https://ukraina.ru/20250306/1061582089.html

Путин назначил нового российского посла в США. Кто он

Путин назначил нового российского посла в США. Кто он - 06.03.2025 Украина.ру

Путин назначил нового российского посла в США. Кто он

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

2025-03-06T11:15

2025-03-06T11:15

2025-03-06T11:15

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На прошлой неделе в Стамбуле прошли российско-американские переговоры. Они длились 6,5 часов. Основной темой стало восстановление работы диппредставительств двух стран. Именно тогда США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России: Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле.Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.

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новости, сша, россия, стамбул, александр дарчиев, владимир путин, мид, посол