о военной помощи Киеву в 2025 году. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

2025-03-17T11:34

2025-03-17T11:34

2025-03-17T11:34

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Политическое решение о продолжении военной помощи нынешнему руководству Украины принято, заверила журналистов глава дипломатии ЕС перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза."Существует широкая политическая поддержка этой инициативы, что хорошо. Есть масса деталей, над которыми надо работать. Министры обороны должны также высказаться", - сказала Каллас.По её словам, Евросоюзу непросто выйти на утверждение плана о выделении Киеву военной помощи на сумму 40 миллиардов евро."Но Евросовет дал рекомендации по быстрому продвижению вперед, и мы этим и занимаемся", - сказала Каллас.Решение о новом плане военной помощи Киеву в условиях СВО было принято лидерами Евросоюза на экстренном саммите 6 марта. Каллас значилась среди инициаторов этого решения. Сторонники плана указывали на необходимость поддержки украинской армии в свете успехов российской армии в зоне вооружённого конфликта и дипломатии России в переговорах с США о решении украинской проблемы с США.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела сложности дипломатических баталий в публикации Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины

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новости, киев, сша, украина, ес, всу, военная помощь, сво, каллас кая, еврокомиссия, евросоюз, евросовет