https://ukraina.ru/20250316/1061749860.html

Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей

Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей - 16.03.2025 Украина.ру

Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей

Появление российского спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Теперь, в отличие от предыдущих операций, российские войска должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить

2025-03-16T05:45

2025-03-16T05:45

2025-03-16T05:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.По его словам, операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также заявил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить: либо они сдаются в плен, либо погибнут.Он также предположил, что если сделать этого не выйдет, то город будет окружен и блокирован, а оставшиеся внутри украинские военнослужащие будут уничтожены.“Мы будем уничтожать их как преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”, — добавил Кнутов.О том, как прошла та самая операция “Труба” — в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — картаПолный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины

https://ukraina.ru/20250313/1061774894.html

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новости, россия, суджа, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф