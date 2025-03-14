https://ukraina.ru/20250314/1061792719.html

Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным

Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным - 14.03.2025 Украина.ру

Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и Путиным

Быстрое, даже стремительное освобождение Суджи и почти всей Курской области породили разного рода конспирологические объяснения произошедшего. Мол, это не героизм и отвага русских пацанов дали такой результат, а "договорняк" между Путиным и Трампом, который просто приказал Зеленскому вывести с российской территории ВСУ

2025-03-14T09:04

2025-03-14T09:04

2025-03-14T09:28

эксклюзив

курская область

дональд трамп

владимир путин

александр чаленко

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Почему такое объяснение просто чушь и конспирологический бред?Первое. Если бы даже Трамп и приказал Зеленскому так поступить, продавив такое решение с помощью шантажа, то, учитывая:, что ни сам украинский президент, ни его большие европейские покровители из Парижа, Лондона, Варшавы и Брюсселя не хотят никакого мира, а значит, территориальных уступок России (вывод войск из Курской области – это территориальная уступка), давно бы организовали утечку информации в прессу. Это невозможно утаить. Это стало бы быстро известно всему Западу, Украине и России. Но такой информации нигде не появилось. Такая информация, учитывая настроенность на продолжение войны, давно бы уже появилась и в украинской прессе, и среди депутатского корпуса. Какая-нибудь безбашенная Марьяна Безуглая, попившая крови украинским военным, обязательно бы такую позорную информацию выдала в паблик, но этого нет. Очевидно, что разговоры об этом - либо преднамеренная ложь, чтобы сорвать переговоры, либо домыслы безответственных болтунов.Второе. Нелогичность подобного поступка со стороны Зеленского. Мы все помним, зачем Зеленский отдал приказ главкому Сырскому начать курскую операцию. Замысел состоял в обмене потом "старой" российской территории на те "украинские" земли, которые перешли в ходе СВО под контроль России. Что, что-то изменилось? Теперь Зеленскому такой обмен больше не нужен? Нужен. Тогда зачем просто так отдавать территорию Суджанского района?Третье. Подобного рода "договорняк" невозможно осуществить в реальности. Просто непонятно, как это можно сделать. Сторонники конспирологического подхода утверждают, что Зеленский просто не организовал подвоза в нужном количестве боекомплекта (б/к) и резервов на оккупированную ВСУ территорию и заменил все мотивированные и элитные части на плохо обученную тероборону.Но такое объяснение просто идет вразрез реальности. Вывод и замена войск – это не следствие договорняка, а понимание Зеленским и Сырским того, что невозможно сдержать российское контрнаступление – это объективная реальность, поэтому чтобы не потерять элитные части в боях за уже обреченную территорию, их надо срочно выводить.Что касается невозможности переброски б/к и резервов, то это объясняется тем, что российская армия поставила под огневой контроль пути снабжения и всю украинскую логистику, в частности дорогу Сумы - Суджа.Четвертое. Конспирологи говорят, что успех российской армии был предопределен тем, что Трамп в рамках договорняка отказал ВСУ в предоставлении разведданных. Это также полная чушь, так как какие американские разведданные могли бы помочь украинской армии держаться, если та получает данные разведки из радиоперехватов и информации дронов-разведчиков. Чтобы такого ценного могла бы сообщить американская разведка, если бы ее информацию не могла бы использовать украинская сторона из-за изменений тактики российской армии: наступление идет малыми тактическими группами по два-три человека, а не колоннами, склады с б/к и ГСМ рассредоточены, штабы постоянно меняют место нахождения, все скрытно. По кому в таком случае украинцам шмалять "химарями"?Пятое. Конспирологи также указывают на то, почему, мол, российская армия с августа месяца медленно продвигалась в Курской области, а тут в марте вдруг стремительно продвинулась? Этому есть такое объяснение. Мы же помним, что одной из задач ВСУ было добиться от российской армии, стремительно громившей врага в ДНР на покровском направлении, переброски своих наступающих резервов в Курскую область. Тогда никто ничего не перебросил. Украинцев сдерживали тем, что тогда было под рукой.Но за эти полгода российское командование смогло накопить в Курской области превосходящие ВСУ резервы, которые и смогли добиться нужного результата.Кроме того, как не цинично это звучит, медленное освобождение Курской области, куда Зеленский и Сырский постоянно были переводить с других участков фронта наиболее подготовленные силы, позволило командованию ВС РФ организовать наступательные операции на других участках СВО и освободить со сравнительно небольшими потерями ряд городов в Донбассе.Читайте также материал Александра Чаленко Суджа фактически освобождена. В городе осталось не больше двух рот ВСУ

https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html

https://ukraina.ru/20250312/1061753809.html

курская область

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, курская область, дональд трамп, владимир путин, александр чаленко