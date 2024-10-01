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Дмитрий Данилов: кто он

Дмитрий Данилов: кто он - 01.10.2024 Украина.ру

Дмитрий Данилов: кто он

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России

2024-10-01T15:20

2024-10-01T15:20

2024-10-01T15:20

биография

россия

ссср

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Автор более 250 научных работ. Состоит в экспертном совете ПИР-Центра с 2011 года.Дмитрий Александрович Данилов родился 22 сентября 1956 года.В 1982 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 1982-1988 годах был младшим, потом старшим научным сотрудником Министерства обороны СССР. C 1988 года занимал должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, заведующего сектором военно-политических исследований, заведующего Отделом европейской безопасности Института Европы РАН.Является профессором кафедры интеграционных процессов МГИМО, а также лектором ежегодной Зимней Академии по международной безопасности.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, россия, ссср