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Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов
Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов - 24.01.2025 Украина.ру
Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов
Беглый блогер Александр Шпак*, проживающий в настоящее время в США, оказался под риском выдворения из страны после указа нового президента страны Дональда Трампа о депортации нелегалов. Об этом сообщило издание Mash
2025-01-24T15:26
2025-01-24T15:26
2025-01-24T15:26
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Издание также уточнило. что в такой же ситуации сейчас и "коллеги" Шпака по предательству Родины - блогер Данила Поперечный* и стример Илья Мэддисон (Давыдов).В понедельник, 20 января, Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы отправить туда войска для защиты от большого количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну. Также глава американского государства запретил въезд на территорию своей страны лицам, не имеющим на это права и наделил сразу несколько ведомств правом выдворять нелегалов со своей территории.Александр Шпак - бывший бодибилдер, блогер, который прославился своей эпатажной внешностью. Он нарастил клыки, вставил имплантанты в грудь и ягодицы, сделал несколько пластических операций на лице, а также покрыл тело татуировками и пирсингом.После начала СВО Шпак уехал из России. МВД РФ объявило его в розыск, в России блогеру грозит до семи лет тюрьмы по статье о дискредитации ВС РФ. Основанием для соответствующего уголовного дела послужил очередной пост Шпака в соцсетях, где он поглумился над российскими военными и их женами."Прочитал смешной анекдот. Берримор, что там за вой на болотах? Это жены мобилизованных, сэр. Требуют вернуть их мужчин. А что они сами не могут их выкопать? Ой, не надо делать такие лица, такие лица надо было делать раньше", - сказал в ролике бодибилдер.Чуть раньше внук певицы Аллы Пугачевой, поливающей россиян грязью, пожаловался, что его жилье в Калифорнии в опасности. Подробности здесь: "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.* Иноагенты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, мексика, дональд трамп, алла пугачева, пресняков, мвд
Новости, Россия, США, Мексика, Дональд Трамп, Алла Пугачева, Пресняков, МВД
Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов
Беглый блогер Александр Шпак*, проживающий в настоящее время в США, оказался под риском выдворения из страны после указа нового президента страны Дональда Трампа о депортации нелегалов. Об этом сообщило издание Mash
Издание также уточнило. что в такой же ситуации сейчас и "коллеги" Шпака по предательству Родины - блогер Данила Поперечный* и стример Илья Мэддисон (Давыдов).
"Данила Поперечный* и Александр Шпак*, а также король рунета Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов Дональда Трампа. В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах", - говорится в публикации канала.
В понедельник, 20 января, Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой
, чтобы отправить туда войска для защиты от большого количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну. Также глава американского государства запретил въезд на территорию своей страны лицам, не имеющим на это права и наделил сразу несколько ведомств правом выдворять нелегалов со своей территории.
Александр Шпак - бывший бодибилдер, блогер, который прославился своей эпатажной внешностью. Он нарастил клыки, вставил имплантанты в грудь и ягодицы, сделал несколько пластических операций на лице, а также покрыл тело татуировками и пирсингом.
После начала СВО Шпак уехал из России. МВД
РФ объявило
его в розыск, в России блогеру грозит до семи лет тюрьмы по статье о дискредитации ВС РФ. Основанием для соответствующего уголовного дела послужил очередной пост Шпака в соцсетях, где он поглумился над российскими военными и их женами.
"Прочитал смешной анекдот. Берримор, что там за вой на болотах? Это жены мобилизованных, сэр. Требуют вернуть их мужчин. А что они сами не могут их выкопать? Ой, не надо делать такие лица, такие лица надо было делать раньше", - сказал в ролике бодибилдер.
Чуть раньше внук певицы Аллы Пугачевой, поливающей россиян грязью, пожаловался, что его жилье в Калифорнии в опасности. Подробности здесь: "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.