Дмитрий Данилов: кто он
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России
Автор более 250 научных работ. Состоит в экспертном совете ПИР-Центра с 2011 года.
Дмитрий Александрович Данилов родился 22 сентября 1956 года.
В 1982 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В 1982-1988 годах был младшим, потом старшим научным сотрудником Министерства обороны СССР.
C 1988 года занимал должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, заведующего сектором военно-политических исследований, заведующего Отделом европейской безопасности Института Европы РАН.
Является профессором кафедры интеграционных процессов МГИМО, а также лектором ежегодной Зимней Академии по международной безопасности.