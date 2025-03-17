https://ukraina.ru/20250317/1061846375.html

Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать

Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать - 17.03.2025 Украина.ру

Танкисты ВСУ заявили жительнице Суджи, что их заставили воевать

Украинские танкисты признались, что их заставили воевать. Об этом 17 марта агентству РИА Новости рассказала жительница Суджи Курской области Анна Богунова, которая во время оккупации ВСУ оставалась в городе

2025-03-17T12:02

2025-03-17T12:02

2025-03-17T12:02

новости

суджа

курская область

россия

вооруженные силы украины

всу

потери всу

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Также в понедельник, 17 марта, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что отступление подразделений ВСУ из Курской области не было запланировано и войска бегут, кто "как может", без приказа. На минувшей неделе, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Суджу. Город находился под оккупацией ВСУ семь месяцев. По последним данным военного ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 67,8 тысячи военнослужащих, а также 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров и множество другой техники.

https://ukraina.ru/20250317/1061842159.html

суджа

курская область

россия

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новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, потери всу