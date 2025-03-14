https://ukraina.ru/20250314/1061792719.html
Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным
Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным - 14.03.2025 Украина.ру
Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным
Быстрое, даже стремительное освобождение Суджи и почти всей Курской области породили разного рода конспирологические объяснения произошедшего. Мол, это не героизм и отвага русских пацанов дали такой результат, а "договорняк" между Путиным и Трампом, который просто приказал Зеленскому вывести с российской территории ВСУ
2025-03-14T09:04
2025-03-14T09:04
2025-03-14T09:28
эксклюзив
курская область
дональд трамп
владимир путин
александр чаленко
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Почему такое объяснение просто чушь и конспирологический бред?Первое. Если бы даже Трамп и приказал Зеленскому так поступить, продавив такое решение с помощью шантажа, то, учитывая:, что ни сам украинский президент, ни его большие европейские покровители из Парижа, Лондона, Варшавы и Брюсселя не хотят никакого мира, а значит, территориальных уступок России (вывод войск из Курской области – это территориальная уступка), давно бы организовали утечку информации в прессу. Это невозможно утаить. Это стало бы быстро известно всему Западу, Украине и России. Но такой информации нигде не появилось. Такая информация, учитывая настроенность на продолжение войны, давно бы уже появилась и в украинской прессе, и среди депутатского корпуса. Какая-нибудь безбашенная Марьяна Безуглая, попившая крови украинским военным, обязательно бы такую позорную информацию выдала в паблик, но этого нет. Очевидно, что разговоры об этом - либо преднамеренная ложь, чтобы сорвать переговоры, либо домыслы безответственных болтунов.Второе. Нелогичность подобного поступка со стороны Зеленского. Мы все помним, зачем Зеленский отдал приказ главкому Сырскому начать курскую операцию. Замысел состоял в обмене потом "старой" российской территории на те "украинские" земли, которые перешли в ходе СВО под контроль России. Что, что-то изменилось? Теперь Зеленскому такой обмен больше не нужен? Нужен. Тогда зачем просто так отдавать территорию Суджанского района?Третье. Подобного рода "договорняк" невозможно осуществить в реальности. Просто непонятно, как это можно сделать. Сторонники конспирологического подхода утверждают, что Зеленский просто не организовал подвоза в нужном количестве боекомплекта (б/к) и резервов на оккупированную ВСУ территорию и заменил все мотивированные и элитные части на плохо обученную тероборону.Но такое объяснение просто идет вразрез реальности. Вывод и замена войск – это не следствие договорняка, а понимание Зеленским и Сырским того, что невозможно сдержать российское контрнаступление – это объективная реальность, поэтому чтобы не потерять элитные части в боях за уже обреченную территорию, их надо срочно выводить.Что касается невозможности переброски б/к и резервов, то это объясняется тем, что российская армия поставила под огневой контроль пути снабжения и всю украинскую логистику, в частности дорогу Сумы - Суджа.Четвертое. Конспирологи говорят, что успех российской армии был предопределен тем, что Трамп в рамках договорняка отказал ВСУ в предоставлении разведданных. Это также полная чушь, так как какие американские разведданные могли бы помочь украинской армии держаться, если та получает данные разведки из радиоперехватов и информации дронов-разведчиков. Чтобы такого ценного могла бы сообщить американская разведка, если бы ее информацию не могла бы использовать украинская сторона из-за изменений тактики российской армии: наступление идет малыми тактическими группами по два-три человека, а не колоннами, склады с б/к и ГСМ рассредоточены, штабы постоянно меняют место нахождения, все скрытно. По кому в таком случае украинцам шмалять "химарями"?Пятое. Конспирологи также указывают на то, почему, мол, российская армия с августа месяца медленно продвигалась в Курской области, а тут в марте вдруг стремительно продвинулась? Этому есть такое объяснение. Мы же помним, что одной из задач ВСУ было добиться от российской армии, стремительно громившей врага в ДНР на покровском направлении, переброски своих наступающих резервов в Курскую область. Тогда никто ничего не перебросил. Украинцев сдерживали тем, что тогда было под рукой.Но за эти полгода российское командование смогло накопить в Курской области превосходящие ВСУ резервы, которые и смогли добиться нужного результата.Кроме того, как не цинично это звучит, медленное освобождение Курской области, куда Зеленский и Сырский постоянно были переводить с других участков фронта наиболее подготовленные силы, позволило командованию ВС РФ организовать наступательные операции на других участках СВО и освободить со сравнительно небольшими потерями ряд городов в Донбассе.Читайте также материал Александра Чаленко Суджа фактически освобождена. В городе осталось не больше двух рот ВСУ
https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html
https://ukraina.ru/20250312/1061753809.html
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
эксклюзив, курская область, дональд трамп, владимир путин, александр чаленко
Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным
09:04 14.03.2025 (обновлено: 09:28 14.03.2025)
Быстрое, даже стремительное освобождение Суджи и почти всей Курской области породили разного рода конспирологические объяснения произошедшего. Мол, это не героизм и отвага русских пацанов дали такой результат, а "договорняк" между Путиным и Трампом, который просто приказал Зеленскому вывести с российской территории ВСУ
Почему такое объяснение просто чушь и конспирологический бред?
Первое.
Если бы даже Трамп
и приказал Зеленскому
так поступить, продавив такое решение с помощью шантажа, то, учитывая:, что ни сам украинский президент, ни его большие европейские покровители из Парижа
, Лондона
, Варшавы
и Брюсселя
не хотят никакого мира, а значит, территориальных уступок России (вывод войск из Курской области – это территориальная уступка), давно бы организовали утечку информации в прессу. Это невозможно утаить. Это стало бы быстро известно всему Западу
, Украине и России.
Но такой информации нигде не появилось. Такая информация, учитывая настроенность на продолжение войны, давно бы уже появилась и в украинской прессе, и среди депутатского корпуса. Какая-нибудь безбашенная Марьяна Безуглая
, попившая крови украинским военным, обязательно бы такую позорную информацию выдала в паблик, но этого нет. Очевидно, что разговоры об этом - либо преднамеренная ложь, чтобы сорвать переговоры, либо домыслы безответственных болтунов.
Второе. Нелогичность подобного поступка со стороны Зеленского. Мы все помним, зачем Зеленский отдал приказ главкому Сырскому начать курскую операцию. Замысел состоял в обмене потом "старой" российской территории на те "украинские" земли, которые перешли в ходе СВО под контроль России. Что, что-то изменилось? Теперь Зеленскому такой обмен больше не нужен? Нужен. Тогда зачем просто так отдавать территорию Суджанского района?
Третье. Подобного рода "договорняк" невозможно осуществить в реальности. Просто непонятно, как это можно сделать. Сторонники конспирологического подхода утверждают, что Зеленский просто не организовал подвоза в нужном количестве боекомплекта (б/к) и резервов на оккупированную ВСУ территорию и заменил все мотивированные и элитные части на плохо обученную тероборону.
Но такое объяснение просто идет вразрез реальности. Вывод и замена войск – это не следствие договорняка, а понимание Зеленским и Сырским того, что невозможно сдержать российское контрнаступление – это объективная реальность, поэтому чтобы не потерять элитные части в боях за уже обреченную территорию, их надо срочно выводить.
Что касается невозможности переброски б/к и резервов, то это объясняется тем, что российская армия поставила под огневой контроль пути снабжения и всю украинскую логистику, в частности дорогу Сумы - Суджа.
Четвертое. Конспирологи говорят, что успех российской армии был предопределен тем, что Трамп в рамках договорняка отказал ВСУ в предоставлении разведданных. Это также полная чушь, так как какие американские разведданные могли бы помочь украинской армии держаться, если та получает данные разведки из радиоперехватов и информации дронов-разведчиков.
Чтобы такого ценного могла бы сообщить американская разведка, если бы ее информацию не могла бы использовать украинская сторона из-за изменений тактики российской армии: наступление идет малыми тактическими группами по два-три человека, а не колоннами, склады с б/к и ГСМ рассредоточены, штабы постоянно меняют место нахождения, все скрытно. По кому в таком случае украинцам шмалять "химарями"?
Пятое.
Конспирологи также указывают на то, почему, мол, российская армия с августа месяца медленно продвигалась в Курской области, а тут в марте вдруг стремительно продвинулась? Этому есть такое объяснение. Мы же помним, что одной из задач ВСУ было добиться от российской армии, стремительно громившей врага в ДНР
на покровском направлении, переброски своих наступающих резервов в Курскую область. Тогда никто ничего не перебросил. Украинцев сдерживали тем, что тогда было под рукой.
Но за эти полгода российское командование смогло накопить в Курской области превосходящие ВСУ резервы, которые и смогли добиться нужного результата.
Кроме того, как не цинично это звучит, медленное освобождение Курской области, куда Зеленский и Сырский постоянно были переводить с других участков фронта наиболее подготовленные силы, позволило командованию ВС РФ организовать наступательные операции на других участках СВО и освободить со сравнительно небольшими потерями ряд городов в Донбассе.