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Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Меркель призвала не допустить победы России на Украине - 06.02.2025 Украина.ру
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение Олафа Шольца не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, передает телеканал N-tv
2025-02-06T09:23
2025-02-06T09:23
2025-02-06T09:38
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вооруженные силы украины
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По ее словам, у Шольца "определенно есть причины" не поставлять дальнобойные ракеты Украине. Меркель сослалась на позицию бывшего президента США Джо Байдена, который своими действиями показал, какое оружие можно поставлять ВСУ, а какое — нет.Она призвала думать о том, как поддерживать Украину, "чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не победила в конфликте", и при этом действовать осторожно.В ноябре прошлого года Меркель уже предупреждала, что Украине следует грамотно взвешивать ситуацию не только на фронте, но и на дипломатическом уровне. В связи с этим экс-канцлер посоветовала Киеву идти на диалог только в "хорошей ситуации". Также Меркель утверждала, что Киев не может в одиночку принимать решение о начале мирных переговоров с Россией - к этому должны быть подключены все, кто на его стороне.Подробнее о Меркель - в материале Пользователи уличили Меркель в "собачьем" вранье на сайте Украина.ру.
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новости, украина, меркель, россия, олаф шольц, джо байден, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Меркель, Россия, Олаф Шольц, Джо Байден, Киев, Вооруженные силы Украины
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
09:23 06.02.2025 (обновлено: 09:38 06.02.2025)
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение Олафа Шольца не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, передает телеканал N-tv