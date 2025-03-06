Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в указе.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли российско-американские переговоры. Они длились 6,5 часов. Основной темой стало восстановление работы диппредставительств двух стран. Именно тогда США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России: Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле.
Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.