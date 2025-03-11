https://ukraina.ru/20250311/1061708687.html

Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко

Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко - 11.03.2025 Украина.ру

Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко

Лондон собирает под свое крыло всех противников политики Трампа. И Украина среди них — самая последняя. Великобритания точно так же, как и США, собирается использовать ее в своих целях и потом выбросить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-11T20:15

2025-03-11T20:15

2025-03-11T20:15

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дональд трамп

ростислав ищенко

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нато

украина

условие

выборы

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В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил эксперт.То есть Лондон собирает под свое крыло всех противников Трампа и Украина среди них — самая последняя. И Великобритания точно так же, как и США, "собирается использовать ее в своих целях и выбросить", указал обозреватель.По словам Ищенко, Зеленский все время говорит, что согласен на переговоры, но при этом выдвигает "вагон условий". Он и у президента США Дональда Трампа требовал гарантии безопасности для Украины, добавил он."По его словам, это Украина в НАТО или западные войска на украинской территории. Он согласен даже уйти и выборы провести. Но если западные войска прибудут на территорию Украины, то Россия больше никаких переговоров ни с кем вести не будет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061688695.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир зеленский, нато, украина, условие, выборы, переговоры, великобритания