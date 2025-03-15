https://ukraina.ru/20250315/1061816823.html

Путин ответил Трампу, у Киева "ещё есть шанс". Главное на Украине на утро 15 марта

Путин ответил Трампу, у Киева "ещё есть шанс". Главное на Украине на утро 15 марта - 15.03.2025 Украина.ру

Путин ответил Трампу, у Киева "ещё есть шанс". Главное на Украине на утро 15 марта

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу президента США Дональда Трампа по поводу окружённых в Курской области украинских военных

2025-03-15T09:42

2025-03-15T09:42

2025-03-15T09:42

эксклюзив

хроники

курская область

владимир путин

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Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить окружённых в Курской области украинских военных."Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни украинской армии, части которых заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм", — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.В то же время он отметил, что с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. По словам Путина, в случае сложения украинскими военными оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации."Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", — также указал президент России.Позднее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале прокомментировал слова Путина."Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", — отметил Медведев.Он отметил, что у украинского руководства "ещё есть шанс спасти своих людей"."Ближайшие часы покажут, что они выбрали", — подытожил Медведев.В тот же день Трамп снова заявил, что "очень обеспокоен" окружёнными в Курской области украинскими военными и не хочет их смерти."Я очень обеспокоен [ситуацией] на поле, там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских солдат, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли", — заявил он журналистам перед вылетом во Флориду с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд.Президент США указал, что в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей."Посмотрим, что случится в этом отношении со всем этим… Из России приходят очень хорошие настроения", — отметил он.Также, уже в интервью телеканалу FOX26, Трамп заявил, что 17 марта станет больше известно о перспективе прекращения огня в конфликте на Украине."Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся добиться его и с Россией… в понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо", — сообщил он.Также 14 марта Трамп рассказал, что в этот день провёл "очень хорошие" телефонные переговоры с представителями России и Украины.Тем временем Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область "выполнило свою задачу", однако признал, что ситуация там для ВСУ тяжёлая."Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильна", — заявил Зеленский.На его слова отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова."Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области "свою задачу выполнила". То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" — отметила она.Тем временем на Украине с большим скепсисом оценивают "успехи" вторжения в Курскую область."Курская авантюра подошла к концу, а Зеленский пытается оправдаться за провал собственной стратегии, которая в итоге провалилась. Зеленский лжёт, что Курская операция помогла оттянуть силы с других направлений, так как Курская авантюра наоборот ослабила донбасское направление, где ВСУ потеряла лучшие линии обороны. ВСУ потеряло огромное количество обученных и опытных бойцов. Потеряли огромное количество техники", — писал вечером 14 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, "теперь у ВСУ огромные дефициты во многих секторах, тем более в живой силе"."Исходя из всего этого, ВСУ теперь могут потерять огромное количество территорий в Сумской области, так как россияне на воодушевлении могут продавить оборону вплоть до Сум", — писал канал.Утром 15 марта в комментарии РИА Новости представитель силовых структур сообщил, что у Вооружённых сил Украины не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике."Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают. Поэтому технику бросают, прорваться в сторону российско-украинской границы пытаются небольшие группы", — отметил собеседник агентства.За несколько часов до этого специальный военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в комментарии "Радио России" рассказал об обстановке в Курской области."Все части противника — и личный состав, и техника — которые пытаются выйти на территорию, которую контролирует киевский режим, уничтожаются. Так или иначе, по нашей информации, менее 30% сил формирований киевского режима покидает вообще территорию Российской Федерации без потерь. Боевые действия продолжаются довольно тяжёлые. И при этом противник наносит удары по Судже, по тем населённым пунктам, которые находятся рядом с этим районным центром. Используют ствольную и реактивную артиллерию", — отметил Поддубный.По его словам, целью ударов является замедлить продвижение подразделений ВС РФ."Столь стремительная потеря Суджи и вообще территории Суджанского района для формирований киевского режима стала, конечно, серьёзной неожиданностью. Планировали они ещё как минимум несколько недель удерживать оккупированную территорию, но, благодаря замыслу командования российской армии, героическим действиям бойцов, оборона противника обрушилась довольно быстро", — указал Поддубный.Днём 14 марта ВСУ нанесли удар по Судже из РСЗО. Удар пришёлся на памятник архитектуры конца XIX века — краеведческий музей."По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Ещё двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено", — сообщил вечером врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он выразил искренние соболезнования родным погибшей и пообещал, что все необходимая помощь её семье, а также раненым будет обязательно оказана.О деле по поводу укреплений в Курской области — в статье Павла Котова "Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совбез, украина, россия