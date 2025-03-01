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"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить

"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить - 01.03.2025 Украина.ру

"…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить

Вряд ли просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский ожидал, что именно так об Украине будут говорить в присутствии Украины. Это была главная дипломатическая мантра неонацистского Киева в общении с внешним миром. И она сработала.

2025-03-01T07:53

2025-03-01T07:53

2025-03-01T07:53

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Но когда Зеленский сам прибыл в Белый дом, ничего не предвещало беды. Президент США Дональд Трамп даже не погнушался, как президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и лично встретил украинского визави на пороге и поволок в Овальный кабинет.Ну, а дальше… А дальше случилось то, о чем нет никакой нужды говорить – все и так все видели. "Еще никогда президент США так не поучал лидера страны-союзника, не говоря о лидере воюющей страны. Я освещал работу Белого дома с 1996 года. За все это время в Овальном кабинете такого не происходило в присутствии камер", — написал по гоярчим следам корреспондент New York Times.А следы действительно получились горячими. Зеленского, как нашкодившую шавку, выгнали с Белого дома, даже не покормив ни его, ни его делегацию – все досталось журналистам. Было сорвано подписание соглашения о редкоземельных металлах (РЗМ), США решили приостановить помощь в восстановлении украинских объектов энергоинфраструктуры, скорее всего показательно будет остановлена и другая помощь.Профильное издание Record со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Такое указание было передано командующему киберкомандованием генералу Тимоти Хо, который все и должен сделать.Не исключено, что даже Илон Макс прекратит снабжать ВСУ разведданными, полученными в космосе спутниками "Старлинк". Маск уже сказал, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа, а значит, должны быть и действия, которые подтвердили бы столь плачевный вывод.Или не подтвердили, а только показали бы, что был разыгран отличный сценарий по приданию Зеленскому еще бОльшего политического веса. Еще бы – парень в футболке позволил себе публично спорить с президентом и вице-президентом США, страны, которая дала Украине все и фактически держала на плаву все три года войны.Такой сценарий с надуванием тоже возможен, хотя и маловероятен. После такого скандала. Хотя, впрочем, дело даже не в скандале и не в публичном неповиновении Зеленского руководству США – все глубже, шире и двояко.И потому, что скандал получился очень уж громкий и мерзкий и по сути, и по форме. Весь мир мог убедиться, как заигрались США, взращивая из, в общем-то, никчемной политфигуры деятеля, который лаял бы на всех, на кого укажет Вашингтон в звериной русофобии, которой была обуяна прежняя администрация Белого дома. И США доигрались: вырастили неблагодарного чела, который вцепился в руку дающую. Грязно так и нагло вцепился, не соблюдая ни чувства меры, ни такта. Со всей страстью крысы, загнанной в угол и от страха за собственное будущее готовой на все.И потому, что ни Трампу, ни его вице-президенту Джей Ди Вэнсу, ни всей новой американской дипломатии незачем превращать никчемного украинского недофюрера в знамя европейской антитрамповской борьбы и фронды. И не только европейской.Телеканал Fox News уже сообщил, что Трамп после публичной перепалки в Белом доме попросил Зеленского "уехать". И сейчас Зеленский поедет в Лондон к тамошнему премьеру Киру Стармеру, чтобы с ним обсудить дальнейшие действия. И там его ждет либо возвышение до уровня главного антитрамписта Европы, либо его пошлют назад в Украину, где с ним и будет покончено. Чем его там породили (бесконтрольной помощью коллективного Запада), тем его и могут прикончить, если оставят на голодном пайке.СМИ уже сообщили, что Зеленский, которого повозили мордой по столу в Овальном кабинете, уже отзвонился и доложился генсеку НАТО Марку Рютте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и коллеге по несчастью и президенту Франции Макрону. Агония Зеленского будет либо очень быстрой, либо затянется на какое-то время.Все будут зависеть от решения трех главных проблем:– решения ЕС и НАТО о создании и посылке в Украину так называемого миротворческого контингента в 30 тысяч человек. Это идея Макрона, поддержанная как бы Стармером и фон дер Ляйен. Однако и француз, и британец обусловили посылку миротворцев – США должны дать гарантию, что их, миротворцев, поддержат. А США пока что публично идею не поддерживают. А раз так, то неонацистский режим не получит солдат ни на фронт, на линию боевого столкновения (ЛБС), ни даже в качестве войск разграничения огня или заградительных отрядов за спинами частей ВСУ. Если ЕС создал Фонд мира, из которого финансирует войну в Украине, то что мешает ему использовать миротворцев, как заградотряды или карателей? Вот то-то же – ничто;– ускоренного создания армии или войск ЕС, о котором говорят давно, но только сейчас в Европе "ястребы" поняли, как они затянули с этим делом, получив обещания США при Трампе оставить Европу без ядерного зонтика и задействования статьи 5 устава НАТО, мобилизующей Альянс на войну;– мобилизации, сбора и выделения неонацистам Зеленского и ВСУ военной и финансово-экономической помощи. И для войны, и для поддержания маломальских функций неонацистской государственной шаражки под названием "Украина". Это уже общее место: без внешних вливаний Украина долго не протянет, даже если затянет пояса на шеях большинства сограждан.США и ЕС даже публично поспорили, кто из них больше спонсировал украинских убийц и поджигателей войны. Но теперь США типа отошли в сторону, и слово за Европой. И если США начнут обещанный аудит выделенных Украине средств, а Европа не объединится в антитрапистском раже и не использует войну против России в качестве мобилизатора собственных сил и средств, то Зеленскмоу только чудо позволит, как говорится, добежать до канадской границы. И остаться в живых – "мальчик" слишком много знал и слишком много наворовал, чтобы спокойно жировать на вынужденной пенсии.И все уже пришло в движение. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника США уже сообщило, что стычка Трампа и Зеленского, вероятно, ускорит усилия США по расследованию возможных нарушений при использовании Киевом помощи.А другие крысы уже побежали с корабля обещеевропейской войны с Россией. Они уже вихляют и нашим, и вашим. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уже поспешил сообщить, что его страна не будет отправлять своих военных на Украину, даже если Киев попросит об этом. "Важнейшей задачей для нас является защита границ с Россией и с Белоруссией", – сказал он в интервью японским журналистам. Но добавил, что Польша готова оставаться базой логистической поддержки для тех стран, которые решат направить на Украину миротворческий контингент после урегулирования конфликта.А может ли Зеленский пропетлять между этими противоречиями и остаться у власти? Какое-то время очень даже может. Обращают на себя внимание, как минимум, два факта: во-первых, Зеленский не выказывает никакого публичного сожаления из-за устроенного скандала. В интервью телеканалу Fox News он уже поблагодарил Трампа и "народ США" за помощь Украине, но обвинил американского президента во лжи относительно миллиона потерь, которые якобы понесли ВСУ.При этом он опять подтвердил свою ненависть к России, ее президенту Владимиру Путину, в чем его упрекнул Трамп. Заявил, что сделка по РЗМ может быть подписана, но сам он в Белый дом не вернется и извиняться не собирается. Типа гордый такой. И в отставку добровольно не собирается. По его словам, отношения между ним и Трампом могут быть спасены, ибо "это больше, чем просто отношения двух президентов".Во-вторых, и сам Трамп говорил, что если перемирия в СВО достичь не удастся, а Россия будет "упрямиться", то США продолжат помогать Украине оружием. "Да, мы пошлем еще оружие. Но мы рассчитываем не посылать много оружия, мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами. В целом на ваш вопрос ответ — да, но мы рассчитываем, что много посылать не придется", – сказал он. То есть миротворцем быть хочет, но орудия убийства убийцам все же пошлет.И эти слова ведь сегодня не дезавуированы, несмотря на бегство из Белого дома самого Зеленского, который после такой нахлобучки может стать еще более покорным, ручным и безотказным. Еще придет в себя, жить ему захочется, он и покается…Больше на эту тему в статье Ростислава Ищенко "Зеленская неуязвимость"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, ес, нато, мнения