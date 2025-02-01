https://ukraina.ru/20250201/1060739408.html

Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими

Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими - 01.02.2025 Украина.ру

Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими

Польский политический аналитик считает, что Великобритания останется естественным лидером любых антироссийских стратегий, но это не значит, что они не будут реализовываться также при участии стран Евросоюза.

2025-02-01T11:38

2025-02-01T11:38

2025-02-01T11:38

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, в последние недели в Европе обсуждаются два основных варианта развития конфликта на Украине: прекращение огня и начало мирных переговоров – и эскалация боевых действий со стороны Киева и Запада, чтобы достичь с Россией "мира с позиции силы". Какой из них вы считаете более вероятным?– Это не два варианта, а один. Целью прекращения огня было бы дать Киеву больше времени для перегруппировки, укрепления резервов и подвоза припасов. Более того, под видом наблюдения за соблюдением режима прекращения огня западные войска войдут на территорию Украины, оказавшись непосредственно на линии фронта с русскими.После такого укрепления Украины можно будет начать разговаривать с Россией с позиции силы. С таким "доброжелательным и дружелюбным" президентом США как Дональд Трамп, русские могут оказаться ближе к поражению в этой войне, чем когда-либо прежде, – если они хотя бы на мгновение потеряют бдительность.– Великобритания как минимум два раза срывала мирные переговоры по Украине, организовав в 2022 году провокацию в Буче, а в 2024-м – военную авантюру в Курской области. Что Лондон сможет сделать, если переговоры между Киевом и Москвой всё же начнутся?– Практически всё, что угодно: "обнаружить" массовые захоронения погибших украинских мирных жителей, сбить ещё один пассажирский самолет над Украиной, взорвать детский сад, школу или больницу в украинских городах, представить "доказательства" применения Россией химического или биологического оружия, вызвать катастрофу на одной из украинских АЭС…Или наоборот – осуществить соответствующий кровавый теракт в России, желательно с массовыми жертвами, желательно в самой Москве, с убитыми детьми и т.п. При этом британцы могут использовать для этого как киевские силы, так и поляков или прибалтов. Список проверенных методов провокаций практически бесконечен.– Независимо от развития ситуации на Украине, ожидается если не уход США из континентальной Европы, то, по крайней мере, значительное сокращение их присутствия там. Может ли освободившееся место внешней силы занять Великобритания?– На практике не так уж важно, сколько американских солдат находится в Европе и сколько европейцы за них платят. Ключевым является сам факт принятия Европой своего подчинения Соединенным Штатам, как политического, так и экономического.Поэтому вопрос о том, кто именно выполняет функции европейского наместника Вашингтона, также является второстепенным. Конечно, Соединенное Королевство является естественным лидером любых антироссийских стратегий, но это не значит, что они не будут реализовываться также при участии стран Евросоюза.Возможно даже, что будет своего рода соперничество между "старым ЕС", в основном Германией и Францией, и более мелкими странами, ориентированными на прямой англосаксонский контроль, – такими как Польша, Румыния и страны Прибалтики. При этом обе группы будут делать ставки на то, кто больше и эффективнее поддержит Киев и продолжение войны против России.Однако и британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими, поскольку этого требуют также переговорные интересы Вашингтона. Конечно, в долгосрочной перспективе европейские стратегии могут диверсифицироваться. Естественным геополитическим партнером Парижа и Берлина является, прежде всего, Пекин, в то время как Лондон последовательно настроен на размежевание с Россией.– Какой может быть роль Польши – как на этапе завершения конфликта на Украине, так и в будущей Европе, которая будет всё больше превращаться в мировую периферию, причём и в политическом, и в экономическом смысле?– Отвечу кратко: Роль Третьей Речи Посполитой (так часто называют Польшу после 1989 года – прим.) будет идентична нынешней: американская колония, которая в экономическом плане является частью Великой Германии.– Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на днях предложил экспертам Российского исторического общества обсудить вопрос о правах на украинские земли – совместно с историками из соседних с Украиной есропейских стран. По вашему мнению, это политический троллинг – или своеобразный "пробный шар"?– Конечно, это троллинг, хотя в Румынии и Венгрии можно встретить интерес по этому поводу, тогда как в Польше он находится почти исключительно за пределами официального политического и научного оборота. Но тот факт, что какое-то заявление является троллингом, не означает, что оно не может иметь серьёзных и реальных последствий, в том числе в плане границ. Следует подчеркнуть, что вся проблема с польским подходом к возможному пересмотру польско-украинской границы сводится к двум вопросам.Во-первых, некоторые поляки ошибочно полагают, что если мы вернем себе Восточные кресы (окраины, ныне территория Западной Украины – прим.), то автоматически потеряем западные земли, полученные от Германии после Второй мировой войны.Между тем, это чушь, такого автоматизма не существует, хотя многие русские и украинцы, похоже, в неё тоже верят. Прохождение границ и контроль территорий не являются производными от каких-либо законов, особенно исторических, а только от силы государств, демографии наций и решимости правящих групп. Поэтому вполне можно представить себе ситуацию, при которой Польша вернёт себе Львов и Вильно (Вильнюс – прим.) и сохранит Вроцлав со Щецином. Также возможен и сценарий, при котором поляки потеряют западные земли и ничего не приобретут на Востоке. Повторяю: нет ни автоматизма, ни аналогии. Только сила.Второе сомнение поляков касается демографии и идеологии. Никто в Польше не будет заинтересован в возвращении территорий, населенных украинскими нацистами. Если кто-то в России думает, что российская армия выгонит всех бандеровцев во Львов, а потом скажет полякам: "Ну, теперь забирайте их всех", то их ждет разочарование. В такой ситуации польский ответ мог бы быть только один: "Нет, спасибо. Мы с радостью вернём то, что принадлежит нам, – но без нацистов".О сложных отношениях Европы и США при президенте Трампе - в интервью "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени"

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украина, россия, европа, конрад рэнкас, дональд трамп, сергей нарышкин, ес, украина.ру, служба внешней разведки , интервью