Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей
© Reuters
© Reuters
Появление российского спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Теперь, в отличие от предыдущих операций, российские войска должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также заявил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить: либо они сдаются в плен, либо погибнут.
“Вообще у нас наметилось пять мини-котлов, когда мы берем врага в огневое окружение — бьем по нему артиллерией, авиацией и дронами. Эти котлы мы будем уничтожать планомерно и эффективно. Что касается Суджи, то мы попробуем освободить ее сходу”, — рассказал собеседник издания.
Он также предположил, что если сделать этого не выйдет, то город будет окружен и блокирован, а оставшиеся внутри украинские военнослужащие будут уничтожены.
“Мы будем уничтожать их как преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”, — добавил Кнутов.
О том, как прошла та самая операция “Труба” — в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта