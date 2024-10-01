Дмитрий Данилов: кто он - 01.10.2024 Украина.ру
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Дмитрий Данилов: кто он
Дмитрий Данилов: кто он - 01.10.2024 Украина.ру
Дмитрий Данилов: кто он
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России
2024-10-01T15:20
2024-10-01T15:20
биография
россия
ссср
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Автор более 250 научных работ. Состоит в экспертном совете ПИР-Центра с 2011 года.Дмитрий Александрович Данилов родился 22 сентября 1956 года.В 1982 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 1982-1988 годах был младшим, потом старшим научным сотрудником Министерства обороны СССР. C 1988 года занимал должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, заведующего сектором военно-политических исследований, заведующего Отделом европейской безопасности Института Европы РАН.Является профессором кафедры интеграционных процессов МГИМО, а также лектором ежегодной Зимней Академии по международной безопасности.
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биография, россия, ссср
биография, Россия, СССР

Дмитрий Данилов: кто он

15:20 01.10.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России
Автор более 250 научных работ. Состоит в экспертном совете ПИР-Центра с 2011 года.
Дмитрий Александрович Данилов родился 22 сентября 1956 года.
В 1982 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В 1982-1988 годах был младшим, потом старшим научным сотрудником Министерства обороны СССР.
C 1988 года занимал должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, заведующего сектором военно-политических исследований, заведующего Отделом европейской безопасности Института Европы РАН.
Является профессором кафедры интеграционных процессов МГИМО, а также лектором ежегодной Зимней Академии по международной безопасности.
 
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