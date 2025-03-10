https://ukraina.ru/20250310/1061677921.html
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта - 10.03.2025 Украина.ру
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
В понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе
2025-03-10T15:43
2025-03-10T15:43
2025-03-10T15:47
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Военкор Звинчук отметил, что реализация плана по началу штурма Суджи началась в минувший четверг, 6 марта, с уничтожения дронами двух мостов. Еще одна переправа возле Казачьей Локни была уничтожена авиабомбой ФАБ-3000. А уже спустя двое суток российские войска продвинулись практически на всех участках Курской области.В то же время бойцы нескольких подразделений ВС РФ продвигались в тыл украинских формирований в Судже по газопроводу "Уренгой — Помары — Ужгород" со стороны Большого Солдатского. Схема прорыва российских войск по газопроводу, опубликованная военным блогером, гласит, что армия России вышла из трубы в районе лесополосы и двинулась на север, освободив к полудню воскресенья, 9 марта, Кубаткин. В результате проделанной российскими подразделениями работы противник оказался в котле на севере от Суджи. С другой стороны продолжается операция по перерезанию коммуникаций ВСУ на юге и юго-западе от города. Там войска России прорываются к государственной границе и трассе на Юнаковку в Сумской области.Вслед за Звинчуком Телеграм-канал "Архангел Спецназа" поделился схемой расстановки сил в Курской области. На карте представлена линия соприкосновения на момент 7 марта и новые данные. По данным канала, группировка ВСУ к северу от Суджи фактически уже попала в окружение.Кроме того, подчеркивается, что железная дорога между Малой Локней и Суджей также частично взята под контроль российскими войсками. В посте уточнили, что сопротивление ВСУ вокруг Суджи распадается, а остатки украинских подразделений стягиваются к городу, что указывает на их намерения удерживать захваченный город.Стоит напомнить, что ранее Телеграм-канал Mash написал, что в результате российской операции "Труба" численность украинской группировки в Судже была сокращена на треть.Между тем Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. "Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.Накануне же Минобороны РФ подтвердило освобождение трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.Помимо этого, также в воскресенье, 9 марта, ряд военных Телеграм-каналов опубликовал фотографии бойцов российской армии, которые принимали участие в операции "Труба". Например, журналистка Юлия Витязева в своих соцсетях поделилась уникальными снимками военных ВС РФ, подписав фото "Наши парни после выхода из трубы в Курской области". Тем временем критическая нехватка личного состава ВСУ вынуждает украинское командование снимать подразделения с Курского направления для переброски их на другие участники фронта. Подробности в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда.Также газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника оценила последствия заморозки передачи разведданных Киеву: ВСУ "ослепли" под Курском.
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новости, россия, украина, суджа, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Суджа, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
15:43 10.03.2025 (обновлено: 15:47 10.03.2025)
В понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе
Военкор Звинчук отметил, что реализация плана по началу штурма Суджи началась в минувший четверг, 6 марта, с уничтожения дронами двух мостов. Еще одна переправа возле Казачьей Локни была уничтожена авиабомбой ФАБ-3000. А уже спустя двое суток российские войска продвинулись практически на всех участках Курской области.
В то же время бойцы нескольких подразделений ВС РФ продвигались в тыл украинских формирований в Судже по газопроводу "Уренгой — Помары — Ужгород" со стороны Большого Солдатского. Схема прорыва российских войск по газопроводу, опубликованная военным блогером, гласит, что армия России вышла из трубы в районе лесополосы и двинулась на север, освободив к полудню воскресенья, 9 марта, Кубаткин.
В результате проделанной российскими подразделениями работы противник оказался в котле на севере от Суджи. С другой стороны продолжается операция по перерезанию коммуникаций ВСУ
на юге и юго-западе от города. Там войска России прорываются к государственной границе и трассе на Юнаковку в Сумской области
.
Вслед за Звинчуком Телеграм-канал "Архангел Спецназа" поделился схемой расстановки сил в Курской области. На карте представлена линия соприкосновения на момент 7 марта и новые данные. По данным канала, группировка ВСУ к северу от Суджи фактически уже попала в окружение.
"В некоторых населенных пунктах, таких как Михайловка, Мартыновка, отмечается бегство ВСУ через Агроном в Мирный. Также отступление отмечается в Ивашковском", — заметили авторы публикации.
Кроме того, подчеркивается, что железная дорога между Малой Локней и Суджей также частично взята под контроль российскими войсками. В посте уточнили, что сопротивление ВСУ вокруг Суджи распадается, а остатки украинских подразделений стягиваются к городу, что указывает на их намерения удерживать захваченный город.
Стоит напомнить, что ранее Телеграм-канал Mash написал, что в результате российской операции "Труба" численность украинской группировки в Судже была сокращена на треть.
Между тем Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что украинские военнослужащие массово бегут
из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. "Тиски вокруг города сжимаются на глазах",
— отмечается в посте.
Накануне же Минобороны РФ подтвердило
освобождение трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.
Помимо этого, также в воскресенье, 9 марта, ряд военных Телеграм-каналов опубликовал фотографии бойцов российской армии, которые принимали участие в операции "Труба". Например, журналистка Юлия Витязева в своих соцсетях поделилась уникальными снимками военных ВС РФ, подписав фото "Наши парни после выхода из трубы в Курской области".
Тем временем критическая нехватка личного состава ВСУ вынуждает украинское командование снимать подразделения с Курского направления для переброски их на другие участники фронта. Подробности в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда. Также газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника оценила последствия заморозки передачи разведданных Киеву: ВСУ "ослепли" под Курском.