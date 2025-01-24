https://ukraina.ru/20250124/1060544455.html

Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов - 24.01.2025 Украина.ру

Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Беглый блогер Александр Шпак*, проживающий в настоящее время в США, оказался под риском выдворения из страны после указа нового президента страны Дональда Трампа о депортации нелегалов. Об этом сообщило издание Mash

2025-01-24T15:26

2025-01-24T15:26

2025-01-24T15:26

новости

россия

сша

мексика

дональд трамп

алла пугачева

пресняков

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060542966_34:0:594:315_1920x0_80_0_0_7c90de09ef794f3044690cab4472f57f.jpg

Издание также уточнило. что в такой же ситуации сейчас и "коллеги" Шпака по предательству Родины - блогер Данила Поперечный* и стример Илья Мэддисон (Давыдов).В понедельник, 20 января, Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы отправить туда войска для защиты от большого количества нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну. Также глава американского государства запретил въезд на территорию своей страны лицам, не имеющим на это права и наделил сразу несколько ведомств правом выдворять нелегалов со своей территории.Александр Шпак - бывший бодибилдер, блогер, который прославился своей эпатажной внешностью. Он нарастил клыки, вставил имплантанты в грудь и ягодицы, сделал несколько пластических операций на лице, а также покрыл тело татуировками и пирсингом.После начала СВО Шпак уехал из России. МВД РФ объявило его в розыск, в России блогеру грозит до семи лет тюрьмы по статье о дискредитации ВС РФ. Основанием для соответствующего уголовного дела послужил очередной пост Шпака в соцсетях, где он поглумился над российскими военными и их женами."Прочитал смешной анекдот. Берримор, что там за вой на болотах? Это жены мобилизованных, сэр. Требуют вернуть их мужчин. А что они сами не могут их выкопать? Ой, не надо делать такие лица, такие лица надо было делать раньше", - сказал в ролике бодибилдер.Чуть раньше внук певицы Аллы Пугачевой, поливающей россиян грязью, пожаловался, что его жилье в Калифорнии в опасности. Подробности здесь: "Пожалейте тех, кто потерял свои дома": Пресняков пожаловался на потери в огне Калифорнии.* Иноагенты.

россия

сша

мексика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, мексика, дональд трамп, алла пугачева, пресняков, мвд