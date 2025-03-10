Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта - 10.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250310/1061677921.html
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта - 10.03.2025 Украина.ру
Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
В понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе
2025-03-10T15:43
2025-03-10T15:47
новости
россия
украина
суджа
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061664542_0:156:3145:1926_1920x0_80_0_0_2b2506364d5db339f5f26510c902f746.jpg.webp
Военкор Звинчук отметил, что реализация плана по началу штурма Суджи началась в минувший четверг, 6 марта, с уничтожения дронами двух мостов. Еще одна переправа возле Казачьей Локни была уничтожена авиабомбой ФАБ-3000. А уже спустя двое суток российские войска продвинулись практически на всех участках Курской области.В то же время бойцы нескольких подразделений ВС РФ продвигались в тыл украинских формирований в Судже по газопроводу "Уренгой — Помары — Ужгород" со стороны Большого Солдатского. Схема прорыва российских войск по газопроводу, опубликованная военным блогером, гласит, что армия России вышла из трубы в районе лесополосы и двинулась на север, освободив к полудню воскресенья, 9 марта, Кубаткин. В результате проделанной российскими подразделениями работы противник оказался в котле на севере от Суджи. С другой стороны продолжается операция по перерезанию коммуникаций ВСУ на юге и юго-западе от города. Там войска России прорываются к государственной границе и трассе на Юнаковку в Сумской области.Вслед за Звинчуком Телеграм-канал "Архангел Спецназа" поделился схемой расстановки сил в Курской области. На карте представлена линия соприкосновения на момент 7 марта и новые данные. По данным канала, группировка ВСУ к северу от Суджи фактически уже попала в окружение.Кроме того, подчеркивается, что железная дорога между Малой Локней и Суджей также частично взята под контроль российскими войсками. В посте уточнили, что сопротивление ВСУ вокруг Суджи распадается, а остатки украинских подразделений стягиваются к городу, что указывает на их намерения удерживать захваченный город.Стоит напомнить, что ранее Телеграм-канал Mash написал, что в результате российской операции "Труба" численность украинской группировки в Судже была сокращена на треть.Между тем Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. "Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.Накануне же Минобороны РФ подтвердило освобождение трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.Помимо этого, также в воскресенье, 9 марта, ряд военных Телеграм-каналов опубликовал фотографии бойцов российской армии, которые принимали участие в операции "Труба". Например, журналистка Юлия Витязева в своих соцсетях поделилась уникальными снимками военных ВС РФ, подписав фото "Наши парни после выхода из трубы в Курской области". Тем временем критическая нехватка личного состава ВСУ вынуждает украинское командование снимать подразделения с Курского направления для переброски их на другие участники фронта. Подробности в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда.Также газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника оценила последствия заморозки передачи разведданных Киеву: ВСУ "ослепли" под Курском.
https://ukraina.ru/20250310/1061666291.html
россия
украина
суджа
курская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061664542_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_4e08342ae52b86fe4cd901d88e89c727.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, суджа, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Суджа, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта

15:43 10.03.2025 (обновлено: 15:47 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В понедельник, 10 марта, военный блогер Михаил Звинчук в своем Телеграм-канале "Рыбарь" опубликовал схему прорыва ВС РФ по газопроводу в Курской области. Вслед за ним Телеграм-канал "Архангел Спецназа" выложил карту наступления российской армии в регионе
Военкор Звинчук отметил, что реализация плана по началу штурма Суджи началась в минувший четверг, 6 марта, с уничтожения дронами двух мостов. Еще одна переправа возле Казачьей Локни была уничтожена авиабомбой ФАБ-3000. А уже спустя двое суток российские войска продвинулись практически на всех участках Курской области.
В то же время бойцы нескольких подразделений ВС РФ продвигались в тыл украинских формирований в Судже по газопроводу "Уренгой — Помары — Ужгород" со стороны Большого Солдатского. Схема прорыва российских войск по газопроводу, опубликованная военным блогером, гласит, что армия России вышла из трубы в районе лесополосы и двинулась на север, освободив к полудню воскресенья, 9 марта, Кубаткин.
В результате проделанной российскими подразделениями работы противник оказался в котле на севере от Суджи. С другой стороны продолжается операция по перерезанию коммуникаций ВСУ на юге и юго-западе от города. Там войска России прорываются к государственной границе и трассе на Юнаковку в Сумской области.
© скриншот видео тг-канала Рыбарь
© скриншот видео тг-канала Рыбарь
Вслед за Звинчуком Телеграм-канал "Архангел Спецназа" поделился схемой расстановки сил в Курской области. На карте представлена линия соприкосновения на момент 7 марта и новые данные. По данным канала, группировка ВСУ к северу от Суджи фактически уже попала в окружение.
"В некоторых населенных пунктах, таких как Михайловка, Мартыновка, отмечается бегство ВСУ через Агроном в Мирный. Также отступление отмечается в Ивашковском", — заметили авторы публикации.
Кроме того, подчеркивается, что железная дорога между Малой Локней и Суджей также частично взята под контроль российскими войсками. В посте уточнили, что сопротивление ВСУ вокруг Суджи распадается, а остатки украинских подразделений стягиваются к городу, что указывает на их намерения удерживать захваченный город.
© АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА / Telegram
© АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА / Telegram
Стоит напомнить, что ранее Телеграм-канал Mash написал, что в результате российской операции "Труба" численность украинской группировки в Судже была сокращена на треть.
Между тем Телеграм-канал "Русская весна" сообщил, что украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. "Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10:15
"Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ Украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Об этом 10 марта написал Телеграм-канал SHOT
Накануне же Минобороны РФ подтвердило освобождение трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.
Помимо этого, также в воскресенье, 9 марта, ряд военных Телеграм-каналов опубликовал фотографии бойцов российской армии, которые принимали участие в операции "Труба". Например, журналистка Юлия Витязева в своих соцсетях поделилась уникальными снимками военных ВС РФ, подписав фото "Наши парни после выхода из трубы в Курской области".
© соцсети
© соцсети
Тем временем критическая нехватка личного состава ВСУ вынуждает украинское командование снимать подразделения с Курского направления для переброски их на другие участники фронта. Подробности в публикации ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда.
Также газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника оценила последствия заморозки передачи разведданных Киеву: ВСУ "ослепли" под Курском.
 
НовостиРоссияУкраинаСуджаКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже
16:22Не может оставаться в стороне: Испания пообещала "подкинуть" своих солдат на Украину. Но есть нюансы
16:11Мирошник раскрыл, сколько мирных жителей в день гибнут от рук ВСУ
16:04СМИ: США могут сдать России сеть сторонников РДК*
16:00Царь-миротворец и первая индустриализация Новороссии
15:43Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта
15:28В Германии раскрыли, как Трамп отлучит Зеленского от власти
15:16Украина не желает на перемирия на суше – советник Зеленского
15:12Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВР
14:57Российский БПЛА поразил в Судже укрытие ВСУ
14:56Британский Гарри Поттер против американского Волан-де-Морта. В Канаде победил новый лидер евроатлантистов
14:49Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg
14:20Последний шанс Киева. Судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии - что о них известно на 14 часов 10.03
14:19Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков
14:14Украинцы ненавидят Зеленского, а рейтинги ему "рисуют" по заказу — Дубинский
13:45"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
13:32Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
13:28"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
13:27Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
13:21"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
Лента новостейМолния