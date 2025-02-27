https://ukraina.ru/20250227/1061385127.html

Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды

Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды - 27.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды

Лидеры на Украине — жалкая подделка без воли и характера, поэтому выборы, если состоятся, то будут имитацией "народного волеизъявления". Зеленский же сделает Маска триллионером, благодаря своей глупости в оценке интересов США.

2025-02-27T06:30

2025-02-27T06:30

2025-02-27T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Верховная Рада со второго захода приняла постановление о продолжении исполнения Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом сообщил 25 февраля депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Поддержали инициативу 268 депутатов, остальные 12 не голосовали, отметил он.— Дмитрий Игнатьевич. Верховная Рада во второй раз поддержала Зеленского, чтобы он не проводил выборы и остался на своём посту до завершения войны против России. Тем не менее, Украину скорее всего ждет смена руководства. Расскажите, что из себя представляют украинские выборы? Насколько реально их проведение сейчас?— Откровенно говоря, не очень слежу за украинской ситуацией. Тем более, предвыборной. Сами выборы несомненно состоятся — в конце этого года или начале следующего. Президент Штатов, любит повторять знаменитую фразу киногероя Жеглова: “Я сказал!" Хотя это, скорее, ритуальное резюме вождей племен апачей.А Трамп сегодня — большой рыжий вождь для украинского бомонда. Он сказал, что выборы будут — значит будут при любой погоде, до или после завершения военной операции. Не суть важно.Даже сам Густаво Петро, президент Боливии, порекомендовал Зеленскому не глупить и не противоречить рыжему гиганту. Себе дороже.Что касается сути украинских выборов… Когда-то я сочинил загадку: "Что общего между кексом, сексом и покушением на президента Януковича?" Ответ был: "Везде замешены яйца."Сегодня же констатирую: в отличие от банального кекса, яйца в предстоящих выборах не будут замешаны. Исчез, выбит, вымер как реликт, такой феномен как "украинский лидер". Есть имитаторы, пародисты, копиисты этой сущности. Но без этих самых. То есть без железной воли, неукротимого характера, четких государственных целей.Поэтому и выборы будут, скорее всего, имитацией "народного волеизъявления". Если, конечно, их не будет жестко контролировать, например, Джей Ди Вэнс. Только вот не знаю: оно ему будет к тому времени надо?— Владимир Путин отметил, что Зеленский является "фактором разложения армии, общества и государства" и сам себя загнал в тупик, а у Залужного рейтинги выше. Как вы считаете, какой лидер нужен Украине и есть ли таковой среди ее нынешних лидеров. Может быть, действительно стать президентом страны есть шанс у Залужного?— Сегодня не вижу адекватных фигур среди первого "украинского эшелона". Поэтому и не заморачивался бы на эту тему. Перегною нужно время, чтобы превратиться в плодородный чернозем. Так и в политике — есть естественные процессы, которые сложно ускорить. Украинские события, по большому счету, важны России не как инструмент смены их элит, а как инструмент трансформации, возмужания, формирования нашей собственной элиты. Хоть и говорят, что умные люди больше учатся на собственных ошибках, чем на чужих, но и чужие промахи для нас полны смыслов. Оберегают, по крайней мере от многих возможных рисков.Поэтому, стоит рассматривать эти выборы не только в политической, но и гносеологической плоскости. То есть, меньше строить иллюзий и больше наблюдать. Нервы и время сэкономим.Помните сюжет из знаменитого фильма, где герой непревзойденного Филиппова говорит, что ему не важно есть ли жизнь на Марсе или нет. Будет избран Залужный или некто его пошиба, нам не так уж важно. Вот те, кто придут следом — это уже интересно.— Вы упомянули высказывание Петро о Зеленском, который назвал соглашение США и Украины по редкоземельным металлам "глупостью Зеленского". Как думаете, подпишут этот документ?— Что-то подпишут. Может быть не 28-го, а немного позже. А глупость здесь не в подписании, а в непонимании сути американского интереса.Новые штатовские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. Сто пятьдесят лет назад его компания "Стандарт ойл" имела уставной капитал в один (!) миллион долларов. А вскоре оперировала миллиардами.По моему, Рокфеллер тогда стал первым в мире миллиардером. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Это мнение — уровень Инстасамки. Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах.Рокфеллер покупал нефтеносные участки и их оценочной стоимостью (всегда завышенной) надувал акционерный капитал фирмы.Умничка Маск (и компания) смогут скоро включить стоимость мифического украинского редкозема в акционерный капитал своих цифровых фирм. При этом отнюдь не занимаясь всяким трэшем типа "пампинга" или "майнинга". Могу поспорить, что в скором времени он станет первым в истории триллионером. Зеленский это не понимает. Но ему объяснят.— США уходят из конфликта на Украине, а с Европой не все понятно — она как будто в него втягивается. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас в ЕС? — Как раз именно с Европой все понятно. Она долго была "священной коровой". То есть территорией абсолютных ценностей, комфорта, благостности, благолепия и прочей мишуры подобного толка.Сейчас ЕС становится "зековской коровой". Так именовали "лоха", которого опытные зеки брали в побег, чтобы съесть по дороге. Ее [Европу] усиленно впихивают в печь войны, чтобы прожарить до корочки. Потом будут есть. Приятного аппетита!— Есть мнение, что Владимир Путин своим предложением США по редкоземельным металлам по сути выбивает из рук Китая один из его рычагов давления на Вашингтон. Какова роль Китая, России и США в этой истории?— Президент, как бывший разведчик, как раз понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов. Здесь можно заработать дважды. Во-первых, виртуально, участвуя в фондовой интриге и продавая лишь некоторую часть акционерного пакета. Во-вторых, организовывая реальную добычу сегодня критически важных, а ранее нерентабельных минералов.Штаты, конечно, постараются "кинуть" нашу страну. Но в дзюдо есть прием, когда спортсмен "кидает кидающего". Надеюсь увидеть это не только на татами, но и в геополитике.Тем временем США не перестают удивлять мир своими решениями. Америка воздержалась от участия в совместном заявлении стран – членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Об этом в материале Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, валерий залужный, верховная рада, ес, выборы