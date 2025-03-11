Если войска НАТО прибудут на Украину, Россия больше ни с кем не будет вести переговоры — Ищенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Лондон собирает под свое крыло всех противников политики Трампа. И Украина среди них — самая последняя. Великобритания точно так же, как и США, собирается использовать ее в своих целях и потом выбросить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора, отметил эксперт.
"То есть в Лондоне прошло сборище оппонентов [президента США Дональда] Трампа. Тех, кто собирается бороться против США. И возглавляла все это Великобритания. Им надо консолидировать леволиберальный западный мир", — подчеркнул Ищенко.
То есть Лондон собирает под свое крыло всех противников Трампа и Украина среди них — самая последняя. И Великобритания точно так же, как и США, "собирается использовать ее в своих целях и выбросить", указал обозреватель.
По словам Ищенко, Зеленский все время говорит, что согласен на переговоры, но при этом выдвигает "вагон условий". Он и у президента США Дональда Трампа требовал гарантии безопасности для Украины, добавил он.
"По его словам, это Украина в НАТО или западные войска на украинской территории. Он согласен даже уйти и выборы провести. Но если западные войска прибудут на территорию Украины, то Россия больше никаких переговоров ни с кем вести не будет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Евгении Кондаковой "Трамп нашёл для Зеленского нужный кнут и заставил его играть по своим правилам, невыгодным для Украины" на сайте Украина.ру.
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