Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал Всероссийского конкурса "Топ Модель России-2016"
Беглый артист Алексей Панин*, собравший в России все возможные антистатусы, включая террориста и экстремиста, заявил, что готов приехать в Россию, но с одним условием. Об этом актер написал в своих соцсетях
"Если мне предложат хорошую роль у известного, не связанного с Кремлем режиссера за приличные деньги, а не те копейки, что мне раньше платили, то я могу приехать в Россию, но ненадолго. Я хочу посниматься в кино, заработать деньги и быстро уехать, чтобы не впасть в атмосферу несвободы!" - написал Панин*.
В 2014 году, после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации Панин бегал по полуострову с флагом РФ и кричал: "Крым наш".
Позже артист решил оправдаться перед украинскими националистами, заявив, что искренне верил в желание крымчан "присоединиться к Московии", ведь "пил водку с такими коллаборационистами". Также Панин отмечал, что в 2014 году встречался с девушкой из Ялты, а ее семья стыдилась украинского гражданства.
С тех пор Панин активно поддерживает киевский режим. В частности, в октябре 2022 года в своих соцсетях он высмеял теракт на Крымском мосту.
В феврале текущего года Панин принял участие в концерте украинского артиста-русофоба Андрея Данилко в Испании. Со сцены они вместе кричали антироссийские лозунги и оскорбления в адрес руководства России.
Казалось, что подобные выходки помогли Панину заслужить прощение украинских спецслужб, однако некоторое время назад выяснилось, что артист по-прежнему фигурирует в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
После этого Панин еще раз извинился за свои прошлые высказывания про Крым и обратился к главе СБУ с просьбой исключить его из черного списка.
В начале ноября актер написал в соцсетях: "Три года, пока жил в Испании, проработал на Госдепартамент США, и американский паспорт в кармане". А также добавил хештег "Я люблю Америку".
В России Панина признали иноагентом. В начале мая текущего года в отношении него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма. Также артиста признали террористом и экстремистом.
Тем временем другие беглые релоканты пытаются оспорить свой иноагентский статус в России. О последнем таком случае можно прочитать в материале Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*
*Иноагент, террорист, экстремист