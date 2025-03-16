Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей - 16.03.2025 Украина.ру
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Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей
Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей - 16.03.2025 Украина.ру
Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей
Появление российского спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Теперь, в отличие от предыдущих операций, российские войска должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить
2025-03-16T05:45
2025-03-16T05:45
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.По его словам, операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также заявил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить: либо они сдаются в плен, либо погибнут.Он также предположил, что если сделать этого не выйдет, то город будет окружен и блокирован, а оставшиеся внутри украинские военнослужащие будут уничтожены.“Мы будем уничтожать их как преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”, — добавил Кнутов.О том, как прошла та самая операция “Труба” — в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — картаПолный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины
https://ukraina.ru/20250313/1061774894.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, суджа, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Суджа, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей

05:45 16.03.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Появление российского спецназа в тылу врага вызвало панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками. Теперь, в отличие от предыдущих операций, российские войска должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, операция “Труба” стало основой успеха на Суджанском направлении. Эксперт также заявил, что это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности. И сейчас, подчеркнул Кнутов, ВС РФ должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить: либо они сдаются в плен, либо погибнут.
“Вообще у нас наметилось пять мини-котлов, когда мы берем врага в огневое окружение — бьем по нему артиллерией, авиацией и дронами. Эти котлы мы будем уничтожать планомерно и эффективно. Что касается Суджи, то мы попробуем освободить ее сходу”, — рассказал собеседник издания.
Он также предположил, что если сделать этого не выйдет, то город будет окружен и блокирован, а оставшиеся внутри украинские военнослужащие будут уничтожены.
“Мы будем уничтожать их как преступников, которые за все свои злодеяния на Курской земле заслуживают смертной казни”, — добавил Кнутов.
О том, как прошла та самая операция “Труба” — в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
13 марта, 14:06
"Очищение Курской земли идет полным ходом": Хинштейн высказался об освобождении СуджиБлагодаря бесстрашию российских воинов освобождение Курской области идет полным ходом и победа приближается. Об этом 13 марта заявил врио губернатора области Александр Хинштейн
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины
 
НовостиРоссияСуджаУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
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