Путин назначил нового российского посла в США. Кто он - 06.03.2025 Украина.ру
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Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
Путин назначил нового российского посла в США. Кто он - 06.03.2025 Украина.ру
Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
2025-03-06T11:15
2025-03-06T11:15
новости
сша
россия
стамбул
александр дарчиев
владимир путин
мид
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На прошлой неделе в Стамбуле прошли российско-американские переговоры. Они длились 6,5 часов. Основной темой стало восстановление работы диппредставительств двух стран. Именно тогда США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России: Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле.Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.
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новости, сша, россия, стамбул, александр дарчиев, владимир путин, мид, посол
Новости, США, Россия, Стамбул, Александр Дарчиев, Владимир Путин, МИД, посол

Путин назначил нового российского посла в США. Кто он

11:15 06.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в указе.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли российско-американские переговоры. Они длились 6,5 часов. Основной темой стало восстановление работы диппредставительств двух стран. Именно тогда США передали ноту с агреманом на назначение дипломата новым послом России: Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле.
Александр Дарчиев - кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками. С октября 2014-го по январь 2021-го был послом в Канаде. С 2010 года — директор Департамента Северной Америки МИД. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд Дарчиева к месту новой службы ожидается в ближайшее время.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Репортер Economist: США подставили Украине подножку с помощью HIMARSВашингтон отключил Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для HIMARS. Такое заявление в своих соцсетях сделал корреспондент британского журнала Economist Оливер Кэрролл
 
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11:23Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
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11:15Путин назначил нового российского посла в США. Кто он
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