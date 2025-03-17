Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше - 17.03.2025 Украина.ру
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Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше - 17.03.2025 Украина.ру
Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие.
2025-03-17T07:00
2025-03-17T07:00
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
олег неменский
майк уолтц
украина.ру
вооруженные силы украины
су-25
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.- Олег Борисович, помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США "с осторожным оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения" между Россией и Украиной. Что дает американской стороне повод для таких заявлений?- Речь идет лишь о начале переговорного процесса, он очень далек от завершения. У американской стороны, как об этом вчера сказал президент Лукашенко, нет своего плана по завершению конфликта. Она лишь пытается его нащупать. И неизвестно, реалистично ли формирование такого плана в нынешних обстоятельствах.Естественно, что американцы демонстрируют оптимизм, потому что в начале переговорного процесса странно заявлять о пессимистичном к нему отношении. Но если мы посмотрим на условия украинской стороны, то там явно имеется желание обессмыслить и затянуть эти переговоры, либо найти хитроумный способ для их срыва, повесив вину на Россию. Это не только желание современного руководства Украины, которое видит в продолжении войны залог своего существования, в том числе физического, но еще и рано говорить о сильном общественном запросе на Украине об окончании войны.Вряд ли можно доверять соцопросам на Украине, но по косвенным данным можно судить о том, что большинство украинцев не хотят воевать, но с другой стороны, большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому как считает любой формат ее завершения на нынешнем этапе несправедливым. Это чувство побуждает надеяться на другой исход конфликта, чем тот, который может быть сейчас при мирных переговорах.Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Можно наблюдать феномен, что чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие. Человеческое сознание противоречиво. Когда люди говорят, что хотят, чтобы война завершилась иначе, они думают об интересах, страны, национального проекта, но личные интересы могут сильно расходиться с государственными.Модель разрешения конфликта, которая бы гарантировала в будущем мирное сосуществование, невозможна, пока общество не охватило всеобщее желание положить конец конфликту.- Какие еще территории потерять Украина и какие людские потери понести, чтобы такое осознание появилось?- Дело не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Семья, потерявшая близкого человека, не хочет, чтобы его гибель была бессмысленной. А нередко людям свойственны нехристианские чувства, им хочется, чтобы и другие люди испытали то, что довелось испытать им. Чем больше потерь, тем больше таких настроений.- Все-таки странно в начале мирного процесса, испытывая оптимизм, возобновлять при этом передачу разведанных и оружия, пусть и согласованного прежней администрацией США, вводить новые санкции против России и обещать Украине планирующие бомбы GLSDB. Как все это согласуется с мирными устремлениями трамповской администрации?- Мирный устремления трамповской администрации делаются напоказ. Именно Трамп сделал многое для вооружения Украины в предыдущую каденцию и санкций против России, что никак не способствовало завершению конфликта на той стадии, на которой он был в то время.Трамп хотел бы видеть себя в роли героя-умиротворителя, но он президент страны, которая является участником конфликта, пусть и косвенным. У него есть ответственность перед государственной системой и заинтересованными группами влияния и юридические обязательства, которые предполагают сохранение военной поддержки. Кроме того, военная поддержка — это способ давления на Россию.Переговоры — это та ситуация, когда любой рычаг давления на ту или иную сторону принимает большое значение. Для США еще не время отказываться от таких возможностей влиять на ситуацию.- Какую роль в американо-украинских отношениях предстоит сыграть соглашению о полезных ископаемых? Украинские СМИ пишут, что США хотят подписать более детализированное соглашение.- США удается продавливать Киев на все более выгодную формулу этого соглашения. Какова отдалённая задумка этого соглашения, пока не очень понятно. Озвучиваемые цифры американской выгоды выглядят абсурдно. Такую выгоду можно получить на протяжении 250-300 лет. Вряд ли Трамп всерьез рассчитывает на столь длительный срок.Возможно, готовится проект перепродажи для заинтересованной стороны. Явно идет более хитрая игра, чем говорится открыто. У Трампа есть немало возможностей оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее подписать такой документ.- Президент Польша Анджей Дуда вновь призывает США разместить ядерное оружие на польской территории. Мы уже привыкли к подобной риторике польских политиков, но не кажется ли вам, что в нынешней ситуации эти слова представляют реальную угрозу?- Как вы правильно заметили, это не новая риторика, а привычная для польской политики тема, от которой в Варшаве не намерены отказываться, несмотря на то, что шансов на успешное продвижения этого предложения все меньше.Трамп будет стремиться максимально сократить военное присутствие в Европе и во многих других частях мира. Это является частью его политики по сокращению расходов и по утверждению нового взгляда на систему утверждения и защиты американских интересов. Трамп не склонен к совершению жестко провокационных действий в отношении России. Но он пока не сделал шагов, которые заставили бы Варшаву поставить крест на своих надеждах.Вообще, в польской политике царит растерянность. Там явно не ожидали победы Трампа на американских выборах. Правящая коалиция в лице своих виднейших политиков откровенно поддерживала представителей демократической партии на этих выборах и отпускала оскорбительные слова в адрес Трампа. Тот же Туск не предполагал, что ему придется иметь дело с Трампом как с вновь избранным президентом США.Все перемены, которые произошли с Трампом, явно не в пользу польских интересов. Сейчас в Варшаве не очень-то знают, как вести себя с Вашингтоном и что можно ждать от Вашингтона. Есть попытка основных действующих сил навязать свою формулу отношений. Но явно, что в Вашингтоне на это реагируют пока что очень спокойно. И активного диалога не происходит.Многое будет зависеть от выборов президента Польши, первый тур которых пройдет 18 мая. Если победит представитель партии "Право и справедливость", которая является главной оппозиционной силой, но тем не менее ее представителем является президент, то это будет означать позитивный итог для польско-американских отношений. Потому что этой партией еще в прошлые годы были налажены очень хорошие отношения с Трампом и его людьми.Если победит кандидат от правящей правительственной коалиции то, скорее всего, мы будем видеть заметное охлаждение польско-американских отношений. А именно ее кандидат Рафал Тшасковский является приоритетным для польских избирателей. Все-таки его рейтинг находится на первом месте и со значительным отрывом, но предсказать итоги второго тура пока сложно.Его оппоненты Кароль Навроцкий и Славомир Менцен в своих программных заявлениях стараются как можно меньше места уделять отношениям с США. Программа Навроцкого сконцентрирована в основном на экономических проблемах в Польше. Польские политик не знают, что ждать от Вашингтона и с какими предложениями стоит выступать. И опасаются делать эту тему значимой в предвыборной кампании. Летом должно что-то измениться. Во-первых, будет большая определенность в политике Вашингтона в отношении Центральной и Восточной Европы. А во-вторых, после второго тура выборов будет ясно, кто станет президентом Польши. Это определит возможности Варшавы по выстраиванию диалога с Вашингтоном.О ситуации в зоне СВО Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52
https://ukraina.ru/20250314/1061798484.html
https://ukraina.ru/20250314/1061798762.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, олег неменский, майк уолтц, украина.ру, вооруженные силы украины, су-25, ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
Интервью, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Олег Неменский, Майк Уолтц, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Су-25, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)

Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше

07:00 17.03.2025
 
© Украина.ру / Арина ТихомироваОлег Неменский интервью
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Украина.ру / Арина Тихомирова
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
- Олег Борисович, помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США "с осторожным оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения" между Россией и Украиной. Что дает американской стороне повод для таких заявлений?
- Речь идет лишь о начале переговорного процесса, он очень далек от завершения. У американской стороны, как об этом вчера сказал президент Лукашенко, нет своего плана по завершению конфликта. Она лишь пытается его нащупать. И неизвестно, реалистично ли формирование такого плана в нынешних обстоятельствах.
Естественно, что американцы демонстрируют оптимизм, потому что в начале переговорного процесса странно заявлять о пессимистичном к нему отношении. Но если мы посмотрим на условия украинской стороны, то там явно имеется желание обессмыслить и затянуть эти переговоры, либо найти хитроумный способ для их срыва, повесив вину на Россию. Это не только желание современного руководства Украины, которое видит в продолжении войны залог своего существования, в том числе физического, но еще и рано говорить о сильном общественном запросе на Украине об окончании войны.
Вряд ли можно доверять соцопросам на Украине, но по косвенным данным можно судить о том, что большинство украинцев не хотят воевать, но с другой стороны, большинство украинцев настроены на продолжение войны, потому как считает любой формат ее завершения на нынешнем этапе несправедливым. Это чувство побуждает надеяться на другой исход конфликта, чем тот, который может быть сейчас при мирных переговорах.
Парад вышиванок-2014 в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 11:55
Майданная Украина и этот неподражаемый Трамп: куда идём. Размышления американо-китайского публициста Когда я впервые посетил Украину более десяти лет назад, в целом у меня сложились хорошие впечатления о том крае. Люди казались умными, жизнерадостными, вежливыми, спокойными, вовсе не враждебными.
Совпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Можно наблюдать феномен, что чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие. Человеческое сознание противоречиво. Когда люди говорят, что хотят, чтобы война завершилась иначе, они думают об интересах, страны, национального проекта, но личные интересы могут сильно расходиться с государственными.
Модель разрешения конфликта, которая бы гарантировала в будущем мирное сосуществование, невозможна, пока общество не охватило всеобщее желание положить конец конфликту.
- Какие еще территории потерять Украина и какие людские потери понести, чтобы такое осознание появилось?
- Дело не в территориях и не в потерях. Даже если Украина сократится в два раза, желание возмездия и чувство лютой ненависти будут усиливаться. Семья, потерявшая близкого человека, не хочет, чтобы его гибель была бессмысленной. А нередко людям свойственны нехристианские чувства, им хочется, чтобы и другие люди испытали то, что довелось испытать им. Чем больше потерь, тем больше таких настроений.
- Все-таки странно в начале мирного процесса, испытывая оптимизм, возобновлять при этом передачу разведанных и оружия, пусть и согласованного прежней администрацией США, вводить новые санкции против России и обещать Украине планирующие бомбы GLSDB. Как все это согласуется с мирными устремлениями трамповской администрации?
- Мирный устремления трамповской администрации делаются напоказ. Именно Трамп сделал многое для вооружения Украины в предыдущую каденцию и санкций против России, что никак не способствовало завершению конфликта на той стадии, на которой он был в то время.
Трамп хотел бы видеть себя в роли героя-умиротворителя, но он президент страны, которая является участником конфликта, пусть и косвенным. У него есть ответственность перед государственной системой и заинтересованными группами влияния и юридические обязательства, которые предполагают сохранение военной поддержки. Кроме того, военная поддержка — это способ давления на Россию.
Переговоры — это та ситуация, когда любой рычаг давления на ту или иную сторону принимает большое значение. Для США еще не время отказываться от таких возможностей влиять на ситуацию.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 12:15
Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской областиВоенный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника
- Какую роль в американо-украинских отношениях предстоит сыграть соглашению о полезных ископаемых? Украинские СМИ пишут, что США хотят подписать более детализированное соглашение.
- США удается продавливать Киев на все более выгодную формулу этого соглашения. Какова отдалённая задумка этого соглашения, пока не очень понятно. Озвучиваемые цифры американской выгоды выглядят абсурдно. Такую выгоду можно получить на протяжении 250-300 лет. Вряд ли Трамп всерьез рассчитывает на столь длительный срок.
Возможно, готовится проект перепродажи для заинтересованной стороны. Явно идет более хитрая игра, чем говорится открыто. У Трампа есть немало возможностей оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее подписать такой документ.
- Президент Польша Анджей Дуда вновь призывает США разместить ядерное оружие на польской территории. Мы уже привыкли к подобной риторике польских политиков, но не кажется ли вам, что в нынешней ситуации эти слова представляют реальную угрозу?
- Как вы правильно заметили, это не новая риторика, а привычная для польской политики тема, от которой в Варшаве не намерены отказываться, несмотря на то, что шансов на успешное продвижения этого предложения все меньше.
Трамп будет стремиться максимально сократить военное присутствие в Европе и во многих других частях мира. Это является частью его политики по сокращению расходов и по утверждению нового взгляда на систему утверждения и защиты американских интересов. Трамп не склонен к совершению жестко провокационных действий в отношении России. Но он пока не сделал шагов, которые заставили бы Варшаву поставить крест на своих надеждах.
Вообще, в польской политике царит растерянность. Там явно не ожидали победы Трампа на американских выборах. Правящая коалиция в лице своих виднейших политиков откровенно поддерживала представителей демократической партии на этих выборах и отпускала оскорбительные слова в адрес Трампа. Тот же Туск не предполагал, что ему придется иметь дело с Трампом как с вновь избранным президентом США.
Все перемены, которые произошли с Трампом, явно не в пользу польских интересов. Сейчас в Варшаве не очень-то знают, как вести себя с Вашингтоном и что можно ждать от Вашингтона. Есть попытка основных действующих сил навязать свою формулу отношений. Но явно, что в Вашингтоне на это реагируют пока что очень спокойно. И активного диалога не происходит.
Многое будет зависеть от выборов президента Польши, первый тур которых пройдет 18 мая. Если победит представитель партии "Право и справедливость", которая является главной оппозиционной силой, но тем не менее ее представителем является президент, то это будет означать позитивный итог для польско-американских отношений. Потому что этой партией еще в прошлые годы были налажены очень хорошие отношения с Трампом и его людьми.
Дмитрий Голубовский интервью
13 марта, 16:21
Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалациейСтраны глобального Юга сохраняют нейтралитет, не потому что мы делаем жесты доброй воли, а потому что мы демонстрируем силу против Запада, в котором они видят бывших своих колонизаторов. У них нет сил бросить им вызов. И они в наших успехах видят свой исторический реванш. Силы у нас есть, не могу понять, почему мы стесняемся их использовать.
Если победит кандидат от правящей правительственной коалиции то, скорее всего, мы будем видеть заметное охлаждение польско-американских отношений. А именно ее кандидат Рафал Тшасковский является приоритетным для польских избирателей. Все-таки его рейтинг находится на первом месте и со значительным отрывом, но предсказать итоги второго тура пока сложно.
Его оппоненты Кароль Навроцкий и Славомир Менцен в своих программных заявлениях стараются как можно меньше места уделять отношениям с США. Программа Навроцкого сконцентрирована в основном на экономических проблемах в Польше. Польские политик не знают, что ждать от Вашингтона и с какими предложениями стоит выступать. И опасаются делать эту тему значимой в предвыборной кампании. Летом должно что-то измениться. Во-первых, будет большая определенность в политике Вашингтона в отношении Центральной и Восточной Европы. А во-вторых, после второго тура выборов будет ясно, кто станет президентом Польши. Это определит возможности Варшавы по выстраиванию диалога с Вашингтоном.
О ситуации в зоне СВО Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52
 
ИнтервьюУкраинаСШАРоссияДональд ТрампОлег НеменскийМайк УолтцУкраина.руВооруженные силы УкраиныСу-25Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)
 
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Заголовок открываемого материала
07:29Россия, прирастающая Зеленским
07:13Пять условий "Вечного мира" России с Украиной
07:02"Как с бешеной собакой". Украинские эксперты и политики о Зеленском и о перемирии
07:00Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальше
06:00Под Суджей фронт провалился: Алехин рассказал, как ВС РФ разрезали пополам ВСУ в Курской области
05:45"Мы уничтожили более 60 тысяч": полковник Баранец рассказал про огромные потери ВСУ под Курском
05:30"Курская зрада": полковник запаса объяснил, почему под Суджей стремительно посыпалась оборона ВСУ
05:00"Невеста уже пошила платье": эксперт о том, почему на переговорах надо поднять вопрос Харьковской области
04:30ВС РФ нужно "выкорчевать пенек" в Покровске, чтобы открыть ворота на Славянск и Краматорск — Баранец
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19:29Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного
18:10Конфликту обозначили срок, но британцы хотят стравить США с Россией. Итоги 16 марта на Украине
18:08"Совершили убийство восьмерых мирных жителей": СК РФ расследует злодеяния ВСУ
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