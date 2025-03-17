Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать - 17.03.2025 Украина.ру
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Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать
Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать - 17.03.2025 Украина.ру
Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать
Украинские танкисты признались, что их заставили воевать. Об этом 17 марта агентству РИА Новости рассказала жительница Суджи Курской области Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ оставалась в городе
2025-03-17T12:02
2025-03-17T12:02
новости
суджа
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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Также в понедельник, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа. На минувшей неделе, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Суджу. Город находился под оккупацией ВСУ семь месяцев. По последним данным военного ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 67,8 тысячи военнослужащих, а также 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров и множество другой техники.
https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html
суджа
курская область
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новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Суджа, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать

12:02 17.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские танкисты признались, что их заставили воевать. Об этом 17 марта агентству РИА Новости рассказала жительница Суджи Курской области Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ оставалась в городе

"У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили. <...> Ну все поразнесли. <...> Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: "Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь, повоюешь", — цитирует издание слова женщины.

Также в понедельник, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:55
"Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии Военнослужащие ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже проиграла. Об этом 17 марта написало испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных, которые находятся под Краматорском
На минувшей неделе, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Суджу. Город находился под оккупацией ВСУ семь месяцев. По последним данным военного ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 67,8 тысячи военнослужащих, а также 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров и множество другой техники.
 
НовостиСуджаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУ
 
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