Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинские танкисты признались, что их заставили воевать. Об этом 17 марта агентству РИА Новости рассказала жительница Суджи Курской области Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ оставалась в городе
"У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну все поразнесли. <...> Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: "Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь, повоюешь", — цитирует издание слова женщины.
Также в понедельник, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа.
На минувшей неделе, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Суджу. Город находился под оккупацией ВСУ семь месяцев. По последним данным военного ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 67,8 тысячи военнослужащих, а также 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров и множество другой техники.