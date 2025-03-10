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Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии
Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии - 10.03.2025 Украина.ру
Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии
Представитель посольства Британии вызван в МИД России в связи с лишением двух британских дипломатов аккредитации. Об этом сообщает МИД РФ.
2025-03-10T11:37
2025-03-10T11:37
2025-03-10T11:37
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"В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве", - сообщил телеграм-канал российского министерства.Также 10 марта ФСБ России сообщила о разоблачении двух британских дипломатов, осуществлявших разведывательно-подрывную работу на российской территории. Подробности в публикации Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работе Интервью на эту тему: Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими
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editors@ukraina.ru
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новости, россия, британия, москва, фсб, спецслужба, шпионы, шпионаж, дипломаты, дипломатические отношения, мид рф
Новости, Россия, Британия, Москва, ФСБ, спецслужба, шпионы, шпионаж, дипломаты, дипломатические отношения, МИД РФ
Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии
Представитель посольства Британии вызван в МИД России в связи с лишением двух британских дипломатов аккредитации. Об этом сообщает МИД РФ.