https://ukraina.ru/20250315/1061815224.html

Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол

Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол - 15.03.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол

Пока позиция Киева не изменилась. И наше урегулирование с США остается на прежнем уровне. Вопрос в том, будем ли мы сейчас участвовать в украинском урегулировании. В этом сомневаются все. Трамп только выражает надежду, что будет мир. А Украина вообще не надеется. Она уверена, что все равно будет война.

2025-03-15T07:00

2025-03-15T07:00

2025-03-15T07:00

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михаил горбачёв

ростислав ищенко

дональд трамп

нато

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, учитывая все, что произошло за эту неделю в плане переговорного процесса, чьи позиции сильнее на данном этапе?- Эти позиции не могут быть сильнее или слабее, потому что они остаются прежними. У США своя позиция, у Украины – своя, у России – своя, у Евросоюза – своя. Сильными или слабыми они будут только тогда, когда будет или не будет достигнута некая договоренность. Пока процесс идет, позиция не может быть сильной или слабой, потому что стороны пытаются маневрировать. Но, повторюсь, требования сторон пока не изменились, потому что переговоры толком не начались. А до переговоров стороны не идут друг другу на уступки.Не знаю, что будет завтра. Но пока у нас даже нет общего понимания, с кем и о чем вести переговоры.Мы начинали переговоры с США об урегулировании. У нас был первый успех, когда мы договорились о возобновлении нормальной работы дипломатических миссий. Мы собираемся продолжать переговоры о глобальном урегулировании. США говорят, что в рамках глобального урегулирования можно решить украинскую проблему. Если можно, давайте попробуем. Но пока Штаты не проинформировали нас о том, что у них изменилось с тех пор, как они провели переговоры с Украиной в Джидде. Потому до того украинская проблема была нерешаемой за столом переговоров, так как позиции сторон были слишком разными.Пока же у США и Киева была разница в трактовках, но они сообщали, что позиция Украины осталась неизменным. Да, Украина выражала готовность к перемирию на 30 дней и к переговорам. Так они и раньше были готовы к прекращению огня и к переговорам, потому что это в их интересах.- Но мобилизацию при этом они не будут прекращать в течение этих 30 дней.- Да, да. Они договориться не готовы. Но прекратить огонь и подождать, чтобы укрепить свои позиции, они готовы. Пока позиция Киева не изменилась. И наше урегулирование с США остается на прежнем уровне. Вопрос в том, будем ли мы сейчас участвовать в украинском урегулировании. В этом сомневаются все. Трамп только выражает надежду, что будет мир. А Украина вообще не надеется. Она уверена, что все равно будет война.Просто сейчас такая ситуация, когда никто не может сказать: "Идите вы лесом. Не будем мы с вами разговаривать. У нас на фронте и так все хорошо. Переговоры будут после взятия Берлина". Все маневрируют в дипломатическом пространстве и правильно делают. Зачем брать на себя ответственность за разжигание войны? И в рамках дипломатических маневров все будут пытаться загнать оппонента в угол, чтобы он вынужден был принять выгодное им решение.Наш МИД и лично Лавров показали себя матерыми бойцами. И у нас есть все шансы продолжать эту борьбу эффективно. Выиграть все невозможно, потому что борьба продолжается вечность. Можно только выиграть раунд. Но продолжать борьбу с успехом для нас могут. Тут у нас проблем не будет.Могут быть информационные проблемы. Потому что если почитать два разных издания, то можно найти там совершенно противоположные вещи. У кого-то мы луну завоевали, у кого-то луна завоевала нас, а на самом деле ничего не произошло. Журналисты и эксперты – существа эмоциональные и любят сенсации. Если не сказать и не написать чего-то такого, тебя никто слушать не будет. То есть трактовок будет много. Но пока говорить о достижениях или прорывах еще рано.- Польша призывает разместить часть ядерного оружия НАТО на своей территории. Датская пресса всерьез рассматривает возможность совместного нападения на Данию США и России. Для чего в Европе нагнетается эта истерия?- Речь идет не столько об истерии, сколько о задействовании механизма давления. Они в результате могут вылезти на ядерную войну. Война начинается не потому, что кто-то хотел, а потому что недооценили ситуацию и передавили. Когда они говорят о размещении где-то ядерного оружия, то это не для того, чтобы на следующий день бахнуть. Это для того, чтобы создать для оппонента невыгодную позицию. По принципу, подлётное время ближе, значит, вам хуже, у нас есть козырь на переговорах. Вы тоже хотите разместить ядерное оружие, чтобы нам создать нам проблемы? В Белоруссии оно проблемы создаст Польше, а не США. Хотя у нас некоторые предлагают ядерное оружие разместить в Мексике и Канаде. А если не будете отвечать, объясняйте своему населению, почему вокруг вас базы, а вы нигде базы разместить не можете.То есть это многоступенчатая игра, которая включает в себя информационную, военную, политическую, дипломатическую составляющую. Она очень опасная. Но международная игра всегда опасная в любом случае. Раньше любая война была просто очередной. А сейчас любая может стать последней для человечества. Но механизмы одни и те же всегда. Раньше лучников и пращников размещали на чужой территории, потом авиабазы и морские базы строили. Европа и Соединенные Штаты давно заявляли о том, что ей ведут с Россией войну при помощи наших украинских прокси. Более того, экономическую и информационную войну они даже не отрицали.Теперь по поводу Дании. Когда де Голль вывел Францию из НАТО, она провозгласила военную доктрину обороны по всем азимутам, предполагая, что может стать жертвой нападения как со стороны Советского Союза, так и со стороны Соединённых Штатов. Сейчас о чём-то подобном говорят датчане. Они не говорят о том, что Россия с Соединёнными Штатами вступит в союз, чтобы напасть на бедную Данию. Это абсурд, так как каждое из этих государств может Данию оккупировать и не заметить.Дания собирается воевать с Россией только в составе Европейского Союза и в рамках европейской антироссийской политики. Дания собирается защищаться от России и Штатов последовательно. То есть воевать с Европой против России и с какой-то частью Европы, возможно, если ей повезёт, а если не повезёт, то самостоятельно против Соединённых Штатов.- Недавно исполнилось 40 лет с момента прихода к власти СССР Михаила Горбачева. Как вы оцениваете его роль в развале Советского Союза? Развалилась бы страна, если бы у власти был не Горбачев, как думаете, а кто-то другой?- Судьба страны зависит от политиков, которые ее возглавляют. У СССР не мог существовать как проект, который строит коммунистическое будущее, потому что люди уже не хотели ничего строить. Они хотели наконец-то получить здесь и сейчас, потому что третье или четвёртое поколение всё время строило коммунистическое будущее для следующего поколения.Поэтому Советский Союз нуждался в реформах экономических и политических. Это было абсолютно правильно. И в этом не сомневался не только Горбачёв, никто не сомневался. А дальше вопрос заключался в том, как эти реформы будут реализованы. Китай тоже провёл реформы. Дэн Сяопин провёл в Китае реформы. И Китай Дэн Сяопина от Китая Мао Цзэдуна отличался значительно сильнее, чем Россия или Советский Союз Горбачёва от Советского Союза Брежнева.И в отличие от Советского Союза Горбачёва, где дальше кооперативов не пошли, в Китае начали под флагом коммунистической партии строить реальный капитализм. Компартия осталась доминирующей силой, потому что жёсткая авторитарная система не может сразу отдавать политическую власть, иначе она обрушится. Поэтому политическая реформа — это заключительный этап, а на первом этапе должна проводиться экономическая реформа, нужно создать экономический базис.А последователи Горбачёва в России, Гайдар и команда, очень чётко сформулировали свою задачу и чётко её реализовали. Они сказали, нам всё равно, как пройдёт приватизация, нам важно, чтобы она прошла для того, чтобы коммунисты не смогли вернуться от власти. То есть не сделать всех богатыми, добиться экономических прорывов, а поменять экономическую базу, потому что на экономической базе произрастает политическая власть.При Горбачёве советская экономика активно разрушалась, потому что совершались какие-то хаотичные действия, которые не складывались в единую систему. Возникала стихийная многоукладность. Появлялись кооперативы как паразитирующие на государственных предприятиях структуры, которые высасывали из государственных предприятий прибыль, оставляя им долги. Если так работает экономика, то и в политике появляются структуры-паразиты.С чем Горбачёв и столкнулся в конце своего правления. То есть он выяснил, что он больше никому не нужен, потому что власти союзных республик выпили из центра всю кровь. Они разделили уже между собой полномочия, им центр по большому счёту не нужен. Им осталось только разобрать армию и дипломатическую службу.Армию делили, потому что в рамках СНГ были единые вооружённые силы, потому что это был слишком сложный организм, слишком централизованный. Но саму страну, то есть экономическую базу убили.И армия ничего не смогла сделать ни для того, чтобы сохранить Союз, ни для того, чтобы его возродить. Потому что армия, точно так же, как и все остальные политические структуры, базируется на экономике. Армию кто-то должен кормить. Армия сама себе еду не добывает. Армия, которая добывает сама себе еду, — это банда, которая кормится войной. Если нет государственной экономики, нет государства, армии нечего защищать.Проблема Горбачёва заключалась в том, что Горбачёв был неадекватен стоявшим перед ним задачам. Он был очень амбициозен, не очень умён. Многие вещи он не понимал, считал, как многие считали и считают сейчас, что достаточно в Кремле подписать бумагу, и оно само завертится.Задачи государственной власти в том заключаются, чтобы весь механизм работал, указами его работать не заставишь. Это очень тяжёлый, неблагодарный, длительный труд. Горбачёва не случайно любили все его начальники и продвигали. Он был очень покладистым человеком, выполнял указания хорошо. Но когда его бывшие начальники стали подчиненными, у кого спрашивать совета? И он стал спрашивать совета у Рейгана и Тэтчера.Нельзя сказать, что Советский Союз находился в хорошем состоянии. Его действительно надо было спасать. И в этом отношении Горбачёв был абсолютно прав. Но он в процессе спасения он наложил жгут на шею и затянул его. И страна задохнулась.О ситуации в зоне СВО Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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