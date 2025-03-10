https://ukraina.ru/20250310/1061677921.html

Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта

Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта - 10.03.2025 Украина.ру

Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта

В понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе

2025-03-10T15:43

2025-03-10T15:43

2025-03-10T15:47

новости

россия

украина

суджа

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

всу

потери всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061664542_0:156:3145:1926_1920x0_80_0_0_2b2506364d5db339f5f26510c902f746.jpg.webp

Военкор Звинчук отметил, что реализация плана по началу штурма Суджи началась в минувший четверг, 6 марта, с уничтожения дронами двух мостов. Еще одна переправа возле Казачьей Локни была уничтожена авиабомбой ФАБ-3000. А уже спустя двое суток российские войска продвинулись практически на всех участках Курской области.В то же время бойцы нескольких подразделений ВС РФ продвигались в тыл украинских формирований в Судже по газопроводу "Уренгой — Помары — Ужгород" со стороны Большого Солдатского. Схема прорыва российских войск по газопроводу, опубликованная военным блогером, гласит, что армия России вышла из трубы в районе лесополосы и двинулась на север, освободив к полудню воскресенья, 9 марта, Кубаткин. В результате проделанной российскими подразделениями работы противник оказался в котле на севере от Суджи. С другой стороны продолжается операция по перерезанию коммуникаций ВСУ на юге и юго-западе от города. Там войска России прорываются к государственной границе и трассе на Юнаковку в Сумской области.Вслед за Звинчуком Телеграм-канал "Архангел Спецназа" поделился схемой расстановки сил в Курской области. На карте представлена линия соприкосновения на момент 7 марта и новые данные. По данным канала, группировка ВСУ к северу от Суджи фактически уже попала в окружение.Кроме того, подчеркивается, что железная дорога между Малой Локней и Суджей также частично взята под контроль российскими войсками. В посте уточнили, что сопротивление ВСУ вокруг Суджи распадается, а остатки украинских подразделений стягиваются к городу, что указывает на их намерения удерживать захваченный город.Стоит напомнить, что ранее Телеграм-канал Mash написал, что в результате российской операции "Труба" численность украинской группировки в Судже была сокращена на треть.Между тем Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. "Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.Накануне же Минобороны РФ подтвердило освобождение трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.Помимо этого, также в воскресенье, 9 марта, ряд военных Телеграм-каналов опубликовал фотографии бойцов российской армии, которые принимали участие в операции "Труба". Например, журналистка Юлия Витязева в своих соцсетях поделилась уникальными снимками военных ВС РФ, подписав фото "Наши парни после выхода из трубы в Курской области". Тем временем критическая нехватка личного состава ВСУ вынуждает украинское командование снимать подразделения с Курского направления для переброски их на другие участники фронта. Подробности в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда.Также газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника оценила последствия заморозки передачи разведданных Киеву: ВСУ "ослепли" под Курском.

https://ukraina.ru/20250310/1061666291.html

россия

украина

суджа

курская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, суджа, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф