Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко - 11.03.2025 Украина.ру
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Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко
Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко - 11.03.2025 Украина.ру
Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко
Лондон собирает под свое крыло всех противников политики Трампа. И Украина среди них — самая последняя. Великобритания точно так же, как и США, собирается использовать ее в своих целях и потом выбросить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-11T20:15
2025-03-11T20:15
новости
сша
россия
дональд трамп
ростислав ищенко
владимир зеленский
нато
украина
условие
выборы
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В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил эксперт.То есть Лондон собирает под свое крыло всех противников Трампа и Украина среди них — самая последняя. И Великобритания точно так же, как и США, "собирается использовать ее в своих целях и выбросить", указал обозреватель.По словам Ищенко, Зеленский все время говорит, что согласен на переговоры, но при этом выдвигает "вагон условий". Он и у президента США Дональда Трампа требовал гарантии безопасности для Украины, добавил он."По его словам, это Украина в НАТО или западные войска на украинской территории. Он согласен даже уйти и выборы провести. Но если западные войска прибудут на территорию Украины, то Россия больше никаких переговоров ни с кем вести не будет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир зеленский, нато, украина, условие, выборы, переговоры, великобритания
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, условие, выборы, переговоры, Великобритания

Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко

20:15 11.03.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
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Лондон собирает под свое крыло всех противников политики Трампа. И Украина среди них — самая последняя. Великобритания точно так же, как и США, собирается использовать ее в своих целях и потом выбросить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил эксперт.
"То есть в Лондоне прошло сборище оппонентов [президента США Дональда] Трампа. Тех, кто собирается бороться против США. И возглавляла все это Великобритания. Им надо консолидировать леволиберальный западный мир", — подчеркнул Ищенко.
То есть Лондон собирает под свое крыло всех противников Трампа и Украина среди них — самая последняя. И Великобритания точно так же, как и США, "собирается использовать ее в своих целях и выбросить", указал обозреватель.
По словам Ищенко, Зеленский все время говорит, что согласен на переговоры, но при этом выдвигает "вагон условий". Он и у президента США Дональда Трампа требовал гарантии безопасности для Украины, добавил он.
"По его словам, это Украина в НАТО или западные войска на украинской территории. Он согласен даже уйти и выборы провести. Но если западные войска прибудут на территорию Украины, то Россия больше никаких переговоров ни с кем вести не будет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
Фото: Трамп и Зеленский
Вчера, 19:53
Непримиримые союзники. Почему украинская делегация едет на встречу с американской без оптимизмаВторой раунд переговоров Украины и США, после неудачной попытки в Вашингтоне, пройдет уже завтра, 11 марта в Саудовской Аварии. Трамп выражает оптимизм по поводу того, что встреча пройдет продуктивно.
 
НовостиСШАРоссияДональд ТрампРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаусловиевыборыпереговорыВеликобритания
 
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Заголовок открываемого материала
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